Российские власти рекомендовали «Мемориалу» отказаться от Нобелевской премии мира

Глава правления общества «Мемориал» Ян Рачинский рассказал в программе HARDtalk на BBC, что российские власти рекомендовали организации отказаться от Нобелевской премии мира.

«Мы слышали от наших властей советы отказаться от премии, потому что неподходящие со-лауреаты. Естественно, мы никак не отреагировали на эти советы», — сказал Рачинский.

Он также добавил, что сейчас в России ничья личная безопасность не может быть гарантирована. Рачинский отметил, что первый председатель правления «Мемориала» Арсений Рогинский был отправлен в лагеря за то, что «изучал историю не так, как учила Коммунистическая партия».

В этом году лауреатами Нобелевской премии также стали белорусский правозащитник Алесь Биляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».

Источник: BBC

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