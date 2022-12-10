Поддержать
Новости

Российские власти рекомендовали «Мемориалу» отказаться от Нобелевской премии мира

16:35 • 10.12.2022

Глава правления общества «Мемориал» Ян Рачинский рассказал в программе HARDtalk на BBC, что российские власти рекомендовали организации отказаться от Нобелевской премии мира.

«Мы слышали от наших властей советы отказаться от премии, потому что неподходящие со-лауреаты. Естественно, мы никак не отреагировали на эти советы», — сказал Рачинский.

Он также добавил, что сейчас в России ничья личная безопасность не может быть гарантирована. Рачинский отметил, что первый председатель правления «Мемориала» Арсений Рогинский был отправлен в лагеря за то, что «изучал историю не так, как учила Коммунистическая партия».

В этом году лауреатами Нобелевской премии также стали белорусский правозащитник Алесь Биляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».

Источник: BBC

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»