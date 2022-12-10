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Правительство США больше не настаивает на том, чтобы Украина не наносила ударов по территории России — The Times

12:25 • 10.12.2022

США больше не требуют от Украины не наносить удары по целям на территории России, сообщает со ссылкой на источник в Пентагоне The Times.

Издание утверждает, что позиция США изменилась после российских массированных ударов по инфраструктуре Украины. По словам собеседника The Times, правительство Америки теперь меньше обеспокоено тем, что украинские удары по целям на территории РФ могут привести к эскалации войны.

Ранее США с большей осторожностью относились к таким атакам из-за риска применения Москвой ядерного оружия или вероятных ударов по странам-членам НАТО.

«Мы им не можем указывать, что делать. Они (украинское правительство — Прим. “Холода”) сами решают, как использовать свое оружие», — цитирует издание слова источника.

Также собеседник утверждает, что единственное, на чем настаивает правительство США — то, что при использовании западного оружия украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции.

Источник: The Times

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