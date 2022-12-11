После новых российских ударов полтора миллиона жителей Одесской области в Украине остались без света. Власти заявили, что восстановление инфраструктуры займет месяцы

После новых ударов, которые Россия в минувшие выходные нанесла по объектам критической инфраструктуры Украины, более полутора миллионов жителей Одесской области остались без света.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении. Он назвал ситуацию, в которой оказались одесситы, «очень сложной».

В свою очередь власти региона предупредили, что на восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры может потребоваться больше времени, чем это было после предыдущих российских ударов, и предложили жителям области уехать.

«Речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца. Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения. Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать», — говорится в сообщении.

Впрочем, позже в ДТЭК Одесские электросети заявили, что речь идет о сроках полного восстановления всех поврежденных объектов инфраструктуры.

«Просьба сохранять спокойствие. Информация касается полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций оператора системы распределения. Энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно скорее была возможность поочередно подавать питание всем жителям города и области», — сообщили в компании.

«Холод» подробно писал о том, как живут украинцы в условиях постоянных российских ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры.

Источники: Владимир Зеленский, ДТЭК Одесские электросети

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.