Власти пообещали проверить калужскую колонию, из которой сообщали об избиении заключенных за отказ ехать воевать в Украину

Власти Калужской области заявили, что проверят колонию, из которой сообщали об избиении заключенных, отказавшихся ехать воевать в Украину и высказавшихся против войны. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, в проверке примут участие калужский омбудсмен и представители региональной прокуратуры.

Накануне правозащитный проект Gulagu.net опубликовал фото и видео, свидетельствующие об избиениях и унижениях заключенных сотрудниками ФСИН.

Как заявил глава проекта Владимир Осечкин, на опубликованных кадрах «воспитательная работа», которую бойцы спецназа ФСИН и оперативники решили провести с заключенными калужской ИК-4. Они отказались ехать воевать в Украину и не одобряли отправку на фронт других заключенных.

Комментируя сообщения Осечкина, Шапша заявил, что такая информация «не всегда находит подтверждение».

В свою очередь, Осечкин на это ответил, что ждет, когда чиновники назовут видео «любительским репортажем недобросовестного оперативника». Он считает, что опубликованные материалы должны были стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Источники: Gulagu.net, «Подъем»

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