Баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков, обменяли 8 декабря на российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США по делу о поставках оружия. Разговоры об обмене Бута начались еще до вынесения ему приговора, в 2011 году. «Холод» рассказывает, кого еще обменивала Россия за последнее время.

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Американский студент Тревор Рид и российский летчик Константин Ярошенко

Россиянина Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии по обвинению в намерении перевезти крупную партию наркотиков. После этого его экстрадировали в США. По данным следствия, Ярошенко планировал перевезти несколько тонн кокаина из Латинской Америки в Либерию и Гану, а потом отправить часть в США. Через год после задержания суд США приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы. Вину он не признал.

Студента из Техаса Тревора Рида задержали в Москве в августе 2019 года. Его обвинили в нападении на полицейских. Рид заявил, что вину не признает и не помнит, что произошло, так как он был пьян. В июле 2020 года Головинский суд Москвы назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с него 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших полицейских. Рид отбывал наказание в мордовской колонии и несколько раз объявлял голодовку из-за подозрения на туберкулез и незаконного, по его словам, помещения в ШИЗО.

Дело против себя Рид называл «сфабрикованным»: «Все факты и объективные доказательства были проигнорированы. Мне был назначен самый большой срок за подобное дело в России».

В апреле 2022 года Россия обменяла Ярошенко на Рида. Обмен состоялся в Турции.

Уже в мае 2022 года Ярошенко заявил, что намерен заниматься общественной работой и помогать возвращать россиян, которые находятся в заключении за рубежом. «Нужно поддерживать всех наших россиян, которые находятся в американских тюрьмах, тем более в настоящее время, когда отношения между Россией и США хуже некуда. Я бы сейчас сделал все, чтобы вернуть наших граждан на родину, в особенности Виктора [Бута], Романа Селезнева (сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева; его задержали в 2014 году и приговорили к 27 годам тюрьмы в США за кражу и продажу почти двух миллионов номеров кредитных карт) и других граждан, которые там находятся», — говорил он. Спустя пять месяцев Владимир Путин включил Ярошенко в состав Общественной палаты. В указе его назвали «правозащитником и общественным деятелем».

Израильтянка Наама Иссахар и Александровское подворье

В апреле 2019 года гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где у нее была пересадка с рейса из Дели на следующий — в Тель-Авив. В багаже Иссахар нашли около 10 граммов гашиша. Спустя полгода Химкинский суд приговорил ее к семи с половиной годам колонии общего режима, хотя обвинение и вовсе требовало восемь лет. Иссахар признали виновной в хранении наркотиков в значительном размере и их контрабанде. На суде она признала, что в ее багаже действительно был гашиш, однако доступа к чемодану во время пересадки в Москве у нее не было, поэтому она не могла планировать перевезти наркотики через границу России.

В отношениях России и Израиля судьба Иссахар стала одним из самых обсуждаемых вопросов. Путин несколько раз говорил о ней во время личных переговоров и по телефону с тогдашним премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также встречался с матерью Иссахар в Израиле. В январе 2020 года стало известно, что Россия и Израиль согласовали помилование Иссахар, а также что Израиль согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме. До этого израильское министерство рассматривало запрос Москвы по этому поводу несколько лет.

В конце января 2020 года Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссахар. Нетаньяху поблагодарил его за это, назвав Путина своим другом. А МИД России через пару месяцев назвал спекуляцией информацию о том, что Иссахар помиловали в обмен на Александровское подворье.

Российские и украинские заключенные по формуле «35 на 35»

Украинского режиссера Олега Сенцова задержала ФСБ в 2014 году вскоре после аннексии Крыма Россией. Его обвинили в подготовке терактов в Крыму в составе «диверсионно-террористической группы “Правого сектора”». Пока Сенцов находился в заключении, к нему не пускали украинского консула: так как он родился в Крыму, ему автоматически предоставили российское гражданство.

В 2014 году уроженец Донецкой области Владимир Цемах был командиром отдельной роты противовоздушной обороны в городе Снежное. По версии следователей из Украины и Нидерландов, именно из окрестностей этого города в июле 2014 сбили Boeing 777 (самолет компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили ракетой над территорией Донецкой области. Все 298 человек на борту погибли). В июне 2019 года СБУ задержала Цемаха на территории самопровозглашенной ДНР и отправила в Киев, где его арестовали по обвинению в создании террористической организации.

Уже в сентябре 2019 года состоялся самый масштабный на тот момент обмен задержанными и осужденными между Москвой и Киевом: обе стороны передали друг другу по 35 человек. Тогда Москва отправила в Киев не только режиссера Олега Сенцова, но и журналиста Романа Сущенко, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, а также украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Украинская сторона передала России в том числе военного из ДНР Владимира Цемаха — главного свидетеля по делу о сбитом над Донбассом Boeing. Также в Россию отдали главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, освобожденного украинским судом под личное обязательство, и других граждан, осужденных в Украине за госизмену и шпионаж.

Обмен приветствовал Совет Европы. «Это обнадеживающий шаг на пути к примирению двух государств — членов СЕ и важный элемент минского процесса», — заявил тогдашний генсек организации Турбьерн Ягланд. Президент США Дональд Трамп отметил, что обмен — гигантский шаг к миру, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обмен стал решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога между Россией и Украиной.

Эстонец и эстонец

В сентябре 2014 года ФСБ задержала сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на российской стороне границы. По заявлению ФСБ, с собой у Кохвера было оружие, пять тысяч евро и специальная техника для скрытой аудиозаписи. Позже ему предъявили обвинение в шпионаже, а также в нелегальном переходе границы, незаконном хранении оружия и контрабанде. В следующем году российский суд приговорил его к 15 годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей. При этом эстонская сторона утверждала, что Кохвера похитили на эстонской территории, когда он участвовал в операции по предотвращению преступления на границе.

Экс-сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена задержали в 2012 году, почти через год после его увольнения из спецслужбы. Эстонский суд признал его виновным в государственной измене, посчитав, что он передавал ФСБ сведения о деятельности эстонских и латвийских контрразведчиков, а также продавал информацию об агентуре и работниках полиции безопасности. Дрессена осудили на 16 лет лишения свободы.

В сентябре 2015 года на пограничном КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен «шпионами» из одного ведомства: Кохвера отправили в Эстонию, а Дрессена — в Россию.