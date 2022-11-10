В 2017 году, когда жителю Грозного Дауду Мурадову было 15 лет, его похитили и пытали местные силовики. После этого семья Мурадовых переехала во Францию. Жизнь Мурадова снова резко изменилась после того, как другой выходец из Чечни убил парижского школьного учителя. «Холод» рассказывает, как французское государство не смогло защитить людей, бегущих от режима Рамзана Кадырова.

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Этот материал создан на основе рассказов правозащитников и людей, знавших героя. В целях безопасности мы не называем имена некоторых собеседников.

В ноябре 2020 года 19-летнего уроженца Чечни Дауда Мурадова вызвали в префектуру маленького французского города Кольмар недалеко от Страсбурга.

Мурадов к тому моменту жил там почти три года и к подобным собеседованиям привык: на них обычно уточняли какие-то данные, выдавали документы или, например, сообщали о статусе поданного заявления. Однако, когда Мурадов пришел к префектуре в назначенный день, он обнаружил, что она закрыта. На пороге к нему подошли полицейские, задержали и отвезли в депортационный лагерь для нелегальных мигрантов. Уже через месяц Мурадова посадили на самолет в Россию, куда он возвращаться совершенно не хотел.

По словам знакомого Мурадова, сотрудники миграционной службы сказали ему: «Ты ничего не сделал, но ты способен на все. Ты представляешь угрозу для Франции».

Тюрьма, могила или изгнание

В середине декабря 2016 года в Грозном группа вооруженных людей совершила несколько нападений на полицейских и угнала у них машину; в городе произошло несколько перестрелок. Рамзан Кадыров заявил, что никто из полицейских не погиб, однако СМИ сообщали о жертвах. После этого, по данным «Новой газеты», в Чечне начались массовые задержания. С 17 декабря по конец января были задержаны около 200 человек. Их держали в подвалах и подсобных помещениях отделов полиции, не предъявляя официальных обвинений. По данным «Новой газеты», 27 человек расстреляли без суда; издание публиковало список их имен.

Вечером 18 января 2017 года Дауд Мурадов сидел в интернет-кафе, принадлежащем его отцу. Оно находилось в Грозном недалеко от места одного из нападений на полицейских. В заведение ворвались силовики и задержали 10 человек, в том числе 15-летнего Дауда и его 13-летнего брата. Их увезли в отделение полиции, допросили и проверили телефоны. Как рассказали правозащитники «Мемориала», в Whatsapp Дауда полицейские обнаружили чат с четырьмя его друзьями, в котором мальчики критиковали «кадыровцев». Остальных участников переписки вскоре тоже задержали.

Младшего Мурадова выпустили сразу, а Дауд провел в заключении 48 суток — и позже рассказывал, что его пытали. Сразу после освобождения Дауда его семья решила покинуть Россию: они были уверены, что юноше грозит опасность. «Если ты живешь в республике, ты почти каждый день с этим сталкиваешься, — рассказал “Холоду” уроженец Чечни, знакомый с Мурадовыми. — Если однажды у тебя возникли проблемы с властью, ты отправишься в тюрьму или могилу — другой дороги нет».

Сначала Мурадовы поехали в Польшу, но так и не смогли там легализоваться и в начале 2018 года переехали во Францию. Жилось семье тяжело. Дочь Мурадовых настаивала на том, чтобы носить платок, и из-за этого не могла ходить в школу. Не получал никакого образования и сам Дауд — как вспоминают его знакомые, после почти двух месяцев в тюрьме он стал замкнутым и редко выходил из дома. Мурадов пытался ходить к психологам, но вышел из терапии после того, как один из специалистов предположил, что Дауд посещает его только ради того, чтобы быстрее получить документы.

Белые заметки

Как рассказывает «Холоду» представитель Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков, за последние два года из Франции выдворили десятки чеченцев, которые сбежали в Европу от режима Кадырова.

Все началось в октябре 2020 года, когда 18-летний беженец из Чечни убил в пригороде Парижа учителя средней школы Самюэля Пати. Поводом для нападения стало то, что, рассказывая о свободе слова, учитель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Преступление получило во Франции огромный резонанс. Через три дня чеченский общественный деятель Магомед Гадаев пришел во французскую полицию, чтобы отметиться (он должен был это делать ежедневно), и его задержали. В 2012 году Гадаев был свидетелем по делу о пытках на базе ОМОН в Грозном: рассказывал, как «кадыровцы» пытали и убивали жителей республики, которых считали террористами. Самого Гадаева тоже пытали. Российский следователь приезжал допрашивать Гадаева во Францию, где он к тому моменту уже попросил убежище; после того как Гадаев дал показания, ему много раз угрожали, требуя отказаться от сказанного.

В 2019 году Гадаеву отказали в политическом убежище на основании того, что он ранее получил статус беженца в Польше. После этого его должны были депортировать. Активист несколько раз судился с французскими миграционными властями, доказывая, что его выдворение незаконно, и суд, включая ЕСПЧ, вставал на его сторону. Однако французские власти обжаловали это решение. «А после обезглавливания учителя меня посадили в тюрьму и объявили о скорой высылке в Россию. Основание — меня считают угрозой для Франции», — рассказывал он. Когда за Гадаевым приехали в депортационную тюрьму в Париже, чтобы доставить в аэропорт, он вскрыл себе живот, но его все равно отправили на родину. В России его приговорили к полутора годам в колонии-поселении по обвинению в незаконном хранении оружия. Сейчас Магомед Гадаев уже должен был оказаться на свободе, но что с ним происходит, правозащитники не знают: на связь с ними он не выходил.

О судьбе некоторых депортированных и вовсе ничего неизвестно: например, исчез Ильяс Садуев. Многие другие имена высланных из Франции Ассамблея чеченцев Европы публично не называет, чтобы не подвергать риску их семьи.

«Официальная причина выдворений — подозрение в сотрудничестве с опасными людьми, которые могут готовить теракт, — говорит Шамиль Албаков. — Спецслужбы вносят беженцев в так называемые “белые заметки”. Это рапорты, которые сотрудники пишут анонимно, и для этого им не требуются никакие подтверждения, достаточно формулировки “по полученной информации”. Если человек попал в этот список, его высылают из страны». Как рассказывает Албаков, раньше при составлении «белых заметок» французская полиция консультировалась с российскими спецслужбами. После начала войны в Украине чеченцев из Франции высылать перестали: правозащитник связывает это с прекращением сотрудничества между странами.

Адвокаты Ассамблеи, по словам Албакова, несколько раз подавали в суд на МВД Франции за передачу материалов дел депортированных России. Суд осудил министерство — и благодаря этому несколько чеченцев сумели остаться во Франции.

Внезапная сердечная смерть

Мурадовы тоже неоднократно ходили в суд, чтобы их старший сын не попал в Россию. Несмотря на предоставленные свидетельства того, что Дауда на родине могут ждать пытки, тюрьма и, возможно, даже смерть, дважды суд им отказывал. В случае угрозы непоправимого вреда жизни и здоровью человека Европейский суд по правам человека может оперативно применить правило 39 и остановить депортацию, но в случае Дауда он такой возможностью не воспользовался.

По закону Франция не имела права передавать российским властям никакие данные о Мурадове. Как сообщили «Холоду» несколько источников, это обещание было нарушено: российские спецслужбы получили все материалы дела Дауда — в том числе показания, которые он и его семья давали, когда просили убежище.

В декабре 2020 года самолет, на котором депортировали Дауда Мурадова, приземлился в Москве, но он не успел даже зайти в аэропорт: сотрудники ФСБ задержали его у трапа и увезли в лес. Как говорит адвокат Мурадова Марьям Махаева, там его раздели, облили какой-то жидкостью и стали пытать током. «Они добивались, чтобы он сказал, кого вербовал. Но сказать ему было нечего», — говорит адвокат, которая знает о случившемся со слов Мурадова. Она подала ходатайство о медицинском освидетельствовании, но следователь отказал. После того как к нему применили насилие, Мурадов подписал бумагу с признанием в том, что вербовал россиян в незаконные вооруженные формирования — впоследствии он отказался от этого признания.

Обвинение против Мурадова строилось на показаниях двух свидетелей, которых обвиняли в пособничестве незаконным формированиям: они заявили, что чеченский подросток склонил их к этому через инстаграм и телеграм. «К их показаниям я относилась скептически, потому что они были в таком же положении, как Дауд, — поясняет Махаева. — Как правило, такие показания дают те, кто заключил досудебное соглашение со следствием».

Через полгода Мурадова также обвинили в организации теракта и производства бомбы. По версии следствия, молодой человек, находясь во Франции, создал в Чечне террористическую группировку, которой управлял через телеграм. По его поручению ее участники якобы изготовили и спрятали взрывное устройство на улице Грозного, однако в тот же день бомбу обнаружили и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. СМИ, впрочем, о предотвращении этого теракта ничего не писали.

В конце 2021 года юношу перевезли в Грозный, где снова пытали, заставляя оговорить Абдуллаха Эльмурзаева — 20-летнего учителя в чеченском медресе. При этом самого Эльмурзаева под пытками заставляли оговорить Мурадова — об этом Абдуллах рассказал в интервью после побега в Турцию, уточнив, что знаком с Даудом был совсем шапочно.

Первое судебное заседание по делу Мурадова должно было состояться в Ростове 18 февраля 2022 года — за неделю до начала войны в Украине. Однако 6 февраля стало известно, что Дауд погиб. По официальной версии, из-за «внезапной сердечной смерти». Следователь утверждает, что судебно-медицинскую экспертизу провели, но родственникам ее результаты не предоставили. «Ассамблея чеченцев Европы» и Абдуллах Эльмурзаев считают, что Дауда отравили. Семье Мурадова не отдали его тело и не сообщили, где оно похоронено: делать это позволяет закон о борьбе с терроризмом.

Семья Мурадовых уехала из Франции. Они боялись, что их младшего сына тоже депортируют в Россию.

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4 октября этого года стало известно, что дядя Дауда Адам Мурадов умер после сердечного приступа. 21 сентября его жену задержали на антивоенном митинге в Грозном: силовики оцепили площадь и увезли несколько десятков женщин в мэрию. По данным Центра защиты прав человека «Мемориал», туда же вскоре привезли их родственников-мужчин: их заставили избить участниц акции, угрожая, что иначе это сделают сами силовики. 25 сентября сына Адама Мурадова насильно отправили на войну в Украину.