Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив. Он находится под защитой полиции Швеции 

Оппозиционный чеченский блогер, критикующий Рамзана Кадырова, Тумсо Абдурахманов жив. Он находится под охраной полиции Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе зарубежного правительства самопровозглашенной Республики Ичкерия, пишет издание «Кавказ.Реалии».

В понедельник чеченский оппозиционный телеграм-канал 1АДАТ подтвердил сообщения о смерти блогера, которые появились еще 1 декабря. Тогда было опубликовано видео якобы с телом мертвого Абдурахманова, однако его подлинность вызвала сомнения у его близких и коллег.

Шведская полиция ранее не комментировала и не подтверждала сведения о возможном убийстве блогера. Там также не стали комментировать и сообщения о том, что Абдурахманов жив.

Критики Кадырова, которые живут в Европе, не раз становились жертвами покушений, совершенных лояльными ему чеченцами. Абдурахманова уже пытались убить в феврале 2020 года. Его ударили молотком по голове, но он смог обезоружить нападавшего и вызвать полицию.

Источник: «Кавказ.Реалии»

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