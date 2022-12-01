В последние месяцы у России есть проблемы с поиском местных чиновников в аннексированные регионы. В ноябре погиб Кирилл Стремоусов, замглавы оккупационной администрации Херсонской области. Хотя официальная версии его гибели — автокатастрофа, у многих остаются сомнения в ее правдивости. До него погиб Дмитрий Савлученко, еще один работник херсонской администрации. «Холод» вспоминает, как погибали и другие руководители «самопровозглашенных» республик и оккупированных областей.

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Только за 2022 год было несколько громких смертей

Машину соратника оккупационного херсонского губернатора расстреляли

20 марта 2022 года возле дома бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо расстреляли машину его бывшего помощника и водителя Павла Слободчикова.

В 2020 году Слободчиков баллотировался в горсовет Херсона от партии «Блок Владимира Сальдо». В 2022 году, после начала войны, Совет национальной безопасности и обороны Украины на время военного положения запретил деятельности ряда пророссийских партий, в том числе и «Блока Владимира Сальдо». А сам Сальдо после взятия Херсона российскими войсками вошел в пророссийский «Комитет спасения за мир и порядок», после чего в апреле стал главой оккупационной администрации Херсонской области.

Подрыв машины сотрудника оккупационной администрации Херсонской области

В июне этого года в своем автомобиле был подорван еще один из известных херсонских коллаборантов — Дмитрий Савлученко. В 2013 году Савлученко стал сооснователем пророссийской молодежной организации «Новая Русь», а через год выступил в поддержку «русской весны».

В 2015 Савлученко подрался с представителями «Правого сектора» и получил ножевое ранение в живот, после чего пропал из публичного поля на два года. В СМИ были предположения, что он уехал в Москву. Тем не менее в 2017 году Савлученко снова появился в Херсоне и ходил по различным мероприятиям с флагами «Оппозиционной платформы — За жизнь». Кроме этого, Савлученко знали как организатора автопробегов в честь Дня Победы 9 мая.

В 2020 году Савлученко баллотировался в один из районных советов Херсона от партии «Блок Владимира Сальдо». После оккупации Херсона Савлученко вошел в пророссийский «Комитет спасения за мир и порядок», а также был назначен главой управления семьи, молодежи и спорта оккупационной администрации Херсонской области. Пробыл на этой должности он недолго.

«Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мощность закладки около 300 граммов в тротиловом эквиваленте», — рассказал источник РИА «Новости» в российских силовых структурах. Сработало устройство около восьми утра: в это время Савлученко, как правило, выходил из дома на работу. Он погиб на месте.

Заместителя начальника ГАИ тоже взорвали в машине

В августе 2022 года в Бердянске погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников. Его взорвали в собственном автомобиле.

Сначала пророссийские власти обвинили во взрыве украинских силовиков. А позже в оккупационной администрации добавили, что сам Колесников «оказался в том месте случайно»: якобы он не должен был находиться у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где сработало взрывное устройство.

Пророссийские власти Бердянска уточнили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на дереве у забора оздоровительного центра.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства», — говорится в сообщении.

Генпрокурор ЛНР погиб от взрыва вместе со своей заместительницей

Сергей Горенко — уроженец Луганской области. После получения образования он всю жизнь проработал в различных подразделениях местного МВД. В 2014 году Горенко присоединился к стороне выступающих за провозглашение ЛНР и тогда же занял место в прокуратуре: сначала — замгенпрокурора, а в 2017 — стал генпрокурором.

В сентябре 2022 года от взрыва прямо в кабинете генпрокурора ЛНР погиб сам Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко. Нынешний глава оккупационной администрации республики Леонид Пасечник сразу же назвал произошедшее терактом.

По факту гибели Горенко уголовное дело завели в Следственном комитете России.

Семью заместителя мэра Бердянска убили огнестрельными в голову

16 сентября 2022 в Бердянске — ровно за неделю до начала референдума о присоединении к России — были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его супруга — глава городского избиркома по проведению референдума Людмила Бойко.

Бойко были убиты выстрелами в голову. Их тела нашли утром 16 сентября у гаража возле их квартиры на улице Короленко. Рядом с телами полицейские обнаружили металлические ключи и шесть гильз.

После покушения советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, отвечая на вопрос об убийствах представителей проросийских администраций на оккупированных территориях, сказал: «По-моему, все, что сейчас происходит на оккупированных территориях, — это непосредственная работа по деоккупации этих территорий. Все, что происходит в Бердянске, в Херсоне, в Мелитополе, — это все абсолютно законные военные цели».

Смерть замглавы администрации оккупационной Херсонской области в ДТП

Фото: AFP / Scanpix

Один из последних погибших пророссийских чиновников в Украине — Кирилл Стремоусов. Он занимал пост замглавы оккупационной администрации Херсонской области и погиб в ДТП 9 ноября 2022.

9 ноября 2022, когда российские войска выходили из Херсона, стало известно о смерти Кирилла Стремоусова в ДТП под Геническом. Однако замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский предположил, что смерть замглавы «администрации» может быть инсценировкой.

А до войны коллаборанты тоже погибали на своих должностях?

Да. Например, от «сердечного приступа» как Валерий Болотов. Он стал первым публичным лицом луганского сепаратистского движения. После самопровозглашения ДНР еще 7 апреля 2014 года ожидалось, что Луганск тоже образует собственную республику, но Болотов считал иначе: он предлагал решить конфликт с Украиной не военным путем, а провести референдум с вопросом об автономии региона — и только потом думать о независимости.

Тем не менее в апреле Болотова избрали «народным губернатором». Когда референдум о независимости ЛНР все-таки прошел 11 мая, Болотов получил огнестрельное ранение и выехал на лечение в Россию. По возвращению парламент ЛНР назначил его главой самопровозглашенной республики.

Через три месяца глава объявил о своей «временной» отставке, объясняя все последствиями от ранений. Через два года Болотов называл другую причину своей отставки, заявляя, что его «слили». По мнению Болотова, сделал это на тот момент будущий глава ЛНР Игорь Плотницкий.

В последний раз по делам ЛНР Болотов встречался с другими функционерами 26 января 2017 года в Москве. А на следующий день Болотов умер из-за острой сердечной недостаточности.

Вдова Болотова считает, что ему могли что-то подсыпать в кофе.

Еще одного главу ЛНР запытали до смерти

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший инженер «Укртранснефти» Геннадий Цыпкалов был активным участником Антимайдана и штурма здания Службы безопасности Украины в Луганске 6 апреля 2014 года. Он выступал в качестве одного из руководителей «Народного ополчения Донбасса» и начальника штаба «Объединенной армии Юго-Востока».

Тогда же, в апреле, его назначили на должность первого заместителя главы самопровозглашенной ЛНР, которым тогда был Валерий Болотов. Уже в мае 2014 года, когда Болотова ранили и тот отправился на лечение в Россию, Цыпкалов четыре дня исполнял его обязанности. А летом 2014 года Цыпкалов стал премьер-министром ЛНР.

В декабре 2015 он подал в отставку и перешел на должность советника главы ЛНР по вопросам военно-промышленного комплекса.

В сентябре 2016 Игорь Плотницкий — на тот момент глава республики — заявил, что в Луганске удалось предотвратить попытку переворота. В его подготовке он обвинил власти Украины. Плотницкий подозревал в том числе экс-премьера Геннадия Цыпкалова. Тогда Цыпкалова задержали.

Вскоре Цыпкалова обнаружили в камере повешенным. О его смерти сообщил журналистам 24 сентября начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР Сергей Рахно. По его версии, Цыпкалов «осознал глубину своих преступных действий» и, поняв, что его информация о заговоре «опасна для жизни», покончил с жизнью в камере той же ночью.

22 ноября 2017 года на сайте министерства государственной безопасности ЛНР появилось сообщение о том, что Цыпкалов не покончил с собой, а умер от пыток. Об этом рассказал следователь Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Алексей Олейник, который якобы пришел в министерство государственной безопасности с повинной. По его словам, он присутствовал при вскрытии тела Цыпкалова.

«Народного мэра» расстреляли во время сопровождения гуманитарного конвоя

Экс-мэр Первомайска Евгений Ищенко был застрелен в начале 2015 года.

До карьеры в администрации ЛНР Ищенко работал на шахте в Воркуте вахтовым методом проходчиком 5 разряда, пока семья находилась в Первомайске Луганской области, но в 2014 вернулся и вступил в казачий полк.

К осени 2014 года экс-мэр Первомайска Борис Бабий, занимавший эту должность с 2010 года, сбежал из города якобы из-за поступивших ему угроз. А Ищенко, который тогда был военным комендантом города, назначили исполняющим обязанности мэра Первомайска. Это произошло 2 декабря, а уже 23 января чиновника расстреляли неизвестные, когда тот на машине сопровождал гуманитарный конвой.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий обвинил в убийстве Ищенко украинскую диверсионно-разведывательную группу. Однако Ищенко был одним из противников самого Плотницкого: он неоднократно выступал с критикой руководства ЛНР и грозил «развернуть оружие на Луганск» из-за катастрофической гуманитарной ситуации в городе. Это отмечала и «Новая газета» в своем расследовании о «зачистке» оппозиционных Плотницкому чиновников ЛНР.

Машину депутата Народного Совета ДНР расстреляли в центре Донецка

26 марта 2015 года в ДНР неизвестные расстреляли машину, в которой ехал депутат Народного Совета ДНР, командир батальона «Мираж» Роман Возник.

Возник служил в «Беркуте» (бывшее спецподразделение МВД Украины, сотрудники которого причастны к жестким подавлениям протестов на Майдане в 2013–2014 годах. В Донецке и Луганске многие «беркутовцы» перешли на сторону сепаратистов) и участвовал в протестных митингах в Донецке, которые прошли весной 2014 года. Когда начались боевые действия, он собрал свой батальон и воевал против Украины. А потом ушел в политику и стал членом «парламента Новороссии».

Во время нападения на депутата вместе с ним в автомобиле были его жена и ребенок, они не пострадали. Сам Возник и двое его охранников погибли на месте. В ДНР считают, что в убийстве Возника замешаны украинские спецслужбы: якобы они пытались дестабилизировать ситуацию в республике.

Главу самопровозглашенной ДНР взорвали в кафе

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Первого главу ДНР Александра Захарченко убили 31 августа 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка.

До 2006 Захарченко работал на шахте, а после устроился на работу директором торгового центра в Донецке. Впервые в медийном пространстве Захарченко появился в апреле 2014. Свое первое интервью он дал «Московскому комсомольцу»: в нем он представился руководителем донецкого «Оплота» — филиала харьковской парамилитаристской организации по типу спортивного бойцовского клуба. В мае его назначили комендантом Донецка, а в июле — заместителем министра внутренних дел ДНР.

Вместо москвича Александра Бородая новым премьер-министром летом 2014 года выбрали уроженца Донецка Захарченко.

До своей гибели он пробыл премьером четыре года.