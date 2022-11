Погиб замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Официальная версия его гибели со стороны пророссийских властей — ДТП. Хотя Стремоусов стал широко известным совсем недавно — после получения должности в пророссийской администрации Херсона, — его довоенная биография тоже была насыщенной. «Холод» собрал главное о том, кем был уроженец Горловки Кирилл Стремоусов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В начале 2000-х, когда Стремоусов еще не был известен, у него была своя фирма по продаже корма для рыб за границу. «Но начались недоразумения с рыбинспекцией. Я не хотел давать взятки, поэтому сам устроился на работу в эту структуру. Довольно быстро дослужился до начальника Генической рыбинспекции», — рассказывал Стремоусов.

В 2007 году ему предложили руководящую должность в столичном Комитете рыбного хозяйства. «Поработав там некоторое время, я уволился по собственному желанию: не по мне это дело», — говорил Стремоусов.

В 2009 году он переехал в Херсон, где в том же году зарегистрировал информационное агентство «Таврия News». В 2020 году Комиссия по журналистской этике сделала замечание Стремоусову и его организации за то, что он массово раздает пресс-карты. Его это не остановило: в 2021 году он снова предлагал присоединиться к «народной журналистике» и стать «журналистом Стремоусова».

В 2013 году Стремоусов, тогда еще не известный в политических кругах, рассказывал газете «Факти» о своей поездке по Америке: «У меня возникло желание взять творческий отпуск — поехать в США на пару месяцев, чтобы собрать материал для книги. Но эта затея переросла в продолжительное путешествие, в котором я был счастлив как никогда в жизни».

В итоге Стремоусов путешествовал год и два месяца и за это время, по его словам, объездил 10 стран. Он говорил, что визу получил очень легко: сказав сотруднику посольства США в Украине, что будет собирать материал для книги. Несмотря на то что денег у Стремоусова было немного, ему дали визу на пять лет с разрешением работать.

После возвращения из Америки, как пишет украинское издание MediaSapiens, Стремоусов «ударился в эзотерику». Например, он проводил семинары о мистическом подходе к здоровому образу жизни.

По информации MediaSapiens, Стремоусов также был адептом «Концепции общественной безопасности» (КОБ), которую называют «сектой», характеризуют как «оккультную» и «конспирологическую» организацию. Несколько изданий КОБ запрещены в России и внесены в список экстремистских материалов.

Идеология, отраженная в КОБ, предполагает существование «глобального предиктора» — «мирового заговора», который еще три с половиной тысяч лет назад создали древнеегипетские жрецы, чтобы главенствовать в том числе и над «мировым масонским правительством».

При этом одной из целей КОБ называют создание «единого восточнославянского государства», упоминается о ее предполагаемой связи с Владимиром Путиным. Украинские источники говорили о 30 приверженцах КОБ в Херсоне в 2013–2014 годах и называли их участниками пророссийских митингов.

В феврале 2017 года Кирилл Стремоусов вместе с другими херсонцами насильно вывел мэра на улицу и повалил его на тротуар. После этого он сказал на видео, что таким способом они хотят заставить мэра расчистить улицы от гололеда. Никакого наказания за это Стремоусов не понес. В том же месяце в здании городского совета Стремоусов напал на полицейского, повалив его на землю, и начал избивать ногами, пока их не растащили.

В мае 2018 года Стремоусов ворвался на платный пляж — когда его оттуда пыталась вывести охрана, тот напал на охранника. Когда охранник брызнул в Стремоусова из газового баллончика, тот выстрелил в него из травматического пистолета.

Также в апреле 2018 года Стремоусов попытался напасть на конвой СБУ, желая отбить перед заседанием суда депутата от «Единой России» из оккупированного Крыма Сергея Осьминина.

В октябре 2018 года Стремоусов напал на первого заместителя главы Херсона Игоря Козакова. Потасовка произошла в кабинете мэра, куда Стремоусов привел протестующих из-за отключения света людей.

18 января 2019 года Стремоусов вместе с группой единомышленников ворвался в помещение редакции херсонской газеты «Новий день», где распылил слезоточивый газ и, предположительно, открыл огонь из травматического оружия. На тот момент он занимал должность главы областной ячейки Социалистической партии, которую возглавлял другой известный в Украине пророссийский политик Илья Кива. После инцидента в редакции «Нового дня» Стремоусова отстранили от должности руководителя областного отделения партии.

В июне 2020 года Стремоусов напал на журналиста украинского издания «Вгору» Дмитрия Багненко. Украинское издание MediaSapiens сообщало, что поводом для нападения стала негативная публикация, где рядом с фамилией Стремоусова поставили клоунский эмодзи.

В августе 2020 дома у Стремоусова провела обыск СБУ. Как выяснилось позже, он проходил свидетелем по делу другой известной в Херсоне пророссийской активистки — учительницы Татьяны Кузьмич.

Она основала общественную организацию «Русичъ» в 2003 году, который был объявлен годом дружбы России с Украиной. «Проект» писал, что на деньги от Россотрудничества и российского фонда «Русский мир» Кузьмич проводила «патриотические мероприятия» в херсонских школах: литературные вечера, конкурсы военной песни.

В августе 2020 года Кузьмич арестовали по подозрению в госизмене. Следствие утверждало, что она сотрудничает с ФСБ. Суд длился вплоть до начала войны. После захвата Херсона российскими войсками Кузьмич стала заместителем министра образования и науки в оккупационной администрации области.

Стремоусов также прославился как один из лидеров движения против вакцинации от коронавируса. «Новая Газета» писала о работе Стремоусова в команде с Остапом Стахивом, который организовывал антиваксерские митинги. В 2021 году Стахива обвинили в подготовке госпереворота и связях с Россией.

В семейном блоге на YouTube Стремоусовы писали, что они разработали для своих пятерых детей «уникальную систему закаливания в городских условиях». Также Стремоусов организовывал в Херсоне трезвые «русские пробежки», участники которых выходили на них с имперскими флагами.

В середине марта 2022 года в здании Херсонского областного совета прошло собрание «Комитета спасения за мир и порядок» — органа, который создали пророссийские силы. Стремоусов в то время представлялся главой этого комитета. На собрании обсуждали, что Украина потеряла контроль над Херсоном, и призывали поддержать российскую оккупацию.

Там выступал и Стремоусов, который говорил о России как о силе, которая может стабилизировать регион. Через день Херсонская областная прокуратура по факту этого собрания завела на Стремоусова уголовное дело о госизмене за то, что он помогал иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

В конце апреля Стремоусов объявил о признании себя заместителем главы оккупационной администрации Владимира Сальдо и заявил, что администрации районов и городов области сформированы ими. В мае «херсонское подполье» пообещало 500 тысяч гривен (это около 830 тысяч российских рублей) за убийство Стремоусова.

Russian-appointed deputy head of Kherson Oblast Kirill Stremousov entirely removed driver's safety belt from his car. Smart decision, Kirill, I'm pretty sure Ukrainians support this modification! pic.twitter.com/nFPverzzgF

— Mark Krutov (@kromark) October 20, 2022