С начала отопительного сезона батареи россиян регулярно становятся холодными, хотя в некоторых в некоторых городах температура достигала −38°C. «Холод» уже писал, как в Новосибирске в 30-градусный мороз 14 тысяч жителей остались без отопления. Но такие ситуации происходят по всей России — рассказываем о них.

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Кое-где поломки случаются часто, а вместо батарей спасают обогреватели и печи

В Пушкинском районе Петербурга аварии на теплосетях произошли еще в первую неделю отопительного сезона. Сначала поломка случилась 6 октября, а потом — 10-го, и жители три дня ждали, пока ее устранят. Но поломки продолжились. 23 ноября в Пушкине около 30 домов снова остались без отопления. Жители Кировского района Петербурга тоже остались на ночь 24 ноября без тепла из-за прорыва трубопровода.

11 ноября в Иркутске 60 домов и два детских сада остались без отопления из-за аварии на теплосетях. А через две недели, 26 ноября, когда температура в области опустилась до −38°C, без отопления из-за аварии на водопроводе остались жители 13 домов в поселке Артемовский Иркутской области. Дать отопление в домах планируют только 1 декабря, а пока жильцы греются с помощью обогревателей и печей. Главу Артемовского муниципального образования задержали по обвинению в халатности — об этом сообщили 30 ноября.

В основном подачу тепла все же оперативно возобновляют. Впрочем, масштаб поломок впечатляет

В части поселка Октябрьский Новосибирской области, 26 ноября, после отключения электричества в квартирах начали остывать батареи. Всю ночь почти в 30-градусный мороз 22 жилых дома не отапливались — через день прокуратура области начала проверку. Днем 27 ноября глава района сообщил, что подача отопления в домах возобновилась.

В тот же день, 27 ноября, 70 тысяч жителей остались без отопления в 20-градусный мороз уже в хакасском Абакане. Из-за коммунальной аварии без теплоснабжения до утра 28 ноября были не только 270 многоквартирных жилых домов, но и четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов и перинатальный центр. Администрация города заверила, что за день, проведенный без тепла и воды, сделает абаканцам перерасчет.

В Петровске-Забайкальском 28 ноября из-за аварии на котельной не отапливались около 124 дома. Жители замерзнуть не успели: поломку оперативно устранили. Город снабжает теплом компания «ЗабТЭК», которая отапливает еще один город в Забайкалье — Борзю. Там с 31 октября по 3 ноября из-за вышедших из строя котлов жители многоквартирных домов четыре дня были с «чуть живыми батареями».

На Алтае в селе Кокши 28 ноября школу перевели на дистанционное обучение. Пока на улице −30°C, температура в классах из-за проблем с отоплением не поднимается выше +8°C. Из-за этой же проблемы в Новосибирске 29 ноября образовательный центр «Горностай» перевел младшеклассников на дистанционное обучение. По данным «Тайги.инфо», дети на уроках вынуждены были сидеть в куртках и шапках. Занятия обещали возобновить с 30 ноября, но пока неизвестно, удалось ли это сделать.

Иногда пропадает не только отопление, но и свет с горячей водой

Утро 28 ноября началось на Сахалине с отключения света, при этом у многих вместе со светом пропали отопление и горячая вода. Оказалось, на ТЭЦ повредился паропровод — на его восстановление потребуется от двух до четырех недель, а пока прокуратура Южно-Сахалинска намерена провести проверку отключения электроэнергии.

Еще одна авария оставила без отопления 93 жилых дома в Новосибирске в ночь на 29 ноября. Из-за повреждения трубопровода вода стала заливать проезжую часть на улице Промышленной, а 14 тысяч человек в −30°C целую ночь ждали окончания ремонта и поступления тепла в свои квартиры.

В Челябинске 30 ноября более чем 140 домов тоже не отапливались в 15-градусный мороз «в связи с ремонтными работами». Правда, об этом жителям сообщили заранее. В тот же день остался без отопления Дворец детского творчества в Петербурге — из-за коммунальной аварии. Но к вечеру того же дня поломку устранили.

Десятки томичей пожаловались губернатору на холод в домах: об этом сообщил он сам 30 ноября. Из-за нехватки отопления в Томске люди мерзнут в своих квартирах — и даже ненадолго закрылся для посетителей один музей. Пока проблемы с отоплением в Томске решили только в нем: 30 ноября он заработал в прежнем режиме.