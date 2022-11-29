В Новосибирске 14 тысяч человек остались без горячей воды и отопления в 30-градусный мороз

В ночь на 29 ноября в Новосибирске в результате аварии 14 тысяч жителей города остались без горячей воды и отопления. Температура воздуха там сейчас около 30 градусов ниже нуля.

Как сообщили местные власти, повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе привело к отключению отопления и подачи горячей воды в 93 многоквартирных домах, а также пяти детских садах и четырех медучреждениях.

К утру коммунальные службы города отчитались о ликвидации аварии и пообещали, что «тепло скоро начнет поступать» в дома.

27 ноября похожая ситуация сложилась в Абакане в Хакасии. Там в результате аварии на магистральном трубопроводе без отопления осталась почти треть города. Подача тепла на несколько часов было прекращена в 270 многоквартирных домов, в которых проживают около 70 тысяч человек.

Источники: «Тайга.Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.