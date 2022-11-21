О смерти главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Кулиша Юрия Керпатенко стало известно в середине октября. В Министерстве культуры Украины тогда говорили, что дирижера застрелили российские военные в собственном доме после того, как он «отказался сотрудничать с оккупантами». Однако ни обстоятельства, ни точная дата его смерти не были известны. После деоккупации Херсона британская газета The Times собрала свидетельства очевидцев гибели и знакомых Керпатенко. «Холод» пересказывает, что стало известно о смерти дирижера.

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Отказался сотрудничать

Юрий Керпатенко пропал в конце сентября, сразу после того, как в городе прошел «референдум» о присоединении к России. По данным The Times, 46-летний Юрий Керпатенко был убит 28 сентября. Как рассказали изданию очевидцы, дирижера застрелили у дверей его квартиры. Произошло это из-за его активной проукраинской позиции.

Главный техник Херсонской филармонии Анатолий, который много лет работал с Керпатенко, со слов дирижера рассказал журналистам, что его «пытались завербовать». Также, по его словам, он отказывал пророссийской администрации Херсона в просьбах устроить в филармонии концерт.

Кроме того, по словам собеседников The Times, дирижер довольно активно критиковал российское вторжение и оккупацию. Бывшие коллеги, полицейские и соседи Керпатенко рассказали, что он часто публиковал в фейсбуке посты в поддержку Украины.

Пинал урны для «голосования»

Очевидцы событий рассказали журналистам, что в 2011 году у Керпатенко умерла жена: у нее была онкология. После этого дирижер стал злоупотреблять алкоголем. По словам его соседа, 27 сентября, в последний день проведения «референдума» о присоединении к России, Керпатенко и его подруга Марина Ацеховская пинали урны для голосования, будучи пьяными.

Уже на следующий день в семь утра шестеро мужчин в форме потребовали, чтобы дирижер открыл им дверь. На шум вышла 75-летняя соседка Керпатенко, но солдаты сказали, что ее не тронут, если она закроет дверь. После этого соседка услышала два выстрела и автоматную очередь. Когда военные ушли, она открыла дверь и увидела тело Керпатенко.

По словам соседки, в руке у дирижера якобы было оружие, которое пришедшие мужчины назвали пулеметом.

Оружия не было

Вместе с дирижером была ранена Марина Ацеховская. Сейчас она живет в той же квартире.

Как пишет The Times, тело Керпатенко пролежало в подъезде несколько часов, но после этого его увезли в неизвестном направлении.

Собеседники издания уверены, что у дирижера не было в доме оружия. Они думают, что дирижера сначала застрелили, а потом вложили в руку пулемет.