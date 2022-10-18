На прошлой неделе стало известно, что главного дирижера Херсонской филармонии и в прошлом — музыкально-драматического театра имени Кулиша 46-летнего Юрия Керпатенко расстреляли в собственном доме за отказ сотрудничать с российскими оккупационными властями. По одной из версий, его принуждали участвовать в концерте ко Дню музыки 1 октября. «Холод» рассказывает, как жил Керпатенко и чем запомнился своим коллегам.

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Артист драмтеатра имени Кулиша Олег Петров (имя и фамилия изменены по его просьбе) видел Керпатенко летом: бывшие коллеги случайно встретились на центральном рынке. Хотя сам Керпатенко не хотел уезжать из оккупированного Херсона, он очень удивился тому, что Петров с женой и детьми остается в городе.

Через пару месяцев после этой встречи оккупанты, как пишет украинская журналистка Елена Ванина, пришли к Керпатенко домой. Дверь им он не открыл. За это Керпатенко застрелили прямо через нее, как рассказал его друг и коллега Терентий Шевченко. Кто именно это сделал — военные, фсбшники или кто-то еще, — до сих пор неизвестно.

Никогда не унижал музыкантов

Детство Юрия Керпатенко было достаточно бедным. Он сирота, а воспитывала его тетя, говорят его бывшие коллеги и знакомые.

«Юрий учился на народном отделении и уже в училище заинтересовался композицией, собирался поступать в музыкальную академию, — рассказывает Катерина Душек, однокурсница Керпатенко по музыкальному училищу до 1995 года. — Поэтому ходил с нами, пианистами, на музыкально-теоретические предметы. Был очень настойчивый, любил задавать преподавателю сложные вопросы». После училища и Керпатенко, и Душек поступили в Киевскую консерваторию имени Чайковского. В те годы Керпатенко уже начал работать. «Так же, как и он, я устроилась в Октябрьский дворец, — говорит Душек. — Я аккомпанировала ансамблю классического балета, а он — народным танцам».

После народного отделения Керпатенко пошел еще и на симфоническое дирижирование. А после — вернулся в Херсон.

«Тогда его пригласили стать главным дирижером нашего музыкально-драматического театра имени Кулиша. Коллеги рассказывают, что он был очень порядочным человеком, никогда не унижал музыкантов», — говорит Душек. Значимая часть карьеры Керпатенко сложилась именно в этом театре.

Талантливый баянист и аранжировщик

Артист драмтеатра имени Кулеша Олег Петров говорит, что именно после прихода Керпатенко их театр стал более музыкальным. «До этого оркестр был в театре вещью номинальной и играл в фойе ради одного — показать, что вообще-то у театра есть оркестр. С приходом Юрия Леонидовича ситуация стала значительно лучше», — рассказывает Петров. Он называет Керпатенко «безобидным, добрым человеком» и «безусловно талантливым баянистом и дирижером». Петров говорит, что Керпатенко был умным человеком, которому часто сложно было сформулировать свои мысли: «Он будто спотыкался об слова и запинался».

Виктория (имя изменено) — супруга Петрова — тоже работала в театре. «Юрий Леонидович был мягким руководителем: не мог даже позволить себе поднять голос», — говорит Петрова. «Юра был человеком неконфликтным, подчиненным всегда можно было по-человечески с ним поговорить, договориться, — соглашается Шевченко. — Многие дирижеры свой профессионализм проявляют через деспотию, но Юра так не делал. Он был мягок, пусть и упрям».

В Херсоне, как говорит Катерина Душек, Керпатенко действительно знали не только как дирижера, но и как аранжировщика: он сделал много музыкальных обработок для различных коллективов и детских оркестров. По словам Петрова, после ухода из театра Керпатенко не просто ушел в филармонию как главный дирижер оркестра, но и писал музыку к фильмам, а также делал совместные записи с церковным хором.

«В прошлом году его пригласили возглавить еще и камерный оркестр Херсонской областной филармонии, — вспоминает Душек. — Еще он играл соло на баяне — эти записи есть на ютубе — и делал обработки украинской музыки. Порядочный, скромный, трудолюбивый, честный — настоящий профессионал».

Уволился из театра из-за принципов

По словам Шевченко, Керпатенко всегда был настоящим патриотом Украины. «Например, в дни траура 22 и 23 февраля 2014 года (в те дни по всей Украине объявили траур по погибшим в массовых акциях протеста в Киеве. — Прим. «Холода») он отказался играть водевильные и джазовые опереточные программы», — вспоминает Шевченко.

В своем посте в соцсетях в 2017 году Юрий Керпатенко действительно писал, что 21 февраля 2014 года его попросили переделать программу таким образом, чтобы она соответствовала траурному дню. Керпатенко спросил, не будет лучшим решением вообще отменить концерты и спектакли в дни государственного траура. «Ему ответили, что зрители заплатили деньги и никто их возвращать не будет, — пересказывает пост друга Шевченко. — Когда Юра увидел, что программа театра 22 февраля не изменилась и на сцене как ни в чем не бывало ставится комедийный спектакль, он составил письменный отказ, в котором сообщил, что дирижировать концертом 23 числа отказывается, как гражданин Украины».

«Моему начальнику пришлось спуститься с третьего этажа на минус первый и произнести сакраментальную фразу: “Ты ебанулся”», — писал в том посте сам Керпатенко. Но концерт состоялся: в театр был приглашен другой дирижер.

Терентий Шевченко говорит, что в марте, после того инцидента, руководство театра существенно урезало зарплату музыкантов оркестра. «Юра тогда сопротивлялся этому решению, участвовал в судебных тяжбах, рассказывал со сцены зрителям о проводившийся в театре реорганизации и ущемлении прав музыкантов», — вспоминает Шевченко. По словам Катерины Душек, из-за своих принципов Юрий и уволился из театра в 2014 году. Шевченко говорит, что после ухода Керпатенко «противостояние руководству театра сошло на нет», так как без него музыкантам не удавалось «существовать как единый организм».

Он им реально нужен был

Еще до войны Керпатенко выступал против российской агрессии и открыто писал о своих взглядах в соцсетях. Например, в 2021 году в одном из своих постов он обращался к другу из Санкт-Петербурга. «Шуточки-шуточками, но ваш президент наставил пушки на нашу страну, отобрал Крым и часть Донбасса. Ему хочется быть великим <...>, но при этом должен пострадать я, русскоязычный, живущий в Херсоне. Не надо спасать меня от меня, угрожая мне, — писал Керпатенко. — Думаю, я выразился четко, определенно и на русском языке».

До мая 2022 года Терентий Шевченко уже в личной переписке с Керпатенко обсуждал происходящее в городе, но «не до конца осознавали серьезность ситуации», в которой оказались жители Херсона. «В то время худрук филармонии Надежда Ситарь советовала музыкантам возобновить работу и пойти навстречу властям подконтрольной территории. Она всеми путями показывала, что Херсон — не Украина. Давление администрация филармонии оказывала и персонально на Юрия, — рассказывает Шевченко. — Директор и художественный руководитель в театре решали организационные вопросы, а аранжировки и партитура лежали на Юре и были его личной ответственностью. Поэтому, думаю, он им реально нужен был — тем более что он не выехал [из оккупированного города]».

Достоверной информации об обстоятельствах гибели Керпатенко все еще нет: на это жалуются и семья Петровых, и Шевченко. «Кто-то говорит, что его убили 27 сентября, а кто-то говорит, что уже 9 сентября — в день своего рождения — он не выходил на связь», — говорит Петров. По словам Петровых и Шевченко, детей у Керпатенко не было, а его гражданская жена умерла от рака больше десяти лет назад.