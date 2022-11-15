В Польше упали две российские ракеты, выпущенные по Украине. Их жертвами, вероятно, стали два человека

Две российских ракеты упали на польских территориях, граничащих с Украиной. Об этом сообщают польские СМИ и Associated Press.

По данным СМИ, два взрыва произошли в возле зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате взрывов погибли два человека.

Польские правоохранители подтвердили факт взрывов и гибель людей, однако пока воздерживаются от комментариев по поводу причин произошедшего.

AP пишет со ссылкой на неназванных высокопоставленных сотрудников американской разведки, что речь идет о падении двух российских ракет.

В то же время, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что на территории Польши упали именно российские ракеты.

О том, что Польша подверглась российскому ракетному удару, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. «Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше», — написал Пабрикс в твиттере.

В свою очередь, Gazeta Wyborcza пишет, что правительство Польши проводит экстренное заседание Комитета по безопасности и обороне.

Источник: Русская служба Би-би-си, Артис Пабрикс, AP, Пентагон

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