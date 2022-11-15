Россия нанесла самые массированные удары по Украине. Собрали все что известно на этот час

Россия нанесла новый ракетный удар сразу по десяти украинским областям. По заявлениям Киева, эта ракетная атака стала самой массированной с начала войны.

Так, по словам спикера командования Воздушных Сил Юрия Игната, российские военные выпустили по украинским городам не менее 90 ракет, а также многочисленные дроны-камикадзе иранского производства.

Как заявляют украинские военные, им удалось сбить 73 ракеты и не менее 10 беспилотников.

О работе ПВО сегодня сообщали главы целого ряда украинских областей, в том числе Николаевской, Запорожской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и Сумской.

В результате российских ударов пострадали по меньшей мере два жилых дома в Печорском районе Киева. Под обломками одного из них спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в результате российской атаки без света осталась половина киевлян.

О ракетных ударах по Львову сообщил глава города Андрей Садовой. По его словам, часть Львова осталась без электричества.

Аналогичная ситуация в Харьковской области. Глава региона Олег Синегубов сообщил, что после «прилетов» в нескольких районах есть проблемы с электроэнергией, а также приостановлена работа метро.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал сегодняшний обстрел самым массированным с начала войны. По его словам, целями ударов стали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии, из-за чего введены аварийные отключения.

На момент публикации новости, кроме Киева, Львова и Харькова, сообщается об отключениях электроэнергии в Ровно, Житомире, Хмельницком и Одессе.

Всего, по данным Офиса президента Украины, в результате российских ракетных ударов в стране без электричества остались семь миллионов домохозяйств.

Отключения электроэнергии произошли у потребителей в Киевской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В результате обстрелов повреждены 15 объектов энергетики, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Также стало известно о временном отключении электроэнергии в Молдове. Об этом написал молдавский вице-премьер Андрей Спину. Это подтверждают и пользователи соцсетей из Молдовы. Как сообщается, одна из электросетей, связанная с энергосистемой Украины, автоматически отключилась, что привело к дальнейшим массовым отключениям.

Кроме проблем с энергоснабжением, российская ракетная атака привела к перебоям со связью и доступом в интернет по всей Украине. Так, группа интернет-мониторинга Netblocks заявила, что Украина испытывает «серьезные сбои в работе интернета», а текущие показатели показывают, что интернет-связь обеспечивается лишь на 67%.

Источники: Виталий Кличко, Русская служба Би-би-си, Андрей Садовый, RTVi

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