Маргарита Симоньян отстранила Антона Красовского от эфиров RT за призыв убивать украинских детей. Соратники Алексея Навального включили Алексея Венедиктова в список «коррупционеров и разжигателей войны». И то, и другое широко обсуждается в медиа и соцсетях, но как два совершенно несвязанных между собой события. А вот поэт и публицист Иван Давыдов такую связь увидел и по просьбе «Холода» объясняет, в чем она состоит.

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Шум от истории с Красовским до сих пор не утих, хотя, если честно, — что нового из нее можно узнать про Красовского? Про Russia Today? Про Маргариту Симоньян? Про пропаганду в целом? Да ничего. Разве что…

Цитата: «Что массовой критики в соцсетях М. Симоньян “не заметила”, как раз понятно: ей глубоко плевать на граждан и их мнение, лучше бы граждан вообще не было — было бы проще жить. И совершенно не случайно Красовский “работал” именно под началом М. Симоньян. И нет никакой уверенности в том, что в компании, где руководят такие люди, как Красовский и Симоньян, фашизм не является преобладающим направлением мысли. Последнее — самое неприятное».

Думаете, это какой-нибудь оппозиционный канал? Напрасно вы так думаете, это основанное Модестом Колеровым агентство Regnum, непоколебимые ультрапутинисты и безупречные имперцы. Истинные, почему-то хочется сказать, арийцы. Эти еще держат себя в руках, кстати, — все-таки СМИ. Нетрудно найти и порочащие отщепенца Красовского записи, обильно сдобренные шутками про ориентацию и даже про ВИЧ-статус. Понятного пошиба шутками. И даже записи о том, что он не просто наследник бандеровцев, а прямой их подельник. И выполнял заказ СБУ. Или ЦРУ. Что, в сущности, одно и то же. «Чудовищные слова Красовского это не случайные слова, а задание Киева, чтобы показать миру про подготовку Россией геноцида украинцев», — сообщает нам видный околокремлевский политолог Сергей Марков, демонстрируя заодно присущую многим казенным патриотам ненависть к родному языку.

Если не приглядываться, кажется, что агрессивные сторонники нынешней российской политики едины и неделимы. Но если приглядеться, видим совсем другую картину. Внутривидовая борьба жестче межвидовой, на кону — доступ к бюджетам, влиянию, власти, вернее, иллюзия возможности этот доступ получить. Симоньян раздражает многих не только в оппозиции. Все, в общем, как у людей. Все как в оппозиции.

Собственно, про оппозицию и думаешь, это все читая. Леонид Волков (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов, внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, объявлен в розыск на территории СНГ, заочно арестован) включил Алексея Венедиктова (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в список врагов добра и правды.

Если вот так, с перечислением всех регалий написать эту фразу, то становится понятной вся нелепость ситуации. Или, наоборот, своеобразная логичность? Человек более авторитетный рвется наказать человека, у которого почетных званий пока меньше. Субординация соблюдена.

Любовь российской оппозиции к склокам общеизвестна. Можно написать толстую книгу о том, как борцы с режимом пытались договориться и ни о чем не договорились. Координационный совет оппозиции, Демократическая коалиция — какая интересная у нас тут была политическая жизнь еще совсем недавно… И какая скандальная. Все причастные к оппозиционной политике более или менее понимают, что в этих непреодолимых склоках прячутся причины неудач. И с радостью бросаются в новые склоки, как только появляется такая возможность.

Принято весело шутить над Григорием Явлинским, который много лет уже избегает любых предложений о тактических объединениях, не забывая разоблачать неправильных оппозиционеров. Недавно (то есть уже после 24 февраля 2022 года) я читал его новую статью. Очень, между прочим, толковый анализ причин произошедшего — человек-то ведь мудрый и опытный. Но в ряду причин — еще и предательство интеллигенции, которая на выборах, поддавшись на уговоры популистов, поддержала коммунистов и прочую нечисть, хотя надо-то было поддерживать «Яблоко»! Речь про «Умное голосование», если вы вдруг не поняли. Кабы не оно — царил бы сейчас на Земле мир.

И это действительно смешно, вот только шутки про Явлинского шутят ровно те люди, которые ведут себя примерно так же, как Явлинский.

Странно и неинтересно объяснять, что создатель «Эха Москвы» имеет некоторые заслуги перед русской свободой. Это банально, да и не в этом дело. Вспоминаю, как многие бросились разоблачать Марину Овсянникову, храбрую женщину, решившуюся на серьезный поступок. «Карьеристка, приспособленка, где она была последние восемь лет?». Или 20. Неважно. Карьеристка сломала себе жизнь, угробила карьеру, объявлена в розыск.

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Сейчас вот вижу, как разоблачают каких-то там очередных (неведомых мне) неверных, у которых в прошлом — работа в пропагандистских СМИ. Теперь приехали во Францию, «выдают себя за оппозиционеров», раздают интервью…

24 февраля не обнулило прошлые заслуги. Интересно — даже и теперь интересно — поспорить о том, было ли дистанционное электронное голосование на выборах в Москве в 2021 году инструментом фальсификации (кстати, я думаю, что было). Не надо ничего забывать. Что сделано, то сделано, вискарик с правильными людьми выпит, и если какое-нибудь не очень страшное «потом» случится, то найдутся осмысленные поводы, чтобы прошлые заслуги друг другу припомнить.

Но все-таки 24 февраля изменило ситуацию. Важно то, одобряешь ты действия Путина или нет. Вот прямо сейчас. Каждый, кто способен адекватно оценить ситуацию, на счету. Это настолько очевидно, что я даже не понимаю, зачем об этом говорить. Отчего бы не отвлечься на время от привычных склок? В истории с Красовским хотя бы понятно, что пытаются делить ультрапатриоты, пошедшие в атаку на Симоньян. А мы за какие блага бьемся? За место в очереди на раздачу бесплатного супа? Делить шкуру неубитого медведя — дурацкое занятие. А уж пытаться делить шкуру убивающего медведя…

В Евангелии от Матфея есть притча о «работниках одиннадцатого часа». Ее рассказывает сам Иисус, и богословы считают ее одним из самых трудных для толкования фрагментов Нового завета, хотя сюжет там простой: хозяин виноградника нанимает работников. Утром, днем и вечером. И всем обещает «положенное». А в конце, к неудовольствию тех, кто начал трудиться раньше, награждает всех одинаково. Даже работников одиннадцатого часа, пришедших последними.

Я не богослов — от толкований воздержусь, но выскажу жуткую, раздражающую мысль: если вдруг кто-нибудь из самых одиозных пропагандистов прозреет за минуту до крушения режима, а не через минуту после, стоит его принять и прожить с ним эту минуту. Дать ему поработать на винограднике. А уж потом — вспоминать про былые подвиги.

Была в годы моей молодости популярная песенка, которую исполнял некий Евгений Кемеровский, — «Братва, не стреляйте друг друга».

Так вот это, братва, ну действительно, может, потом? Сейчас и без вас (без нас) хватает желающих пострелять.

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