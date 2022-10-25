В сентябре в инстаграме 21-летнего учащегося четвертого курса Академии гражданской защиты МЧС Ростислава Карелина появился антивоенный пост. Через несколько дней его отчислили, а уже 6 октября Карелин покончил жизнь самоубийством. «Холод» рассказывает его историю.

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21-летняя Анастасия Мячина (фамилия изменена по просьбе героини), которая на первом курсе училась вместе с Ростиславом Карелиным, 6 октября возвращалась с учебы около четырех часов дня. В это время он прислал ей сообщение: «Расскажи мне, пожалуйста, а у тебя были ситуации, когда твои близкие хотели покончить жизнь самоубийством с помощью таблеток?». Мячина была близкой подругой Карелина и вопрос показался ей странным. Но Карелин написал, что эти сведения ему нужны для написания научной статьи. Что это за статья, Карелин не объяснял и только просил ее ответить на его вопрос.

«[Я хотела поехать к нему, но] Ростислав переехал, и его новый адрес я не знала, поэтому попросила его сказать, где он живет. Он ответил, что ничего мне не скажет. Тогда я бросила трубку и написала о странном вопросе его девушке, с которой он живет», — рассказывает Мячина. Она не была знакома с девушкой Карелина Александрой Гореловой (фамилия изменена по просьбе героини), и та не прочла ее сообщение.

Мячина сразу же перезвонила Карелину — тот признался ей, что у него болит живот и что он выпил 60 таблеток одного доступного без рецепта препарата (редакции известно его название). Мячина предлагала вызвать другу скорую, снова просила назвать его новый адрес, однако Карелин сказал, что «выпил таблеток не для того, чтобы его спасали», и перестал отвечать на звонки.

Тогда Мячина дозвонилась до девушки Карелина через их общую знакомую. «Меня это напугало, я отпросилась с работы, и побежала домой, — вспоминает Горелова. — В нашей квартире было темно, но, когда я открыла дверь, свет из подъезда упал так, что я сначала увидела только ноги Ростика. Он лежал на полу в нашей комнате. Я вызвала скорую, потому что не могла поверить, что его больше нет. Думала, что ему еще можно помочь. Я дотронулась до него один раз, пока вызывала скорую, чтобы найти пульс. Когда приехали медики, они сказали, что ему уже ничем не помочь».

Карелин оставил предсмертную записку, адресованную Гореловой: он призывал свою девушку не расстраиваться и просил отдать его вещи в детский дом.

Сказал, что «обязательно доучится»

Карелин родился в Киеве. По словам Мячиной и Гореловой, когда ему было чуть больше 10 лет, он и его мать переехали в Россию, а отец продолжал жить в Украине. Горелова рассказывает, что Карелин с теплотой вспоминал проведенное в Украине детство, но о своем отношении к войне «ничего конкретного не говорил». О его отце Мячина и Горелова тоже знали немногое: он говорил лишь, что тот не может выехать из Украины.

В последний раз Мячина виделась с Карелиным в мае. Тогда у нее сложилось впечатление, что он очень аккуратно высказывался о войне. «Понимаете, в Академии МЧС им не то чтобы запрещают говорить [о войне], но если кто-то и высказывается, то только в поддержку», — рассказывает она. Мячина, в отличие от Карелина, ушла из Академии МЧС на первом курсе — «из-за нежелания там обучаться». Она предлагала Карелину поступить так же, однако тот сказал, что «обязательно доучится».

Горелова вспоминает, что Карелин поступил в Академию МЧС, потому что ему не хватило баллов ЕГЭ, чтобы пройти на бюджет в другой университет, а «накопить денег на первый семестр он к тому времени не успел».

Устал от всего

Из Академии Ростислава Карелина отчислили 26 сентября из-за «нарушения локальных актов» — так написано в выписке из приказа (документ есть в распоряжении редакции). По словам Гореловой, после этого Карелин был в подавленном состоянии. «Но Ростик нашел себе новое хобби: программирование, ходил на вождение, пытался разобраться с отчислением и найти способы восстановиться в Академии. Суицидальных наклонностей за ним не наблюдала, потому что он всегда был сильным, мы строили планы на жизнь», — говорит она.

Мячина тоже вспоминает, что Карелин хотел восстановиться в вузе, продолжить учебу, и даже спрашивал, можно ли ему перевестись к ней в университет. Она помогала другу найти юриста и оспорить решение о его отчислении: тогда Карелин просил ее заняться этим самой. «Я устал от всего, мне плохо. У меня опускаются руки», — писал он. Мячина согласилась взять на себя оспаривание решения университета и не придала значения словам Карелина: думала, что он действительно просто устал. Они и до этого часто выручали друг друга: до отчисления Карелин в шутку говорил, что возьмет Мячину к себе секретарем, когда откроет после учебы частную юридическую практику.

«В Академии стало легче дышать»

Незадолго до отчисления на странице Карелина в инстаграме появился антивоенный пост. Других поводов для внезапного отчисления Карелина его близкие не видят: у Карелина бывали пропуски на учебе, но деканат по этому поводу обычно не беспокоился, говорит Горелова. «К тому же, в соответствии с локальным актом вуза, объяснительную записку должны были просить до отчисления, а сделали это уже после того, как Ростислав подписал, что ознакомлен с приказом об отчислении», — добавляет она.

До своей смерти Карелин несколько раз говорил Мячиной, что пост выложил не он, и показывал скриншот уведомления от инстаграма, что его аккаунт взломали. Горелова говорит, что прямых доказательств того, что автором поста был сам Карелин, ни у кого не было. По ее словам, он показывал в деканате скриншоты, что его аккаунт взломали в день, когда там появилась антивоенная запись. Мячина признается, что хотела бы верить словам друга о взломе, но думает, что он не стал говорить ей правду по телефону и по переписке в целях безопасности.

На прощании с Карелиным 10 октября его одногруппники рассказали Мячиной, что на занятиях студенты другой группы обсуждали его пост: Карелина критиковали, а преподавательница, с их слов, обозвала его «нацистом». Мячиной также рассказали, что девушка, которая показала антивоенный пост Карелина руководству, прокомментировала новость о смерти Карелина фразой: «Ну и ладно, зато в Академии стало легче дышать!». При этом три преподавателя с кафедры юридических дисциплин отмечали на занятиях, что Карелин был очень способным, а одна преподавательница призналась, что испытывает чувство вины, что не уследила за ним.

«Холод» отправил запросы и в Академию, и в МЧС с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации этого текста Академия не ответила редакции, а пресс-служба МЧС отказалась отвечать, сославшись на отсутствие у «Холода» регистрации как СМИ в России.

Оригинал того самого поста «Холоду» увидеть не удалось. По словам Мячиной, там было написано: «Мне стыдно, что от моего лица, как и от лица других граждан, Путин напал на свободную Украину. Я надеюсь, что те, кого послали захватывать Украину, попадут в плен и будут справедливо осуждены, согласно украинским законам. Можно ли жить с самим собой в ладу, обойдя молчанием такую несправедливость, совершенную от твоего имени? Слава Украине!».