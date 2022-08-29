Что я раньше лайкал?

В июле жителя Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за то, что он «осуществил публичное действие, направленное на дискредитацию использования ВС РФ» — поставил грустную реакцию на пост в «Одноклассниках». Почему внимание обратили именно на Аргунова, неизвестно, но в такой ситуации мог оказаться не только он. Как проверить, на каких постах уже есть ваши лайки и реакции? Белорусское издание «Наша Ніва» подготовило подробную инструкцию для каждой популярной соцсети — «Холод» ее пересказывает.

Instagram

Зайдите в свой профиль, нажмите на три полоски в правом верхнем углу и выберите пункт «Ваши действия», или Your activity. В пункте «Взаимодействия» (Interactions) можно посмотреть все комментарии, лайки и ответы на истории, которые вы оставляли за все время пользования соцсетью. (После этого реакции, которые вам показались подозрительными, можно снять вручную. Также можно выделить несколько лайков и выбрать «Удалить взаимодействие» (Remove interaction) для них. Но удалить все лайки одновременно через приложение инстаграма не получится. Единственный выход — воспользоваться сторонними сервисами на свой страх и риск. Впрочем, такая же ситуация и с остальными соцсетями. — Прим. «Холода».)

Facebook

Из приложения на смартфоне: зайдите в свой профиль, нажмите на три полоски в правом нижнем углу («Меню») и выберите пункт «Настройки и конфиденциальность» (Settings and privacy), далее — «Настройки» (Settings). После этого найдите пункт «Журнал действий» (Activity log), который находится чуть ниже, в разделе «Ваша информация» (Your information). Вас интересует пункт «Взаимодействия» (Interections), где можно увидеть все, что вы делали на фейсбуке: от лайков до участий в опросах.

Из браузера на компьютере: кликните по своему аватару в правом верхнем углу экрана — откроется меню. В нем нужно выбрать пункт «Настройки и конфиденциальность» (Settings and privacy), а далее действовать так же, как и из мобильного приложения.

«ВКонтакте»

Из приложения на смартфоне: нажмите свой на аватар в левом верхнем углу и перейдите в меню «Закладки» (Bookmarks). После этого нажмите на кнопку «Реакции» (Reactions).

Из браузера на компьютере: перейдите на страницу «Новости» (вы попадете на нее сразу, если введете в браузер vk.com). В правой части экрана вы увидите меню, в котором нужно нажать на строку «Реакции».

«Одноклассники»

В этой соцсети сложнее узнать, на что вы ставили лайк. Удобнее всего это сделать с компьютера: зайдите на свою страницу и нажмите на свои имя и фамилию. После этого вы увидите свою ленту, в которой также есть информация о лайках, которые вы ставили. В случае, если вы спрятали от ленты эту информацию, она не будет там отображаться.

Другого способа узнать, что вы лайкали в «Одноклассниках», нет.

При подготовке текста журналисты «Нашай Нівы» консультировались с белорусским проектом CyberBeaver, который консультирует в сфере цифровой безопасности. Они считают, что из «ВКонтакте» и «Одноклассников» любая информация может утечь к силовикам, и советуют впоследствии не допускать любых необдуманных действий в соцсетях, если вы находитесь на территории Беларуси (и России. — Прим. «Холод»).