Сегодня Владимир Путин выпустил два указа: о военном положении на оккупированных территориях Украины и об особых режимах в регионах России и в Крыму. «Холод» разобрался, что значат эти указы, а также собрал реакцию и обещания федеральных политиков и глав регионов.

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Что говорится в указе Путина о военном положении?

Согласно указу, с 00:00 20 октября на оккупированных территориях Украины — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях — вводится военное положение.

В указе отмечается, что в течение трех дней российское правительство совместно с Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардией и главным управлением специальных программ президента России должны будут предложить меры, которые применят на территориях, где введено военное положение.

Также в документе есть пункт, согласно которому при необходимости в период действия военного положения по всей России «могут применяться иные меры», предусмотренные Федеральным конституционным законом «О военном положении».

Что такое военное положение?

Военное положение вступает в силу в четырех аннексированных регионах — самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в в Запорожской и Херсонской областях Украины.

Там оккупационные администрации должны создать территориальную оборону и соответствующие координирующие штабы.

В президентском указе это не прописано, но, согласно федеральному конституционному закону «О военном положении», при таком режиме предполагается усиление охраны общественного порядка, военных, транспортных, энергетических, коммуникационных объектов, а также тех, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды. Там же могут ввести особый режим работы.

Власти могут установить особый режим въезда и выезда с таких территорий и ограничить свободу передвижения людей. Население могут временно переселить в другие районы, заставить работать на нужды обороны или привлечь к ликвидации последствий обстрелов. Власти вправе изъять имущество, запретить проведение забастовок, митингов и просто собраний, ввести цензуру, комендантский час и задерживать граждан на 30 суток. Также во время военного положения может быть запрещен или ограничен выезд за пределы России, но только на тех территориях, где оно введено.

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А о чем говорится во втором указе?

Согласно второму указу Путина, в разных субъектах России вводятся разные режимы готовности.

Средний уровень реагирования вводится в аннексированном Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Это значит, что на военных, государственных и специальных объектах усилят охрану. То же самое произойдет и на улицах городов и сел региона.

Особый режим работы могут ввести на объектах, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, и там, где есть повышенная опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Жителей, которые проживают на этих территориях, могут переселить, ограничить им въезд, выезд и свободу передвижения.

Особый контроль могут установить за работой транспортных и коммуникационных объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем. Кроме того, их могут использовать для нужд обороны.

Уровень повышенной готовности вводится регионах Центрального и Южного федеральных округов кроме тех, где ввели «средний уровень реагирования».

Это где? Это касается Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. А также Республик Адыгея, Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей.

Власти вправе делать все то же самое, что и при среднем уровне реагирования, кроме двух пунктов — временного отселения жителей в безопасные районы и введения особого режима въезда, выезда и ограничений передвижения по территории.

Уровень базовой готовности вводится в остальных российских регионах.

Это где? Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ. Северо-Кавказский федеральный округ: республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская и Ставропольский край. Приволжский федеральный округ: республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Уральский федеральный округ: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Сибирский федеральный округ: республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Дальневосточный федеральный округ: республики Бурятия и Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.

Власти могут усилить охрану общественного порядка, а также военных, государственных, специальных, транспортных, коммуникационных, энергетических объектов, а также тех, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды. И ввести там особый режим работы.

Как отмечает в разговоре с «Холодом» правозащитница Анастасия Буракова, указ Путина позволяет региональным властям «вводить меры, которые серьезно ограничивают конституционные права граждан», как это было во время коронавирусных ограничений. «Какие меры будут введены и будут ли — это вопрос открытый, как обычно. Видимо, будут смотреть по ситуации. Но сейчас региональным властям дали карт-бланш на серьезные ограничения прав граждан, прав собственности, предприятий. Это довольно опасный прецедент, хотя он уже не первый», — говорит Буракова.

Что о новых режимах говорят российские политики и главы регионов?

Сразу после выхода указов Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал: закрытие границ России не планируется. При этом секретарь Совбеза Николай Патрушев сказал, что российские власти ужесточат миграционный контроль. По его словам, в местах «компактного проживания мигрантов» проведут некие «масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка». Что именно подразумевает под этим Патрушев — не ясно.

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Сенатор Андрей Клишас посчитал, что права граждан в Южном и Центральном федеральных округах в связи со введением режима повышенной готовности никак не ограничиваются.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове не планируется вводить комендантский час, а также ограничивать въезд и выезд из региона.

В комитете по транспорту Петербурга также заявили, что не намерены ограничивать въезд и выезд из города. «Введение ограничения работы общественного транспорта, а также ограничения на пересечение границ Петербурга воздушным и ж/д транспортом на текущий момент не предусмотрено», — подчеркнули в Смольном.

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионах не вводится особых изменений из-за указа Путина. «Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Севастополе тоже пообещали пока не вводить дополнительных ограничений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также не сообщил о введении каких-то новых мер безопасности на территории республики, но выступил в поддержку решения Путина об объявлении военного положения. «Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли… Решения Владимира Владимировича поддерживаю! Поддерживают и чеченские ребята. Не на словах, а на полях сражений!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Власти Воронежской, Курской областей и Краснодарского края, где введен средний уровень реагирования, заявили, что дополнительных ограничений, в том числе на перемещение граждан, пока не вводится.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что «никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится». «Мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. <...> Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», — написал Собянин.

Именно мэр Москвы будет координировать работу регионов по повышению уровня безопасности. Глава правительства Михаил Мишустин возглавит координационный совет при правительстве «в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения СВО». «Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса. Активно привлекать предпринимательское сообщество», — сказал сегодня Мишустин.