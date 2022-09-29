Что будет, если в России введут военное положение

С 21 сентября в России проводится мобилизация, но военное положение пока не объявили, хотя, например, председатель Комитета Госдумы по обороне допустил, что его могут ввести в отдельных регионах. Военнослужащие Южного военного округа также рассказывали, что их бригады и полки готовят к военному положению. «Холод» разбирается, как это отразится на обычных россиянах.

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Что нужно для объявления военного положения и как это делают?

Военное положение — это правовой режим, при котором есть возможность жестко ограничить права граждан: например, свободу передвижения и свободу выражения мнений. Его могут вводить как на всей территории России, так и в отдельных регионах. Военное положение объявляет президент, который может ввести его при агрессии или «непосредственной угрозе агрессии» против России.

К актам агрессии по международному праву относятся нападение иностранного государства, бомбардировка или обстрелы, блокада портов и берегов и некоторые другие действия в отношении страны. Поэтому, например, если Украина будет отвоевывать оккупированные Россией территории после их присоединения по результатам «референдумов», президент может назвать это как повод для объявления военного положения. «Непосредственной угрозой» по закону считаются объявление войны России и другие действия, которые «указывают на подготовку» иностранного государства к агрессии, а также нарушают устав ООН и нормы международного права.

Указ президента о военном положении должен быть опубликован сразу после того, как президент его подпишет, и передан на утверждение Совету Федерации, который должен принять решение большинством голосов — на это у него есть 48 часов с момента передачи указа. Срок рассмотрения может увеличиться только в случае «чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств», но закон не поясняет, что именно к ним относится. Если Совет Федерации не утвердит указ, то военное положение не введут.

Сейчас нельзя сказать, какие ограничения военного положения введут власти, если объявят его. «В законе есть перечень мер, из которого президент и другие органы власти могут выбирать нужные, — говорит “Холоду” адвокат, основатель правозащитного проекта “Первый отдел” Иван Павлов. — К тому же сложно ориентироваться на нормы, которые были разработаны для абстрактной, оторванной от жизни истории».

Если введут военное положение, федеральным и региональным властям придется выпустить много разъясняющих документов: в современной России такого еще ни разу не было, поэтому никто не знает, как его ограничения должны работать на практике. Павлов допускает, что парламент моментально может внести новые поправки в законодательство.

Допустим, военное положение ввели. Что дальше?

Приведем возможные меры, которые могут коснуться большинства жителей страны (или региона, где введено военное положение; полный перечень мер можно посмотреть в седьмой статье закона о военном положении).

Некоторые объекты станут больше охранять

Увеличится количество полицейских патрулей и постов, усилят охрану арсеналов и складов с военной техникой и оружием, оборонных предприятий, тепловых и электростанций, железных дорог, вокзалов, мостов, аэродромов. Силовики смогут досматривать паспорта, личные вещи, автомобили и, возможно, даже жилье.

Людей и предприятия эвакуируют

Временно переселят людей, которые живут в опасных прифронтовых районах, в более безопасные места — при этом власти обязаны предоставить им жилье. Эвакуируют промышленные предприятия, школы, больницы, культурные учреждения в удаленные от фронта регионы.

Передвигаться станет сложнее

Введут особый режим въезда и выезда в зону, где действует военное положение. Для этого могут быть установлены контрольно-пропускные пункты, на которых силовики будут пропускать въезжающих и выезжающих по специальной инструкции. Возможно, въезжающим понадобятся специальные пропуска — индивидуальные или коллективные. Внутри самой зоны тоже может быть ограничено движение, в том числе личных машин.

Ограничат или запретят выбирать место жительства (дома, квартиры, комнаты) или место пребывания (гостиницы, хостела), а также выезжать за границу. Власти могут объявить комендантский час, во время которого нельзя будет находиться на улицах и в общественных местах.

Если военное положение распространится на всю Россию, выезд за границу может быть ограничен или запрещен всем гражданам. При этом, как следует из закона, власти могут установить особый режим въезда в страну (вероятно, также по спецпропускам).

Ограничат и политическую жизнь

Во время военного положения нельзя будет проводить референдумы и выборы в государственные и муниципальные органы. Кроме этого, власти смогут приостанавливать деятельность политических партий, общественных и даже религиозных объединений, которые, по мнению президента, занимаются пропагандой, агитацией или другой деятельностью, «подрывающей оборону и безопасность России». Какие действия считаются подрывными, не уточняется.

В законе есть и другие пункты — например, о запрете на митинги и забастовки. Но вряд ли можно говорить о том, что и без военного положения в России они разрешены на практике, а не в теории.

Людей обяжут трудиться для страны

Россиян привлекут к работе «для нужд обороны» — например, на заводах и стройках, — к восстановлению объектов, поврежденных или разрушенных в ходе боев, к тушению пожаров. Правительство должно установить порядок того, как это будет организовано. Работодатель обязан освободить человека от работы и сохранить за ним место, если эти трудовые обязанности выполняются в рабочее время.

За такую работу государство также должно платить компенсацию — по сути, «зарплату». Будут ли власти как-то наказывать тех, кто откажется работать «на нужды обороны», неизвестно.

Наберут территориальную оборону

Создадут штабы теробороны, которыми будут руководить главы регионов и местных администраций. Это межведомственные органы, координирующие работу между армией, полицией, Росгвардией, исполнительной властью и другими организациями, помогающими с обороной. Участники должны будут заниматься охраной важных объектов, бороться с диверсантами и разведчиками. Пока непонятно, могут ли набирать в территориальные войска тех, кто не будет мобилизован на войну.

Важно отметить, что закон о военном положении не регулирует призыв граждан на войну, так как для этого есть закон о мобилизации. Поэтому с введением военного положения в этом плане ничего не изменится.

Юрист Павел Чиков уже писал о мобилизованных москвичах, которых сотрудники военкомата якобы зачисляют в тероборону города. При этом по закону тероборона создается там, где уже введено военное положение.

Появится военная цензура и контроль за связью

Создадут органы военной цензуры, которые должны будут следить за почтой, разговорами по телефону и сообщениями, «передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем».

Станут контролировать объекты, которые обеспечивают связь (например, кабельные сети), работу типографий и СМИ, а еще использовать их для нужд обороны. Также нельзя будет включать радио, если оно может не только принимать, но и передавать сигналы.

Формулировка о военной цензуре очень широкая — неизвестно, будет ли силовикам разрешено читать личную переписку граждан в социальных сетях и мессенджерах, говорит «Холоду» юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин. «Возможности для слежки за сообщениями есть и сейчас, вряд ли в этом плане что-то изменится, — считает адвокат Иван Павлов. — Вероятно, будут просто жестче действовать».

Контроль за объектами, которые обеспечивают связь, может включать в себя ограничение работы интернета. Но, по мнению Истомина, Роскомнадзор может сделать это и без введения военного положения. «У нас уже есть специальные программно-аппаратные комплексы — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют замедлять интернет-трафик (все операторы связи обязаны устанавливать ТСПУ с 1 ноября 2019 года. — Прим. «Холода»). Их можно частично обойти, но тяжелый трафик, например, загрузку видео и программ, ТСПУ может замедлять настолько, что большинству граждан пользоваться этим не захочется. При этом ТСПУ позволяют замедлить трафик в отдельных частях страны», — объясняет Истомин. С помощью ТСПУ, например, Роскомнадзор уже блокирует социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.

Имущество смогут отбирать

Вообще, власти могут начать это делать уже сейчас — конфискация имущества для нужд обороны допускается не только во время военного положения, но и при мобилизации. Например, разрешается изымать частные дома и автомобили, тракторы, вездеходы. Но при этом владельцу нужно выплатить компенсацию стоимости имущества.

Граждан «страны-агрессора» интернируют

Интернирование означает, что граждан государства-противника переселяют и размещают в специальных лагерях. Если в указе о военном положении президент объявит, что Украина совершила нападение или какой-то другой акт агрессии против России, то интернированы могут быть граждане Украины.

Если военное положение введут в отдельных регионах, это затронет всю Россию?

В восьмой статье закона о военном положении перечислены меры, которые могут распространяться даже на территории, где этот режим не действует. Из формулировок этой статьи следует, что федеральные власти могут ввести централизованное распределение товаров (в том числе выдачу продуктов по талонам), установить ненормированный рабочий день, временно передать частные предприятия в государственную собственность для производства оружия, военной техники, одежды и других нужных армии вещей.

Несмотря на то что в комментарии к закону о военном положении юрист, подполковник милиции в отставке Валерий Кузьмин поясняет, что принудительные меры из восьмой статьи могут использоваться только «как крайнее средство», непонятно, кто это определяет.

Есть ли у меня права, которые не смогут ограничить?

В Конституции закреплены только права и свободы, которые не могут ограничиваться при чрезвычайном положении. Для военного положения такого перечня нет.

При этом, по словам Павлова и Истомина, ни при каких обстоятельствах не должны быть ограничены право на жизнь, на достойное обращение, на равную защиту и на справедливый суд — в том числе право не свидетельствовать против себя и своих близких.