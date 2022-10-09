В России мигрантов из Центральной Азии обманом заставляют подписывать военные контракты

Мигрантов, в частности из Кыргызстана, обманом или запугиванием заставляют подписывать контракты на военную службу. Об этом правозащитница Валентина Чупик сообщила изданию kloop.

По словам Чупик, в московском миграционном центре «Сахарово» во время медобследования, дактилоскопирования и оформления патентов мигрантам среди прочих бумаг подсовывают военные контракты.

«Им на подпись дают пачку бумаги и говорят: “Подпиши быстро здесь и здесь”. И человеку среди этой пачки листов засовывают в том числе контракт на добровольную военную службу. В нем всего две странички, он напечатан очень мелким шрифтом. Он написан весьма непонятно, и люди не читая это подписывают – и потом оказываются завербованными», — утверждает правозащитница.

Она также рассказала, что после этого на обратную сторону паспорта им клеят стикер с литерой V.

Еще один вариант — шантаж. В некоторых случаях, по данным Чупик, мигрантам говорят, что с их документами не все в порядке, но это может измениться, если человек подпишет дополнительный лист. Кроме того, по словам правозащитницы, некоторым угрожают возбуждением уголовного дела, депортацией, а также оказывают давление физически и психологически.

«У меня был кейс 27 сентября. Мальчик-кыргыз, обычный курьер, доставщик “Яндекс Еды” ехал по улице на своем велосипеде – его остановили полицейские. Втащили в автобус, избили, сказали, что он должен подписать контракт и ехать в Украину», — рассказала Чупик.

Она добавила, что сначала молодой человек отказался, но после того, как к его половым органам начали прикладывать электрошокер, все подписал. Правозащитница отметила, что парня позже удалось вывезти из России.

22 сентября член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил о разработке предложений, согласно которым выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана могут обязать служить в российской армии, если они получили гражданство в последние десять лет. За отказ планируют лишать гражданства мужчин и членов их семей.

По мнению Кабанова, это «будет адекватным ответом» на позицию властей этих стран, которые запретили своим граждан записываться в российскую армию под угрозой уголовного наказания.

Источник: kloop

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