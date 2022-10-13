Ранним утром 12 октября в московские хостелы пришли полицейские. Они отобрали из жильцов мужчин с российским гражданством и увезли их в мобилизационные пункты, которые развернули в театре имени Виктюка и в кинотеатре «Москино Молодежный». «Холод» рассказывает, как это было.

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Не отдавали паспорта, пока не будет стоять подпись на повестке

Как рассказывает 37-летний электромонтажник Игорь Столин (имя и фамилия героя изменены), полиция пришла в его хостел и «под предлогом проверки документов» забрала у мужчин паспорта. «Они не представились: сказали только, что сотрудники полиции. Сказали нам одеться и проводили в автобус», — рассказывает Столин «Холоду».

Мужчинам не пояснили, куда и зачем их везут, паспорта в автобусах им также не вернули. «Приказа, распоряжения — ничего не было, ничего не показали», — говорит Столин. Полиция, по его словам, также оцепила хостел сразу после того, как мужчин из него вывезли.

В мобилизационном пункте в кинотеатре «Москино Молодежный» мужчинам начали вручать повестки или предписания. «На просьбу объяснить, что происходит, просто говорили, что нужно подписать какие-то документы “здесь, здесь и здесь”. То есть формально получается, что мы как будто добровольно на мобилизацию прибыли. И паспорта нам не отдавали до тех пор, пока мы не подписывали либо повестку, либо предписание», — рассказывает Столин. Ему вручили повестку, по которой он должен явиться в военкомат в декабре.

Форму — причем летнюю — выдавали прямо в театре

По словам жителя другого хостела, 35-летнего Антона Коробейникова (имя и фамилия героя изменены), которого доставили в мобилизационный пункт в театр Виктюка, полиция и сотрудники военкомата в здании театра вели себя агрессивно — «словно их специально натаскивали». «Все мужики из хостела были против, собирались сегодня идти на работу. Но полицейские сказали, что везут на установление личности, мол, потом всех отпустят. По факту из здания театра с утра никого не выпускали, паспорта на несколько часов изъяли. Здесь же прямо в театре выдавали форму: одежда летняя, берцев нет. Мы все выглядели забитыми, чувствовалась тревожность», — говорит Коробейников.

Электрику Сергею Петрову (имя и фамилия героя изменены), жившему в одном со Столиным хостеле, в кинотеатре вручили не повестку, а мобилизационное предписание. Петров — водитель, в 2018 году закончил срочную службу. Контрактником он не был. Сотрудники военкомата по месту прописки не выдавали ему повестку: говорили, что набор уже закончен. «Я приехал в Москву по делам, остановился в хостеле, у меня уже были куплены билеты домой. Не разбираясь, что я не в своем регионе, меня просто взяли, переодели и отправили в часть», — рассказывает он «Холоду». Вечером 12 октября Петрова привезли из театра Виктюка в парк «Патриот» для боевой подготовки.

Уклониться от повестки удавалось. Но не всем

В этом же парке с ним оказался 28-летний Владислав Клочков. Он говорит, что получил повестку в конце сентября — она пришла ему на работу по почте. У Клочкова проблемы с дыханием из-за полипов носа — он говорит, что служить в таком состоянии не сможет. Чтобы доказать это, Клочков собрал медицинские справки и 12 октября пришел в мобилизационный пункт в театре Виктюка.

«Повестка пришла. Значит, надо явиться», — говорит Клочков в разговоре с «Холодом». По его словам, медкомиссия в театре Виктюка признала его ограниченно годным. В мобилизационном пункте Клочков провел весь день, после чего его посадили в автобус и, как и других мобилизованных, отвезли в парк «Патриот». Но Клочков уверен, что ему еще удастся доказать свою непригодность для службы.

Вечером 12 октября в организации «Идите лесом» рассказали «Холоду», что одного из мужчин из хостелов удалось спасти от мобилизации, хотя он годен для службы и имел боевой опыт. Его имя не называется.