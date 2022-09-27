После объявления мобилизации 21 сентября многие россияне призывного возраста решили срочно покинуть пределы страны. «Холод» рассказывает истории челябинца Глеба Вавилова и екатеринбуржца Андрея Пяткова, которые, не дожидаясь призыва, уехали в Казахстан.

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Имена и фамилии героев изменены по их просьбе.

«Это не моя война, это война Путина и его дружков» Андрей Пятков, 23 года

23-летний Андрей Пятков жил в родном Екатеринбурге. Проснувшись в среду, 21 сентября, Пятков взял в руки телефон — оттуда, по его словам, «свалился шквал новостей» о том, что объявлена мобилизация.

Несмотря на захлестнувшие его эмоции, Пятков сразу написал матери и своему молодому человеку Данияру Искакову, и они с Искаковым сразу же решили уезжать из России. «Я нахожусь в запасе, и стало очевидно, что меня заберут, — это вопрос времени. Рисковать не хотелось ни мне — своей жизнью, ни моей матери — сыном, ни моему парню — любимым человеком. Это не моя война, это война Путина и его дружков. Поддерживать ее и участвовать в ней никто из моих родных не собирается. И я не собираюсь убивать таких же мирных жителей, как я, в Украине. Я не убийца».

Пятков в спешке побросал сменное белье в чемодан, и его мать отвезла его с бойфрендом на границу с Казахстаном. Искаков родом оттуда, и то, что при надобности они уедут к нему на родину, обговаривали и раньше. Как говорит Пятков, это «было само собой разумеющимся». До отъезда мать Пяткова никогда раньше не видела бойфренда сына, хотя и была о нем наслышана. По словам самого Пяткова, он не спешил знакомить их, потому что не хотел делать из этого сцену из фильмов, «когда все дружно собираются за столом и ведется неловкая беседа в формате допроса».

«Власти Российской Федерации подарили маме и Данияру вот такой повод для знакомства. Будет, что внукам рассказать. Из Екатеринбурга до пограничного пункта “Петухово” мы ехали примерно восемь часов. Мама пыталась шутить, разбавляла обстановку. Но стресс, непонимание, что будет дальше, размышления, выпустят нас из России или нет, висели в воздухе. Я очень сильно тревожился, не понимал, правильно ли я поступаю, потому что повестки-то мне не приходило», — рассказывает Пятков.

К пропускному пункту на границе Пятковы с Искаковым приехали ближе к ночи. Очередь на границе была небольшой и состояла преимущественно из грузовых автомобилей. Пятков и Искаков подошли к пограничнику, спросили, можно ли им будет пересечь границу пешком. Мать Пяткова не собиралась ехать с ними: ее ждали кошки и работа в Екатеринбурге. Пограничник сразу направил пару к таможне, где им задали пару стандартных вопросов и пропустили, даже не спросив про «военники». Пограничникам Пятков сказал, что в Казахстан едет в гости.

На другой стороне границы их встретила мама Искакова и отвезла к себе домой. Пятков считает, что ему повезло, так как уже на следующий день до него стали доходить слухи о невозможных очередях на границах и случаях отказа во въезде россиянам призывного возраста. Но он не хочет оставаться в Казахстане надолго, так как не уверен, что это безопасно.

«Было чувство, что ко мне кто-то подойдет сзади, отведет в сторонку и не пустит» Глеб Вавилов, 24 года

Когда началась война в Украине, Глеб Вавилов был уверен, что скоро объявят мобилизацию, поэтому и уехал из России в первых числах марта. Тогда лететь в Турцию пришлось через Узбекистан. Но мобилизацию объявлять не стали. В августе они с девушкой вернулись в Россию и приехали в Челябинск, где родился Вавилов, чтобы закончить дела, продать технику и снова выехать за границу.

О том, что Путин готовится объявить мобилизацию, Вавилов начал догадываться еще 20 сентября: «Но я решил подождать официального объявления, потому что понимал, что границу с Казахстаном не закроют скорее, чем я до нее доберусь». В тот же день он обзвонил своих ближайших друзей призывного возраста, порекомендовал им собрать сумки и быть готовыми покинуть дом в течение 10 минут. «Когда обращение перенесли на 21 сентября, я лег спать с мыслью, что тогда и буду уезжать. Мой друг, учившийся на военной кафедре, договорился со своей мамой, что она нас отвезет до границы с Казахстаном, если мобилизацию все-таки объявят».

Следующим утром это и произошло — и через несколько минут за Вавиловым уже заехала мама его друга. «Она была в шоке, таком “подмороженном” состоянии. Хоть и знала, что ей придется отвезти нас до границы, оставить там и развернуться, до конца в это не верила», — вспоминает Вавилов.

Свое нежелание идти на войну он объясняет тем, что воспитание не позволяет ему поддерживать нападение на чужую страну. «Мои родители живут за границей и принимали украинских беженцев у себя дома — это тоже повлияло на мое отношение к происходящему, — добавляет Вавилов. — Участвовать в войне я не имею ни малейшего желания».

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Вавилов и его друг пересекали границу пешком, другие их знакомые в аналогичной ситуации — на собственном автомобиле. Большой очереди еще не было.

По словам Вавилова, пограничник, проверив документы, спросил, впервые ли он посещает Казахстан. После ответа «да» пограничник улыбнулся и спросил, не убегает ли Вавилов от мобилизации. Но тот придерживался версии, что они едут купить машину подешевле и затем перегнать ее в Россию. «Я думаю, все всё понимали, — рассказывает Вавилов. — Но пограничник меня пропустил. В тот момент и у меня, и у ребят за мной отлегло, потому что до последнего момента было чувство, что ко мне кто-то подойдет сзади, отведет в сторонку и не пустит. Все, конечно, были в неимоверно удрученном состоянии». В Казахстане Вавилов оказался около часа дня 21 сентября.

Сейчас Вавилов в Костанае. По его словам, в городе есть сложности со съемом жилья на длительный период: только за первые сутки после объявления мобилизации в Костанайскую область въехало больше тысячи россиян.