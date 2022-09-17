Азербайджанские военные пытают армянских женщин-военнослужащих — OC Media

OC Media рассказало о публикации видео, где азербайджанские военные пытают военнопленных армянских девушек. Ранее начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян в ходе встречи с аккредитованными в республике иностранными послами в рамках их визита в Джермук рассказал о зверствах азербайджанских солдат в отношении армянских военнослужащих, в том числе, женщин на постах. Он сообщил, что соответствующее видео есть в его распоряжении.

На видео, которое предположительно снято азербайджанским солдатом, видны тела убитых армянских солдат. Среди них есть расчлененные тела двух женщин — Сусанны Маргарян и Ануш Апетян.

Ануш Апетян подверглась сексуализированному насилию, ей выкололи глаза, а в глазницы вставили камни. Апетян обезглавили, на ее теле есть следы ножевых ранений. Ей отрезали пальцы рук и засунули их в рот. Девушка была военной медсестрой.

«Посмотрите на эту шлюху, здесь две женщины. Она стала камнем», — комментирует происходящее автор видео.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан обстрелял территории страны рядом с непризнанным Нагорным Карабахом. В Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинили Ереван в диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях общей границы.

Источник: OC Media