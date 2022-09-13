Азербайджан атаковал города на территории Армении. Ереван попросил помощь у России

После полуночи 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан обстрелял территории страны рядом с непризнанным Нагорным Карабахом. Атака велась из беспилотников, артиллерии и крупнокалиберных орудий по трем направлениям — по армянским позициям близ Гориса, Сотка и Джермука.

В Минобороны Азербайджана обвинили Ереван в диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях общей границы. По версии Баку, бой завязался из-за диверсионных групп вооруженных сил Армении, которые заминировали пути снабжения между позициями азербайджанской армии на разных направлениях.

В Азербайджанском военном ведомстве сообщили о потерях среди личного состава ВС Азербайджана.

Проармянские телеграм-каналы сообщили о повреждении жилых зданий в Сотке и Куте.

Утром 13 сентября правительство Армении обратилось за помощью к России, странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН из-за боев.

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном.

В последний раз эскалация между Арменией и Азербайджаном произошла в конце августа — тогда армия Азербайджана заняла город Лачин, деревни Сус и Забух в Нагорном Карабахе.

Обновлено в 12:20. Добавлена информация о количестве погибших.

Источник: ТАСС (1, 2), Минобороны Азербайджана, Арам Торосян, Минобороны Армении, Re:public of Artsakh