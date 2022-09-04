Контрактников на войну с Украиной начали вербовать в РЖД

Президент России Владимир Путин установил квоту для больших компаний по направлению работников на войну, сообщается в документе, который опубликовал руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. РЖД поручили найти среди своих сотрудников 10 тысяч добровольцев на контракт на шесть месяцев.

В документе указано, что в РЖД должны рассказать о возможности принять участие в войне и направить в военкоматы список с данными тех, кто заинтересовался службой. После этого железнодорожников вызовут для заключения контракта. При этом им предложат два варианта — служба на передовой или в тылу в отрядах охраны объектов и техники. Контрактникам обещают платить до 300 тысяч рублей в месяц, а также единоразово выдать по 200 тысяч рублей. После прохождения службы сотруднику РЖД выплатят еще один оклад и дадут удостоверение участника боевых действий.

«Никого не принуждать, разговаривать аккуратно, но и не отговаривать», — написано в документе.

В конце августа в один из шелтеров «Ночлежки» — организации, помогающей бездомным — пришел чиновник из администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и предложил разложить листовки о наборе на контрактную службу.

Источник: Алексей Табалов