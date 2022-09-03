Московские школьники поделились с журналистами записью одного из первых уроков с пропагандой войны

С сентября этого года российские школы начали проводить так называемые «Разговоры о важном». Согласно методичкам Минпросвещения, на этих занятиях учителя должны убеждать детей в правильности того, что Россия ведет войну против Украины. Ученики одной из московских школ передали изданию «Важные истории» 13-минутную запись такого урока.

Учительница начинает урок с разговора о понятиях патриотизма и национализма. По ее словам, патриотизм — это «любовь к своей родине, верность родине, гордость за свою страну, желание, чтобы в стране было все хорошо», в то время как национализм — «восхваление своей нации». Националисты «считают другие народы стоящими на более низкой ступени», говорит она.

Потом педагог переходит к разговору про «вот эту спецоперацию нашу на Украине». Она приводит в пример один эпизод со слов российского военного: «Они остановились перед населенным пунктом, в нем хорошо были укреплены здания, где засели украинские националисты так называемые. Они скрывались в зданиях, где проживало мирное население. <…> из окна первого этажа выпрыгнула женщина с ребенком и побежала. <…> И побежали они в сторону русских. В маму выстрелили из этого дома националисты. Мальчик встал около мамы, года четыре мальчику. Ему прям в голову выстрелили». Учительница подытоживает: «Таких людей я называю националистами».

Далее она проводит мысль о том, что «России территории не нужны», а Путин «отдал приказ начать военные действия, чтобы защитить людей», так как «восемь лет Украина пыталась заставить этих людей говорить на украинском, забыть все русское, обстреливала».

На протяжении урока дети в основном молчат, преподавательнице не удается вовлечь их в обсуждение.

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Источник: «Важные истории»