«Верстка»: некоторым учителям не будут платить за уроки о патриотизме и нравственности

Двое учителей из Кировской области и Чебоксаров рассказали журналистам, что им не будут платить за «Разговоры о важном», с которых будут начинаться учебные недели для российских школьников во всех классах.

«Руководство говорит, что „Разговоры о важном“ — это еще один классный час. Но дополнительная плата за него не положена, потому что классные руководители и так получают президентские пять тысяч рублей. Очень несправедливая ситуация, учитывая, что эти классные часы стоят первым уроком в понедельник», — рассказала одна из учительниц Кировской области.

По словам преподавательницы из Чебоксаров, директор сообщил им, что «Разговоры о важном» — внеурочная деятельность, поэтому она не будет оплачиваться. Преподавательница не соглашается с такой логикой: «Во внеурочную деятельность входит дополнительная работа с детьми вне школы: посещение музеев, кружков. За это платят учителям дополнительного образования. Получается, что „Разговоры о важном“ должны тоже оплачиваться. Или мы чего-то не понимаем».

По данным опроса профсоюза «Учитель», который организация провела в своей группе во «ВКонтакте», только 60% учителей сказали, что им пообещали дополнительные выплаты за «Разговоры о важном».

На этих учителям рекомендуется разговаривать с учениками о войне в Украине, патриотизме и нравственности. Движение «Мягкая сила» и Альянс учителей ранее призывали преподавателей и родителей школьников бойкотировать эти занятия.

Источник: «Верстка»