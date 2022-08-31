Активисты призвали родителей и учителей уберечь детей от школьных уроков пропаганды

Движения «Мягкая сила» и «Альянс учителей» опубликовали совместное обращение к учителям и родителям российских школьников в связи с так называемыми «Разговорами о важном» — идеологическими уроками, которые Министерство просвещения вводит с этого учебного года в российских школах. На них преподаватели должны будут заниматься в том числе пропагандой «специальной военной операции» — войны России против Украины. Активисты обратили внимание родителей на то, что они имеют полное право отказаться от участия их детей в этих уроках.

Материалы этих занятий пестрят пропагандистскими формулировками, например в них говорится, что одной из целей российского вторжения было «защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима». Между тем, закон «Об образовании в Российской Федерации» запрещает ведение любой пропаганды в школе. В соответствии с тем же законом, образовательные организации свободны в определении содержания образования, а пропуск подобных факультативных предметов не считается прогулом.

Таким образом, инструкции Министерства просвещения по проведению этих уроков носят рекомендательный характер. «Многие директора из страха перед начальством обманывают родителей, заявляя об обязательности пропагандистских уроков. Однако мы заявляем: вы не обязаны отпускать своиx детей на эти занятия», — сказано в обращении.

Активисты призывают родителей самим подбирать слова для объяснения детям «той непростой ситуации, в которой оказалась наша страна», а учителей отказываться от проведения таких уроков либо вести их с реальной пользой для детей, показывая, что «между патриотизмом и агрессивным милитаризмом — огромная разница».

Источник: «Мягкая сила»