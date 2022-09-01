Учителя саботируют, а учеников привлекают в школы за 10 тысяч рублей

После полномасштабного вторжения России в Украину, были частично оккупированы территории пяти украинских областей: Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой. На всех этих территориях пророссийские силы все лето искали директоров школ и педагогов, готовых перейти на обучение по российским стандартам. В Херсонской области к 1 сентября удалось открыть 91 школу, в Запорожской — 160, а всего на оккупированных территориях около 1400. «Холод» рассказывает о начале учебного года в Херсонской и Запорожской областях.

Насильственная «русификация»

По сведениям The Guardian, украинских учителей на оккупированных территориях заставляли подписывать согласие о работе по российским программам под угрозой увольнения, а некоторым даже угрожали выселением из их домов. О давлении на учителей также писала Украинская служба BBC. При этом Украина может считать сотрудников школ, согласившихся на сотрудничество с российской администрацией, коллаборантами и приговорить к лишению свободы до трех лет — за «осуществление пропаганды в учебных заведениях, а также действия, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях». Такой закон был принят весной 2022 года.

Обучение по новой российской программе в Украине называют пропагандистским: из школьных учебников убрали большинство упоминаний о стране, а термин «Киевская Русь» заменен на «Древняя Русь». Кроме того, в учебниках написано, что в 2014 году в аннексированном Крыму местное население просто вышло «защищать свои права», когда в Киеве к власти пришли «радикальные националисты».

Министром образования и науки в Херсонской области назначили Михаила Родикова. Раньше он руководил переходом севастопольских учебных заведений на российскую программу после аннексии региона в 2014 году. «Опыт, полученный в Севастополе, — это фундамент того, что я сейчас делаю [в Херсонской области], — заявлял Родиков в интервью. — Самое сложное — найти людей, готовых взять на себя ответственность, а уже второе дело — научить их [работать по новым стандартам]».

Организационный хаос и нехватка учителей

Несмотря на силовое и административное давление, поиск директоров и учителей, готовых перейти на российскую программу на оккупированных территориях, стал не самой легкой задачей даже для опытного в этом вопросе Михаила Родикова.

Из 424 школ, которые работали в Херсонской области до оккупации, 1 сентября должно открыться только 91 учебное заведение. Сергей (имя изменено по его просьбе. — Прим. «Холода») — один из сельских жителей Херсонской области; в разговоре с «Холодом» он рассказал, что школа, где учится его ребенок, должна открыться только в октябре: «Все бывшие учителя саботируют, директора нашли только в конце августа, сейчас начинают набирать персонал». Украинская служба BBC также писала о нехватке педагогов в оккупированных регионах и о том, что в некоторых школах один учитель вынужден будет преподавать по 3-4 предмета сразу.

За два дня до начала учебного года директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова заявила, что штат в регионе укомплектован «более чем на 50%» и 31 августа ожидается пополнение преподавательского состава за счет учителей из России. По словам Шапуровой, должны приехать учителя истории, русского языка и литературы, начальных классов и «предметники, которых не хватает». Одна только Запорожская область ожидает 500 учителей из российских регионов.

Нашлось ли столь много желающих поехать в Украину учителей, чтобы полностью закрыть потребности в педагогическом составе, неизвестно. О количестве российских педагогов, отправившихся в командировки на оккупированные территории, не сообщалось. Единственные данные, которые попали в сеть, — пофамильный список из 214 педагогов, опубликованный, вероятно, по ошибке, — об этом в конце июля написала «Медиазона». Но этого очевидно недостаточно для комплектации школ во всех оккупированных регионах.

Многие родители школьников писали в местных чатах сообщения о том, что к концу августа все еще не получили никаких сведений о том, зачислен ли их ребенок в школу, начнется ли 1 сентября учеба или нет.

«Вопрос со школой я смогла решить только 25 августа, моя дочь идет в 11 класс. В течение двух недель с 8 августа, после того, как я подала заявление в школу, со мной никто не связывался. Пришлось отпроситься, чтобы все выяснить, — рассказала “Холоду” Ольга, живущая в Херсоне (имя изменено по ее просьбе. — Прим. “Холода”). — Дочку зачислили в школу, 30 августа состоялось родительское собрание, где сказали, что обучение начнется с 1 сентября, очное. Родителей в основном интересовал вопрос безопасности: из-за постоянных обстрелов мы все очень переживаем за детей. Некоторые мои знакомые отправили детей на онлайн-обучение [в украинские школы], но моя дочь категорически отказывается от такого формата, поэтому пойдет учиться очно».

Угрозы о лишении родительских прав или 10 тысяч рублей за очное обучение

Министерство образования Украины подготовило всеукраинскую онлайн-программу для школьников, по которой могут обучаться в том числе дети с оккупированных территорий. Часть родителей, оставшихся на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, решили, что их дети будут учиться дистанционно — по украинской программе.

Родители школьников, оставшиеся на оккупированных территориях и не отдавшие детей на учебу по российским программам, могут выбрать один из вариантов дистанционного или индивидуального обучения, которые подготовили украинские власти: онлайн-обучение в школе, где ребенок учился раньше, или во всеукраинской школе (платформа для дистанционного и смешанного обучения для 5–11 классов, которая была создана еще во время пандемии коронавируса. — Прим. «Холода»), а также экстернатное, домашнее или семейное обучение.

По сообщениям украинских чиновников, в ответ российские военные администрации угрожали лишить родительских прав тех, кто не захотел отдавать детей в российские школы. Похожие угрозы появлялись и в оккупированных Донецкой области, и в Запорожской. Представитель МИД Украины Олег Николенко обратился к ЮНЕСКО с призывом отреагировать на эти угрозы. Позже пророссийские администрации оккупированных украинских территорий распространили публикации о том, что угрозы лишения родительских прав — это якобы выдумка украинской пропаганды.

Ближе к сентябрю в сети начали появляться сообщения о бесплатных учебниках, которыми будут обеспечены школьники и бесплатном питании для детей с первого по четвертый классы. В конце августа Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет, проживающего на оккупированной территории. Однако получить эти деньги можно, только если ребенок пойдет в школу очно и не позже 15 сентября. Почему выбран такой короткий срок, неизвестно: возможно, стоит задача показать большое количество учеников, которых отправили в российские школы.

Несмотря на давление и обещанные материальные бонусы, количество детей, которые очно пошли учиться в школы на подконтрольных России территориях, невысоко. В Херсонской области 1 сентября начало учиться около 18 тысяч школьников (в прошлом году только в одном Херсоне в школу пошли 35 тысяч учеников), в Запорожской области — 37 тысяч учеников.

Родители отмечают, что собрать детей в этом году к школе было сложно из-за высоких цен на канцелярию и одежду. Мать троих детей из Запорожья Наталья (имя изменено по ее просьбе. — Прим. «Холода») рассказала «Холоду»: «Что смогли, то и купили — самое необходимое. Цены поднялись по сравнению с прошлым годом». Один из жителей села в Херсонской области, где обучение начнется с октября, написал в местном чате, что в этом году ему «не на что купить одежду и школьные принадлежности». Из-за позднего первого звонка выплату 10 тысяч рублей на детей он не получит.