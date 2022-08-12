Россия развязала войну в Украине. Теперь она тратит миллиарды на помощь беженцам

Русская служба Би-би-си изучила распоряжения и госконтракты, чтобы узнать, как чиновники тратили деньги на вывоз украинцев за первые несколько месяцев войны. Журналисты также попытались выяснить, кто на этом заработал. Например, контракты ростовского минтранса исчисляются сотнями миллионов рублей. «Холод» пересказывает некоторые интересные моменты из текста.

Сколько украинцев бежит в Россию и почему

По оценкам ООН, в Россию сначала войны выехало более 1,9 миллиона украинцев. Анонимные источники из силовых структур говорят, что выехавших было больше трех миллионов. Не все из этих людей имеют статус беженца, потому что немногие подают документы на его получение. По данным МВД на конец июня, всего 55,2 тысячи украинцев получили временное убежище в России.

Украинцы бегут в Россию вынужденно: других вариантов выезда из оккупированных городов нет.

Как украинцев везут в Россию и сколько это стоит

Самый популярный маршрут для людей, бегущих с востока Украины, — через самопровозглашенную ДНР, а дальше — в Ростовскую область. Людей вывозят эвакуационные автобусы, запись на которые идет за две-три недели. Организаторы перевозок — самопровозглашенная ДНР и Россия.

Деньги выделяют из бюджета регионов. За пять месяцев войны минтранс Ростова заключил контрактов более чем на 300 миллионов рублей. Согласно документам, час перевозки стоит бюджету около пяти тысяч рублей.

Кроме того, на убегающих от войны людях зарабатывают частные перевозчики. Например, ростовская компания «Автоколонна 1599» перевозила украинцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР до российской границы.

Однако после того, как украинцы попадают на территорию России, их везут дальше на восток или на север. Для этого выделены бесплатные поезда. Минтранс подсчитал, что пассажиров для таких рейсов может быть более 234 тысяч до конца 2022 года. На основе этого Минтранс запросил «предварительно» 700 миллионов рублей субсидий.

Где живут сбежавшие от войны украинцы

С начала войны беженцев приняли 54 из 85 регионов России. Между всеми этими регионами правительство распределило 3,1 миллиарда рублей — это деньги из резервного фонда. Средства должны идти на проживание и питание людей в пунктах временного размещения (ПВР).

Из распределенных денег больше всего ушло Ростовской области — более 416 миллионов. Около 80% этих денег уже потрачены.

Один из основных ПВР на юге России расположен в Таганроге — во Дворце спорта школы олимпийского резерва №13. Контракт подразумевал размещение 600 человек в двух зданиях школы. В конце июля власти его продлили, несмотря на то, что самой школе перестало хватать места для занятий.

За счет бюджетных средств власти России планировали разместить в ПВР больше 95 тысяч человек. Больше всего переселенцев на себя примут Ростовская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

Аннексированный Крым также получил из бюджета больше 25 миллионов рублей на ПВР. Согласно госконтрактам, из них потрачено уже 6,3 миллиона рублей. Хотя изначально российские власти вообще не планировали везти беженцев в Крым.

Сколько стоит содержание одного переселенца

В большинстве ПВР суточный бюджет проживания беженца — это 1328 рублей в сутки, из них — 913 идет на проживание, еще 415 — на питание. Такую сумму в план заложили в апреле, до этого расходы были меньшие (800 рублей в сутки).

В некоторых регионах сумма корректируется. Например, в Хабаровском крае сумма на питание на 287 рублей больше, а общие расходы на беженца в Волгоградской области еще со второго дня войны составляют 1500 рублей. Все эти деньги идут из резервных фондов региональных властей.

Куда именно власти отправляют средства

Деньги тратятся без конкурсов. Как правило, власти выплачивают субсидии на ПВР владельцам общепита или недвижимости либо заключают с ними госконтракты, как с единственными поставщиками. При этом владельцы могут быть и частниками.

Второй способ, с заключением контрактов, удалось обнаружить только в 34 регионах. За пять месяцев было заключено контрактов больше чем на 2,9 миллиарда рублей, из них потрачено — более 1,8 миллиарда. Треть всех контрактов приходится на Ростовскую область.

Однако не все контракты исполняются на прописанные в них суммы. Возможно, это связано с планированием: в какие-то регионы украинцев приехало меньше, чем ожидалось.

На что еще уходят деньги

Например, на медицинское обслуживание беженцев, а также на выплату подъемных, которые обещают каждому переселенцу из Украины, кто оформит карточку «Сбербанка». Та же Ростовская область получила пять миллиардов рублей для выплаты подъемных — и первый транш был направлен еще 19 февраля.