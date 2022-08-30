«Все отлично»: силовики записали видео с раненым на войне заключенным, о котором рассказывали правозащитники

Оперативники Департамента военной контрразведки ФСБ сняли на видео разговор с воюющим в Украине заключенным Андреем Ястребовым, сообщил правозащитный проект Gulagu.net. На записи Ястребов повторяет, что у него «все хорошо», «все отлично» и несмотря на ранение он собирается вернуться на передовую.

Ранее Gulagu.net опубликовали разговор с матерью Ястребова Надеждой Полтавцевой, в котором она рассказала, как получала наличными «зарплату» сына за участие в боевых действиях в Украине от сотрудников компании Евгения Пригожина. По словам Полтавцевой, срок заключения ее сына заканчивается в июле 2023 года.

До этого издание «Фонтанка» опубликовало статью «Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой», в которой рассказывается о том, как родственница завербованного ЧВК на войну в Украине заключенного пытается вернуть его с фронта. «Фонтанка» не указывала реальные имена героев. На следующий день после публикации Пригожин направил в Следственный комитет «заявление о преступлении», в котором подвергается сомнению существование этого заключенного. Пригожин считает, что против журналистов издания нужно возбудить дело о «фейках» про армию и госорганы (207.3 УК).

В записанном спецслужбами видео Ястребов говорит, что мама поддерживает его решение отправиться на войну, а с тетей, которая по выражению оперативника «в СМИ устроила целую волну публикаций» о том, что его «здесь якобы насильно удерживают» он связь не поддерживает.

Ястребов также подтверждает, что он уже участвовал в боях, получил осколочное ранение и через какое-то время снова отправится на фронт.

По мнению правозащитников из Gulagu.net, «парень, конечно, опасается фсбшников и особистов. Потому как у них разговор короткий — чуть что и сразу на швабру. ГУЛАГ 21 века в действии».

В Gulagu.net подчеркнули, что публикацией этого видео силовики только подтвердили все то, что правозащитники рассказывали последние два месяца: «российские спецслужбы отправляют воевать в Украину осужденных, которые по закону должны отбывать наказание в виде сроков лишения свободы в колониях строгого режима».

Источники: Gulagu.net (1,2), «Фонтанка», «Конкорд»