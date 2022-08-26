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ЧВК платит «черным налом» родственникам заключенных, воюющих в Украине — Gulagu.net

18:06 • 26.08.2022

Правозащитный проект Gulagu.net собрал доказательства отправки российских заключенных на войну в Украине в составе ЧВК Вагнера. Жительница Ленинградской области, чьего сына отправили воевать в Донбассе, рассказала основателю проекта Владимиру Осечкину, что подчиненные Евгения Пригожина передавали ей конверты с деньгами — «зарплату» ее сына.

Собеседницу Gulagu.net зовут Надежда Полтавцева, она живет в поселке Любань в 70 километрах от Петербурга. Ее сын — Ястребов Андрей Сергеевич, ему 22 года. В апреле его этапировали в ИК-7 Ленинградской области. Срок его заключения заканчивается в июле 2023 года. Однако уже в июле 2022 года он оказался на войне в Донбассе.

В августе Полтавцева получила 151 тысячу рублей наличными от сотрудников компании Пригожина в офисе у канала Грибоедова в Петербурге. Это вознаграждение за неполный месяц пребывания ее сына на фронте.

Сейчас Ястребов находится в госпитале после ранения.

Осечкин призвал российские власти провести проверку действий Пригожина, начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игоря Потапенко и других должностных лиц, допустивших отправку осужденных на войну.

Андрей Ястребов

Источник: Gulagu.net

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