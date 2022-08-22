«Русь сидящая»: около тысячи заключенных уже отправили на войну, до трех тысяч человек завербованы

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что ЧВК Вагнера завербовала 2,5-3 тысячи заключенных. По ее словам, около тысячи человек уже отправили воевать.

«Причем в Твери ЧВК якобы вербует людей уже из СИЗО, то есть еще не осужденных, а только подозреваемых и обвиняемых », — рассказала также Романова. По ее словам, в фонде знают о человеке, согласившимся на вербовку из СИЗО — он якобы поехал воевать и вернулся из Украины с ранением. После возвращения в Россию его снова забрали в СИЗО. «Заплатили ему или нет, я не знаю », — говорит Романова.

Ранее издание «Верстка» сообщило, что жене одного из заключенных удалось остановить вербовку в колонии со стороны ЧВК с помощью жалоб. «Адвокат посоветовал мне написать такую "веерную" жалобу сразу в несколько организаций: один текст, а сверху в шапке перечислены все органы и ведомства. Я указала там администрацию президента, территориальный орган УФСН, региональную прокуратуру, Общественную наблюдательную комиссию и аппарат Уполномоченного по правам человека. Также отдельно написала в Совет по правам человека при президенте», — рассказывала она.

Источник: 7x7