Компания Пригожина просит СК завести дело на журналистов «Фонтанки» из-за статьи о заключенном, воюющем в Донбассе

Компания бизнесмена Евгения Пригожина направила в Следственный комитет «заявление о преступлении», в котором просит провести проверку и при необходимости завести уголовное дело по статье о «фейках» про армию (207.3 УК) в отношении журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой и главного редактора издания Александра Горшкова. Поводом для обращения стала опубликованная 25 августа статья под заголовком «Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой» о петербурженке, которая пытается вернуть из Донбасса осужденного родственника.

Героиня статьи «Фонтанки», пожелавшая сохранить анонимность, рассказала изданию о своем родственнике, попавшем в тюрьму за угон автомобиля, а затем завербованном на войну в Донбассе. По ее словам, сейчас он хочет вернуться из Украины, и она пытается ему в этом помочь, даже несмотря на сопротивление его матери, которой приходит зарплата воюющего сына.

В заявлении, подписанном юристом Пригожина Игорем Елисеевым, утверждается, что статья «Фонтанки» содержит «фейк, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации и специальную военную операцию».

Автор заявления подвергает сомнению не только факт сговора между российской армией, другими госорганами и частными лицами, но и само существование этого заключенного. При этом он пишет, что мать заключенного, «которая поддерживает сына в желании защищать интересы РФ, бороться с нацизмом и спасать мирных граждан от геноцида», предстает в публикации как «жадное бездушное существо», в то время как героиня статьи призывает «посадить под замок совершеннолетнего гражданина, желающего служить Отчизне».

В заявлении подчеркивается, что статья стала результатом деятельности не только отдельного автора, но и всего издания.

В июле Пригожин обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против сотрудников «Медузы» Лилии Яппаровой и Татьяны Ершовой. Тогда он просил СК завести дела не только по статье о «фейках», но и по статье о госизмене (275 УК). Поводом для заявления послужил материал «Медузы» об участии ЧВК Вагнера в войне против Украины.

Источники: «Фонтанка.ру», «Конкорд» (1,2), «Медуза»