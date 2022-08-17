«Верстка»: Жена осужденного с помощью жалоб добилась прекращения вербовки в одной из колоний

Ирина, фамилия которой «Версткой» не называется, пожаловалась сразу в несколько ведомств на то, что представители ЧВК Вагнера пришли в колонию, где сидит ее муж, с предложением подписать контракт и отправиться на войну в Украине. Официального ответа ни от одной из инстанций она не получила, но муж рассказал ей, что, насколько ему известно, из колонии на войну в итоге никто не уехал.

Ирина рассказала, что муж позвонил ей в августе и сказал, что в его колонию приехали представители ЧВК Вагнера с предложением на полгода поехать в Украину: «Сказали, что потом, если они захотят покинуть территорию, они уедут, с них снимут судимость, и они будут свободными людьми. Грубо говоря, жизнь с чистого листа». Ирина побоялась, что на войне муж может погибнуть или получить ранение, обратилась к адвокату и спросила, законна ли такая вербовка. Адвокат ответил, что вербовка незаконна.

«Адвокат посоветовал мне написать такую "веерную" жалобу сразу в несколько организаций: один текст, а сверху в шапке перечислены все органы и ведомства. Я указала там администрацию президента, территориальный орган УФСН, региональную прокуратуру, Общественную наблюдательную комиссию и аппарат Уполномоченного по правам человека. Также отдельно написала в Совет по правам человека при президенте », — говорит Ирина. В жалобе она рассказала, что подозревает, что контракт просят подписать «не на добровольной основе», и попросила не допустить его незаконной отправки на войну.

Также Ирина направила запрос о местонахождении заключенного в колонию и писала мужу официальные письма, чтобы были подтверждения о том, что они вручены: «Такая маленькая зацепочка, чтобы не пропустить момент, если он все-таки отправится в Украину».

Спустя пять дней ей позвонили, представились председателем ОНК и пообещали направить в колонию проверку. Еще через три дня муж позвонил ей, попросил «не куролесить по инстанциям » и сказал, что не поедет на войну.

«Я спросила: "Что, тебя даже в ШИЗО не закрыли?" Он ответил: "Нет, не закрыли. Я отказался, у меня все хорошо". А по поводу того, поедут ли остальные, я не знаю. Но, насколько мне известно, пока что все на местах: никто не согласился и не уехал из этой колонии. Я так поняла, что сначала все вдохновились этой идеей, а потом все-таки подумали и решили отказаться. Видимо, этот отказ у них спокойно прошел, без давления и прессинга», — рассказала Ирина. Она отмечает, что, возможно, поддержала бы решение мужа поехать на войну, если бы вербовка была законной.

Правозащитники фонда «Русь Сидящая» считают, что такой механизм может помочь другим родственникам заключенных избежать вербовки и отправки на войну. Однако они отмечают, что жалобы в инстанции из-за вербовки готовы писать «лишь единицы».

Источник: «Верстка»