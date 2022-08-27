Можно ли устать от новостей? А от чувств?

Каждому из нас приходится уставать — временами мы чувствуем себя практически без сил. «Холод» разбирается, нужно ли при этом идти к врачу, можно ли устать от новостей, и отвечает на другие важные вопросы.

Если я чувствую усталость, мне нужно обращаться к врачу?

Усталость может быть нормальной реакцией на стресс, физические или умственные нагрузки, но также может быть признаком какого-то заболевания или расстройства. Например, анемии, дефицита железа, нарушений сна (в том числе бессонницы или сонного апноэ, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды), клинической депрессии, диабета, онкологических и многих других заболеваний. Усталость также иногда проявляется как побочный эффект приема лекарств — антидепрессантов, успокоительных, антигистаминных препаратов, которые назначают при аллергии.

«Усталость — наиболее частая жалоба от людей, которые приходят на прием к терапевту: на нее жалуются от 70 до 90% пациентов. Нельзя сказать, что это несерьезный симптом, — говорит “Холоду” профессор, заслуженный врач России, заведующий лабораторией клинической иммунологии в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины и один из первых исследователей синдрома хронической усталости в России Николай Дидковский. — Некоторые люди работают на полную катушку и мало спят, у них накапливается усталость. Обычно человек восстанавливает силы после выходных или недельного отдыха. Но если этого не происходит, нужно обратиться к врачу и найти причину усталости».

Если человек постоянно чувствует себя уставшим более полугода и при этом отдых не помогает восстановить силы, это может быть признаком синдрома хронической усталости (другое название — миалгический энцефаломиелит). «Этот диагноз ставится путем исключения других заболеваний. Если не удалось выявить заболевания сердца и легких, опухоли, психические расстройства, эндокринные и другие нарушения, то есть мы не находим причин для утомления, то остается синдром хронической усталости», — объясняет Дидковский.

Помимо продолжительной усталости, у этого синдрома есть четыре других важных признака.

Нажмите здесь, чтобы их узнать «Постнагрузочное недомогание» — это когда активный отдых и физические упражнения не улучшают самочувствие, а еще сильнее усугубляют усталость. По словам Николая Дидковского, человек может быстро уставать даже от занятий, которые ему нравятся. Невосстанавливающий сон — человек чувствует себя уставшим сразу после пробуждения. Проблемы с памятью и концентрацией внимания. «Ортостатическая непереносимость» — симптомы усталости усиливаются, если человек находится в вертикальном положении, и становятся менее выраженными, если он лежит.

Есть ли разница между усталостью и выгоранием?

По актуальной Международной классификации болезней, выгорание — это синдром, который вызван хроническим стрессом, связанным с работой. При этом оно не относится к заболеваниям.

При выгорании человек чувствует себя так же, как когда он устал, его профессиональная эффективность снижается. Но у этого синдрома есть важная отличительная черта — когда у человека выгорание, он эмоционально отстраняется от своей работы, начинает относиться к ней негативно или цинично.

Чаще всего выгорание происходит у людей, занимающихся умственным трудом, особенно у специалистов, которые эмоционально вовлечены в свою работу: преподавателей, медиков, социальных работников, сотрудников и волонтеров благотворительных организаций, журналистов.

Как мы устаем сильнее — физически или умственно?

Человек может испытывать физическую или ментальную (умственную) усталость. Эти состояния отличаются.

В первом случае ощущается боль или слабость в мышцах, человеку с трудом даются обычные движения — ходьба, подъем по лестнице. Во втором — появляются проблемы с вниманием и запоминанием, человек может допускать больше ошибок, чувствовать тревогу и раздражение. Эти два вида усталости часто сочетаются. В обоих случаях работоспособность снижается.

Поэтому нельзя сделать вывод о том, кто устает больше — люди, которые занимаются физическим или умственным трудом. Они ощущают усталость немного по-разному.

Можно ли устать от каких-то чувств — например, от гнева или вины?

Долгое переживание таких болезненных чувств, как горе, гнев, вина, печаль, одиночество, может привести к эмоциональному истощению и усталости.

По словам профессора Дидковского, эти чувства могут не влиять на физическое состояние человека, но они становятся для него психологической нагрузкой: «Трудится центральная нервная система, это постоянный дискомфорт. Человек, который чувствует себя виноватым, менее трудоспособен, быстрее устает от работы. Человек, который злится, тоже расходует массу энергии».

Ощущается ли усталость сильнее с возрастом?

Профессор Дидковский говорит, что с медицинской точки зрения сильно уставать в 25 лет ненормально: «Человек еще на подъеме, санки у него еще в гору едут, его работоспособность растет. Если он говорит, что год назад мог сделать в два раза больше работы, а теперь не может, то это серьезная жалоба».

По его словам, работоспособность человека начинает снижаться после 35 лет: «У нас есть такой показатель — функции внешнего дыхания. Проще говоря, это количество литров воздуха, которое человек выдыхает за одну секунду. До 33 лет функция внешнего дыхания увеличивается, в 33-35 лет рост останавливается, и потом она уменьшается. Этот показатель связан с многими функциями организма, в том числе с переносимостью нагрузок».

Означает ли это, что с возрастом люди сильнее устают? Однозначного ответа на этот вопрос нет: результаты исследований на эту тему противоречивы, хотя ученые из разных стран использовали схожие методы.

Например, по результатам опроса, проведенного среди жителей Германии от 14 до 92 лет, люди старшего возраста сообщали о более сильной общей усталости. В то же время результаты опроса жителей Швеции от 25 до 74 лет оказались противоположными: чем старше был респондент, тем меньше был уровень его общей усталости. Другой опрос, в котором поучаствовали жителей Дании от 20 до 77 лет, показал, что общая усталость у здоровых респондентов с возрастом снижалась, а у людей с соматическими заболеваниями этот показатель увеличивался.

Быстрее ли мы устаем, если каждый день случается что-то плохое?

Информационный фон может негативно влиять на наше самочувствие: эта связь описывается терминами «усталость от новостей» (news fatigue) и «усталость от темы» (issue fatigue). Например, такими темами могут быть война в Украине, лесные пожары или нарушения на выборах.

Если медиа широко освещают какую-то проблему в течение нескольких недель или месяцев, человек начинает испытывать информационную перегрузку и избегать эту тему. По данным нескольких исследований, это не зависит от того, считает человек проблему важной или нет: даже если сначала новая тема вызывает озабоченность или интерес, то после того, как о ней много раз напишут в медиа, человек начинает отстраняться от нее или ощущать негативные эмоции — скуку, раздражение или гнев.

В 2019 году Pew Research Center провел опрос более чем 12 тысяч взрослых жителей США: 66% респондентов чувствовали себя утомленными от количества новостей, с которым они сталкиваются.