10 абсурдных задержаний, которые случились после начала войны

Задержания, аресты и штрафы за посты в соцсетях, участие в митингах или одиночных пикетах стали в России обыденным делом. Но после начала войны «заработать» административное или уголовное дело стало совсем просто: теперь людей задерживают за разговор между супругами и эмодзи под публикацией в соцсетях. «Холод» проанализировал сообщения «ОВД-инфо» о задержаниях за последние шесть месяцев и собрал 10 абсурдных случаев репрессий за высказывания против войны.

Задержали за песню в караоке

В аннексированном Крыму посетитель караоке-бара «Краб» Дмитрий Гайн попросил диджея кафе включить песню «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK. Во время воспроизведения песни на проекторе транслировался клип с изображением украинских военных, а в тексте песни упоминается полк «Азов».

Самого Дмитрия Гайна оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Он, по версии суда, полностью признал свою вину и объяснил произошедшее тем, что был очень пьян. Диджея Юрия Родионова, который поставил заказанную песню с видеорядом, арестовали на 10 суток за демонстрацию нацистской символики.

Оштрафовали за купюры с антивоенными надписями

Жительница города Азов Ростовской области Дарья Куликова в конце апреля пополняла свой счет через банкомат. Через две недели к ней домой приехали полицейские и обвинили ее в том, что купюры, которые она вносила в терминал, содержали антивоенные лозунги, рассказала Куликова изданию «Кавказский узел». Как именно идентифицировали, кому принадлежали купюры, по ее словам, полицейский объяснял расплывчато.

Куликову оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии.

Задержали в лесу во время экспедиции

Омского археолога Евгения Круглова приехали задерживать в лесу. Круглов участвовал в археологической экспедиции в Тюменской области — туда прибыл ОМОН и полицейские, ученого отвезли в Омск и допросили.

На Круглова возбудили уголовное дело по статье о распространении «фейков» за репост новости о преступлениях российских военных в Буче и Мариуполе. Позже его поместили в психиатрическую больницу для комплексной экспертизы, назначенной судом.

Оштрафовали за грустный эмодзи под постом

Преподаватель истории и философии из Барнаула Алексей Аргунов поставил грустный смайлик под антивоенной публикацией в «Одноклассниках». Суд постановил, что Аргунов «осуществил публичное действие, направленное на дискредитацию использования ВС РФ» — «публично выразил эмоции в виде выставления отметки “Грущу” к публикации “Лидер Алтайского “Яблока”, Александр Гончаренко осужден за дискредитацию Вооруженных Сил». В документе также упоминается отметка «Класс», которую Аргунов поставил под публикацией с видео Арнольда Шварценеггера о событиях в Украине.

За свои действия Аргунов получил штраф 30 тысяч рублей.

Задержали за одежду во время соревнования

В Волгоградской области проходило соревнование по скоростному подъему на этажи высотных зданий, на которое пришел Вячеслав Кошелев. Он был в толстовке с надписью «​​30 років незалежності України» (30 лет независимости Украины) и в кепке с украинским символом («ОВД-Инфо» пишет о флаге, «Кавказ. Реалии» — о гербе).

Полицейские задержали Кошелева, утверждая, что он выкрикивал «непристойные лозунги» и этим мешал проведению соревнований, отвезли в отдел и сперва вменили ему статью о мелком хулиганстве, а позже возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Сам Кошелев полагает, что интерес силовиков к нему был вызван надписями на его одежде.

Объявили в розыск по уголовному делу, возбужденному из-за скриншота о панихиде

Активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн проходит обвиняемой по уголовному делу о «фейках», но не взята под арест. Она поехала к сестре в соседнюю Кемеровскую область, где ее задержали для опроса: оказалось, Тардасову-Юн объявили в федеральный розыск, несмотря на то что она не находилась под подпиской о невыезде, пишет «Сибирь.Реалии».

Уголовное дело было возбуждено из-за поста во «ВКонтакте». Тардасова-Юн разместила в группе «Мы здесь власть» скриншот сообщения из чата в WhatsApp: другая участница чата, посетившая панихиду по погибшему в Украине, написала о том, что в Новосибирск пришла тысяча гробов.

Задержали в столовой за разговор о войне

В Нальчике супругов Оксану и Александра Веселовых задержали за разговор о войне в столовой санатория. Веселовы обсуждали, как их родственники пострадали от войны: двоюродный брат женщины пропал без вести под Киевом, а мать не могла эвакуироваться из зоны боевых действий. Разговор супругов услышали женщины, сидевшие рядом, они начали обзывать Веселовых «бандеровцами», требовать их выселения из санатория и вызвали полицию.

Пара провела в отделении практически сутки, в результате на Александра был составлен протокол о «дискредитации» армии, позже суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей. По версии других отдыхающих, Веселов громко выкрикивал: «Слава Украине! — Героям слава!».

Оштрафовали за мнение о войне в военкомате

Савелий Морозов из Ставрополя, не желая служить в армии, написал заявку на альтернативную службу. На заседании призывной комиссии он объяснил свое решение, назвав войну в Украине «отвратительной и преступной». Комиссия одобрила заявку Морозова на альтернативную службу, но через несколько дней его вызвали в полицейский участок.

В итоге на Морозова составили протокол о «дискредитации» армии. Позже суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

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Задержали за раздачу рассады в одежде желто-голубого цвета

Жительницы Белгорода, сестры Елена Егорова и Надежда Россинская, решили бесплатно раздать рассаду на улице своего города, с собой у них были плакаты с надписями «Колеусы вегетативные в дар» и «Алоэ, изолепсис в дар». Одеты сестры при этом были в вещи желтого и голубого цветов.

Мужчины в гражданском задержали сестер, увезли в отделение полиции и составили протокол о нарушении правил публичной акции. Егорову и Россинскую оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую.

Оштрафовали за мат на инсталляции бабушки с флагом Победы

Житель Брянской области, чья фамилия неизвестна, написал нецензурное слово на инсталляции «Бабушка с флагом Победы». За это на него завели административный протокол. По мнению судьи, действия мужчины, оставившего нецензурную надпись, были направлены на «дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты страны и ее граждан».

Брянца оштрафовали на 35 тысяч рублей.