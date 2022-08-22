Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство Дарьи Дугиной может лежать на «Национальной республиканской армии»

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал в интервью проекту «Утро февраля», что заранее знал о готовящемся покушении на Дарью Дугину. Политик утверждает, что еще «три-четыре месяца назад» с ним на связь вышли представители организации «Национальная республиканская армия», которая якобы ведет «партизанскую борьбу» в России.

Илья Пономарев:

«Вчера нам пришло сообщение с этим манифестом, и было сказано — следите за новостями. Намекнули, где именно следить и про что именно пойдет речь. Мы следили и, действительно, где-то в 10 часов нам пришло сообщение, что это произошло».

Люди, представившиеся Пономареву организаторами атаки, сообщали, что их жертвой должен был стать, помимо Дугиной, и ее отец Александр Дугин, идеолог «русского мира». Автомобиль взорвали без него, поскольку исполнители не знали, что Дугин в итоге поехал в другой машине.

Накануне Пономарев также зачитал манифест «Национальной республиканской армии». В нем упоминается, что убийство Дарьи Дугиной — это «акция сопротивления преступной путинской власти».

«Наша цель — остановить уничтожение России и ее соседей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, присосавшихся к богатствам нашего народа и совершающих сегодня преступления внутри страны и за ее пределами. Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора — те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться», — говорится в манифесте.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы до 2016 года. До этого против него возбудили уголовное дело о растрате денег фонда «Сколково». Пономарев в России объявлен в международный розыск. С 2019 года он имеет гражданство Украины.

Источник: Илья Пономарев