Семь важных проектов, на которые у России не хватает денег



Более 40 регионов России заявили о готовности взять на себя восстановление городов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других оккупированных украинских территорий. Делать это собираются за счет региональных бюджетов и местных предприятий-спонсоров. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР оценили свои нужды в три с половиной триллиона рублей. «Холод» выяснил, какие проекты в российских регионах, решивших помочь в восстановлении украинских городов, откладываются из-за нехватки денег.

Мост через Лену

Фото: Spiridon Sleptsov / Shutterstock.com

Регион: Якутия

Чем займутся власти региона: восстановление города Кировское в Донецкой области.

Якутск — единственный город России из списка 100 крупнейших населенных пунктов, у которого нет круглогодичного наземного транспортного сообщения: он стоит на левом берегу Лены, в то время как железная дорога и федеральная трасса подходят с юга к правому берегу.

Планы построить мост появились еще в 1980-е годы. Он соединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма», напрямую связав Сибирь с портами Охотского моря. В этом случае 83% жителей Якутии смогут независимо от времени года выезжать на федеральную трассу и к железной дороге.

В июле 2022 года на мосту все еще шли подготовительные работы. Стоимость Ленского моста ранее оценивалась в 60–80 миллиардов рублей, однако в 2022 году затраты на него сократили — теперь на мост собираются выделить только 35,1 миллиарда рублей. Из федерального бюджета выделят около 17 миллиардов рублей, из бюджета Якутии — 9 миллиардов. Еще более 9 миллиардов будут искать во внебюджетных источниках.

Мост на Сахалин

Фото: Landst / Copernicus / Google

Регионы: Сахалинская область, Хабаровский край

Чем займутся власти регионов: Сахалинская область — восстановлением города Шахтерск Донецкой области; Хабаровский край — восстановлением города Дебальцево той же области.

Сахалинская область — единственный регион России, не имеющий наземной транспортной связи с основной территорией страны. Проект строительства моста обсуждается с 1999 года. Его ориентировочная стоимость — примерно 600 миллиардов рублей.

Реализация проекта неоднократно откладывалась из-за его дороговизны. В итоге в октябре 2018 года первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов сообщил, что строительство Сахалинского моста в ближайшее время не планируется. В декабре 2020 года вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал проект строительства моста на Сахалин неплохой идеей, но заметил, что «денег пока на это не хватает».

Метро в Омске

Фото: krugloff / Shutterstock.com

Регион: Омская область

Чем займутся власти региона: восстановлением города Стаханов Луганской области.

В городе есть недостроенный и законсервированный метрополитен, строительство которого началось в 1992 году. Первый поезд должен был отправиться в 1997 году, но затем сроки сдачи объекта переносились — на 2008, 2012, 2015, 2016 год.

В итоге из-за проблем с финансированием проект заморозили, а потом предложили и вовсе отменить. Сейчас планируется использовать уже построенную часть инфраструктуры для трамвайной сети.

Челябинский метрополитен

Фото: Александр Сапожников / Wikimedia Commons

Регион: Челябинская область

Чем займутся власти региона: восстановлением города Ясиноватая в Донецкой области.

Проектировать метро начали в 1967 году, строительство же запустилось только через 25 лет. Ожидалось, что сразу после запуска метро будут пользоваться 65 миллионов человек в год, а потом — даже больше. Но окончание строительства не раз переносили из-за недостатка финансирования.

В 2020 году говорили, что на достройку челябинского метро потребуется от 35 до 90 миллиардов рублей. Но в мае 2021 года решили не достраивать его, а приспособить готовые объекты для подземных линий трамвая. Дата запуска такого трамвая в Челябинске — 2025 год.

Расселение домов 335-й серии в Иркутске

Фото: Kirill Shipitsin / ТАСС / Scanpix

Регион: Иркутская область

Чем займутся власти региона: восстановлением города Кировск в Луганской области.

Иркутская область — регион с сейсмичностью до девяти баллов. При этом панельные дома, построенные с 1950-х по 1970-е годы по серийному проекту №335, имеют в своей конструкции критические уязвимости. Всего в Иркутской области около 1,3 тысячи таких жилых домов.

Сейчас у региона нет денег на расселение этих домов — это потребует 365 миллиардов рублей. Муниципалитеты подавали заявки на включение в федеральную программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ». Однако Иркутскую область ни разу не включили в перечень участников этой программы, а в 2018 году программу закрыли.

Владивостокская КАД

Фото: Golosov Vladislav / Shutterstock.com

Регион: Приморский край

Чем займутся власти региона: восстановлением города Торез в Донецкой области.

Во Владивостоке запланирована кольцевая дорога, которая должна разгрузить городские развязки.

Анонсированные затраты на дорогу — около 84 миллиардов рублей. Речь идет не только о государственных вложениях, властям региона придется также заниматься поиском частных инвесторов.

Нижневартовская окружная больница

Фото: V. Tarasenko / Shutterstock.com

Регион: Ханты-Мансийский автономный округ

Чем займутся власти региона: восстановлением города Макеевка в Донецкой области.

Строительство окружной больницы в Нижневартовске продолжается 10 лет. В очередной раз ее обещали открыть летом 2023 года. Но денег на завершение стройки не хватает.