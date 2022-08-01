«Не будем питать иллюзий»

Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 26 июля объявил об уходе из проекта МКС уже с 2024 года — к этой дате Россия, по его словам, «начнет формировать» собственную орбитальную станцию. Однако уже через несколько часов появилась информация, что первый этап строительства российской станции может начаться только в 2028 году. «Холод» вспоминает, насколько задерживались другие важные для «Роскосмоса» проекты за последнее десятилетие — от первого с советских времен лунного аппарата до космодрома «Восточный».
Запуск ракеты «Ангара»
Просрочено: на три года
«Ангара» — проект импортозамещения, она должна была стать первой тяжелой ракетой-носителем, все комплектующие которой российского производства. В центре имени Хруничева изначально анонсировали отправку «Ангары» в космос на 2011 год. Этот срок был сорван.
Следующий запуск должен был состояться в 2012 году, но и эту дату сдвинули. В итоге ракету-носитель «Ангара» отправили в космос только в 2014.
Запуск первого лунного аппарата
Просрочено: на 10 лет
В 2007 году в научно-производственном объединении имени Лавочкина пообещали, что на 2012 год намечен старт российской «Луны-25» («Луна-Глоб») — это первый отечественный лунный аппарат после «Луны-24», которую запустили еще в 1976 году.
Первый полет «Луны-25» несколько раз переносили: сначала на 2015, а затем появилась неконкретная формулировка «не ранее 2016». В августе 2017 года стало известно лишь об утверждении конструкторского макета «Луны-25». Тогда же в «Роскосмосе» сообщили, что запуск состоится в 2019 году.
В мае 2018 в Совете РАН по космосу заявили о необходимости переноса запуска аппарата «Луна-25» с 2019 года на период с июня по октябрь 2021 года.
В августе 2021 года «Роскосмос» принял решение о переносе научной миссии «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года. Причину такого решения назвал вице-президент РАН Юрий Балега: «Слишком мало времени, чтобы завершить подготовку аппарата».
В апреле 2022 года появилась информация об очередном переносе старта «Луны-25» — с мая на 22 августа этого же года. Руководство, не дожидаясь дедлайна, снова перенесло запуск. В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сдвинул старт с августа на конец сентября. «Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск», — сказал он.
Этой же весной глава «Роскосмоса» не исключил, что отправку последующих модификаций серии — орбитального аппарата «Луна-26» и тяжелого посадочного аппарата «Луна-27» — придется «скорректировать» с учетом «текущей ситуации». Рогозин добавил, что «до конца мая» запланирован «подробный диалог» с «китайскими коллегами» о сотрудничестве по направлению лунных миссий.
Запуск модуля «Наука»
Просрочено: на 14 лет
Еще в 2004 году стало известно об утверждении плана, согласно которому многоцелевой лабораторный модуль «Наука» должен был войти в состав российского сегмента МКС не позднее 2007 года. Однако к этой дате удалось только заключить контракт на строительство модуля — новым сроком запуска значился уже 2009 год.
Два года спустя «Наука» так и не запустилась. Вместо этого проекту выделили дополнительные 4 миллиарда рублей на достройку в 2011 году. В «Роскосмосе» назвали новую дату — 2013 год.
Тем не менее, в 2013 году президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лопота сообщил, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят в апреле 2014 года. Cроки переносились еще несколько раз — модуль вывели на орбиту только 21 июля 2021 года.
Строительство космодрома «Восточный» и запуски с него
Просрочено: от года до нескольких лет
30 ноября 2015 должны были завершиться строительные работы на первой очереди космодрома «Восточный» — 33 здания и сооружения, связанных с первым стартовым комплексом. Реализация проекта сопровождалась коррупционными скандалами: только в 2015 году ущерб от хищений достиг 7,5 миллиарда рублей, за год было возбуждено более десятка уголовных дел. Сроки завершения всех строительных работ на первом стартовом комплексе космодрома «Восточный» перенесли на конец 2016 года. Итоговое отставание — год.
Первый пуск с космодрома «Восточный» анонсировался на 25 декабря 2015 года. В итоге его перенесли — он состоялся в апреле 2016 года.
Первый пилотируемый полет с «Восточного» тоже не обошелся без задержек. Изначально, согласно указу президента от 2007 года, его планировали провести в 2018. Однако его перенесли на период «после 2020 года». В 2019 Роскосмос озвучил дату переноса — 2025 год. Отставание от первоначальной даты составляет семь лет.
Сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный» также затянулись. Его планировали начать в 2016 и закончить в 2020 году. Фактически же работы начались только в 2019 году. Юрий Борисов, в 2019 году занимавший пост вице-премьера, так прокомментировал перенос сроков строительства второй очереди космодрома «Восточный»: «Не будем питать иллюзий, к 2021 году никто сегодня не способен построить <...> Сегодня срок скорректирован и стоит за 2021 годом, но не позднее 2023».
В 2020 заявили очередной срок завершения строительства второй очереди космодрома «Восточный» — не ранее 2025 года. Также представлены сроки строительства третьей очереди — с 2021 года по 2030. Но уже в сентябре 2021 года Дмитрий Рогозин заявил, что работы на третьей очереди начнутся только после завершения второй.
Запуск российского корабля «Федерация»
Просрочено: восемь лет
В 2015 году должен был состояться первый беспилотный запуск российского корабля «Федерация» (его готовили на смену «Союзам»). В 2017 говорили о переносе ориентировочной даты этого события на 2019 год. Затем замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев сообщил об очередном переносе — с 2019 на 2021 год.
В 2021 Дмитрий Рогозин пообещал, что первый полет корабля «Орел» (это новое название «Федерации») состоится только в 2023 году. Разработка корабля к моменту последнего переноса сроков продолжается больше десяти лет.
Обещание президента
В фильме «Путин» Андрея Кондрашова, который стал доступен в сети за несколько дней до президентских выборов 18 марта 2018, Владимир Путин рассказал о ближайших планах «Роскосмоса». По его словам, Россия должна была запустить миссию на Луну уже в 2019 году. Также планировались исследования Марса.
«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро, в 2019 году. Потом мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны — не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса: потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть, чем заниматься, оттуда может быть начато исследование других планет, далекого космоса»Владимир Путин, президент России
Миссия так и не состоялась.
Актуальные обещания, помимо выхода из проекта МКС
- Новую ракету-носитель «Союз-5», согласно прогнозу ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), должны были запустить в 2022 году. Позднее эту дату перенесли, актуальный прогноз — декабрь 2023 года.
- В 2020 «Роскосмос» пообещал создать новые ракеты-носители «Амур» и «Енисей» и запустить их в 2026 и в 2028 году соответственно. Сроки по «Енисею» уже перенесли — весной 2022 года Дмитрий Рогозин объявил, что запуск сверхтяжелой ракеты-носителя возможен только после 2030 года.
- В начале марта 2022 года Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР пообещал создать в России «неубиваемый» спутниковый интернет, развернув «новые орбитальные группировки». Предполагаемая дата — 2025 год.
- Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» перенесен на полгода. Новые сроки — июнь 2024 года.