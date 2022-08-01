«Не будем питать иллюзий»



Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 26 июля объявил об уходе из проекта МКС уже с 2024 года — к этой дате Россия, по его словам, «начнет формировать» собственную орбитальную станцию. Однако уже через несколько часов появилась информация, что первый этап строительства российской станции может начаться только в 2028 году. «Холод» вспоминает, насколько задерживались другие важные для «Роскосмоса» проекты за последнее десятилетие — от первого с советских времен лунного аппарата до космодрома «Восточный».

Запуск ракеты «Ангара» Просрочено: на три года

«Ангара» — проект импортозамещения, она должна была стать первой тяжелой ракетой-носителем, все комплектующие которой российского производства. В центре имени Хруничева изначально анонсировали отправку «Ангары» в космос на 2011 год. Этот срок был сорван.

Следующий запуск должен был состояться в 2012 году, но и эту дату сдвинули. В итоге ракету-носитель «Ангара» отправили в космос только в 2014.

Запуск первого лунного аппарата Просрочено: на 10 лет

В 2007 году в научно-производственном объединении имени Лавочкина пообещали, что на 2012 год намечен старт российской «Луны-25» («Луна-Глоб») — это первый отечественный лунный аппарат после «Луны-24», которую запустили еще в 1976 году.

Первый полет «Луны-25» несколько раз переносили: сначала на 2015, а затем появилась неконкретная формулировка «не ранее 2016». В августе 2017 года стало известно лишь об утверждении конструкторского макета «Луны-25». Тогда же в «Роскосмосе» сообщили, что запуск состоится в 2019 году.

В мае 2018 в Совете РАН по космосу заявили о необходимости переноса запуска аппарата «Луна-25» с 2019 года на период с июня по октябрь 2021 года.

В августе 2021 года «Роскосмос» принял решение о переносе научной миссии «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года. Причину такого решения назвал вице-президент РАН Юрий Балега: «Слишком мало времени, чтобы завершить подготовку аппарата».

В апреле 2022 года появилась информация об очередном переносе старта «Луны-25» — с мая на 22 августа этого же года. Руководство, не дожидаясь дедлайна, снова перенесло запуск. В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сдвинул старт с августа на конец сентября. «Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск», — сказал он.

Этой же весной глава «Роскосмоса» не исключил, что отправку последующих модификаций серии — орбитального аппарата «Луна-26» и тяжелого посадочного аппарата «Луна-27» — придется «скорректировать» с учетом «текущей ситуации». Рогозин добавил, что «до конца мая» запланирован «подробный диалог» с «китайскими коллегами» о сотрудничестве по направлению лунных миссий.

Запуск модуля «Наука» Просрочено: на 14 лет

Еще в 2004 году стало известно об утверждении плана, согласно которому многоцелевой лабораторный модуль «Наука» должен был войти в состав российского сегмента МКС не позднее 2007 года. Однако к этой дате удалось только заключить контракт на строительство модуля — новым сроком запуска значился уже 2009 год.

Два года спустя «Наука» так и не запустилась. Вместо этого проекту выделили дополнительные 4 миллиарда рублей на достройку в 2011 году. В «Роскосмосе» назвали новую дату — 2013 год.

Тем не менее, в 2013 году президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лопота сообщил, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят в апреле 2014 года. Cроки переносились еще несколько раз — модуль вывели на орбиту только 21 июля 2021 года.

Строительство космодрома «Восточный» и запуски с него Просрочено: от года до нескольких лет

30 ноября 2015 должны были завершиться строительные работы на первой очереди космодрома «Восточный» — 33 здания и сооружения, связанных с первым стартовым комплексом. Реализация проекта сопровождалась коррупционными скандалами: только в 2015 году ущерб от хищений достиг 7,5 миллиарда рублей, за год было возбуждено более десятка уголовных дел.​ Сроки завершения всех строительных работ на первом стартовом комплексе космодрома «Восточный» перенесли на конец 2016 года. Итоговое отставание — год.

Первый пуск с космодрома «Восточный» анонсировался на 25 декабря 2015 года. В итоге его перенесли — он состоялся в апреле 2016 года.

Первый пилотируемый полет с «Восточного» тоже не обошелся без задержек. Изначально, согласно указу президента от 2007 года, его планировали провести в 2018. Однако его перенесли на период «после 2020 года». В 2019 Роскосмос озвучил дату переноса — 2025 год. Отставание от первоначальной даты составляет семь лет.

Сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный» также затянулись. Его планировали начать в 2016 и закончить в 2020 году. Фактически же работы начались только в 2019 году. Юрий Борисов, в 2019 году занимавший пост вице-премьера, так прокомментировал перенос сроков строительства второй очереди космодрома «Восточный»: «Не будем питать иллюзий, к 2021 году никто сегодня не способен построить <...> Сегодня срок скорректирован и стоит за 2021 годом, но не позднее 2023».

В 2020 заявили очередной срок завершения строительства второй очереди космодрома «Восточный» — не ранее 2025 года. Также представлены сроки строительства третьей очереди — с 2021 года по 2030. Но уже в сентябре 2021 года Дмитрий Рогозин заявил, что работы на третьей очереди начнутся только после завершения второй.

Запуск российского корабля «Федерация» Просрочено: восемь лет

В 2015 году должен был состояться первый беспилотный запуск российского корабля «Федерация» (его готовили на смену «Союзам»). В 2017 говорили о переносе ориентировочной даты этого события на 2019 год. Затем замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев сообщил об очередном переносе — с 2019 на 2021 год.

В 2021 Дмитрий Рогозин пообещал, что первый полет корабля «Орел» (это новое название «Федерации») состоится только в 2023 году. Разработка корабля к моменту последнего переноса сроков продолжается больше десяти лет.

Обещание президента

В фильме «Путин» Андрея Кондрашова, который стал доступен в сети за несколько дней до президентских выборов 18 марта 2018, Владимир Путин рассказал о ближайших планах «Роскосмоса». По его словам, Россия должна была запустить миссию на Луну уже в 2019 году. Также планировались исследования Марса.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро, в 2019 году. Потом мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны — не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса: потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть, чем заниматься, оттуда может быть начато исследование других планет, далекого космоса» Владимир Путин, президент России

Миссия так и не состоялась.



Актуальные обещания, помимо выхода из проекта МКС

Новую ракету-носитель «Союз-5», согласно прогнозу ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), должны были запустить в 2022 году. Позднее эту дату перенесли, актуальный прогноз — декабрь 2023 года.

В 2020 «Роскосмос» пообещал создать новые ракеты-носители «Амур» и «Енисей» и запустить их в 2026 и в 2028 году соответственно. Сроки по «Енисею» уже перенесли — весной 2022 года Дмитрий Рогозин объявил, что запуск сверхтяжелой ракеты-носителя возможен только после 2030 года.

В начале марта 2022 года Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР пообещал создать в России «неубиваемый» спутниковый интернет, развернув «новые орбитальные группировки». Предполагаемая дата — 2025 год.