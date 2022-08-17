Хоть меня убей, но я к тебе больше не вернусь

В середине августа в Башкирии 37-летний фермер Алик Махиянов жестоко убил свою бывшую жену — 31-летнюю сотрудницу районной администрации Дину Махиянову. Поздно ночью он подкараулил ее возле дома родителей, где Дина жила с двумя детьми после ухода от мужа, и нанес 14 ножевых ранений. До своей гибели она 13 раз жаловалась в полицию, что Махиянов ей угрожает, однако на обращения так никто и не отреагировал. «Холод» рассказывает о том, как жила и умерла Дина Махиянова.

Вечером 12 августа Дина Махиянова отмечала день рождения одной из своих подруг в Белорецке. Сначала Дина не хотела идти на праздник: днем бывший муж Алик Махиянов приехал к ней на работу, потребовал переписать на него часть дома и испортил настроение. «Он мозги ей парил весь день. Кучу гадостей, как всегда, наговорил», — вспоминает подруга Дины Дарья Зубарева.

В клубы Дина не ходила из-за бывшего мужа: он никуда ее не пускал. «Если она куда-то уходила, он туда заявлялся, устраивал скандал либо караулил [пока Дина не выйдет]», — говорит Дарья. 12 августа Алик Махиянов тоже пришел проверить, чем занята его бывшая жена. «Сначала в кафе пришел контролировать, а потом пришел в клуб, смотрел, с кем она и что делает. Он один раз подошел, что-то ей сказал, мы с девочками ее закрыли, а его отвели от нее», — рассказывает подруга Дины.

Официально Дина развелась с Махияновым еще в 2013 году, но продолжала с ним жить. «Это была больная любовь. Она мне признавалась, что разлюбила его только год назад», — говорит Зубарева. Два месяца назад Дина Махиянова решилась уйти от бывшего мужа окончательно и переехала с шестилетним и тринадцатилетним сыновьями к своим родителям. «Дина в клубе подошла ко мне, такая вся счастливая со своей лучезарной улыбкой и сказала: “Наконец-то я спокойно сплю, я счастливая! Как, оказывается, хорошо бывает!”», — вспоминала другая подруга Дины Яна Горбачева.

Домой из клуба девушки возвращались поздно ночью на одной машине. Дину они высадили около дома ее родителей. Обычно ее встречала мама — опасалась, что ее опять будет караулить бывший муж, — но в тот день мама была на работе. Дина вышла из автомобиля, подошла к дверям дома. В этот момент из-за угла вышел Алик Махиянов и напал на нее. Подруги в это время сидели в машине и ждали, когда Дина зайдет в дом, закроет дверь и позвонит им. «Окна машины были открыты, и мы услышали резкий вскрик. Мы выбежали из машины, подбежали — Дина уже лежала, — говорит Дарья. — Я подняла ее голову, а у нее из шеи кровь идет. Я затыкала [рану], думала, что там одно какое-то ранение, не верила, что он мог все-таки убить ее. Потом она сделала три вздоха и запрокинула голову. Мы начали щупать пульс — у нас руки тряслись, поэтому было непонятно, была мгновенная смерть или нет, но думали, что еще пульс есть слабый. Сначала подъехала полиция, потом подъехала скорая. Они подошли и сказали, что все — пульса нет, умерла».

Одна из подруг Дины заметила, как Алик Махиянов после нападения садится в свою машину, и успела это сфотографировать. Позже выяснилось, что он направился в ближайшее отделение полиции, где признался в преступлении. На Махиянова завели уголовное дело об убийстве, а спустя два дня Белорецкий межрайонный суд Башкортостана отправил его в СИЗО на два месяца.

Дарья считает, что Махиянов спланировал убийство заранее: «Забрал с работы все документы на собственность, которые у нее оставались. Заставил ее переписать автокредит на него. Только по дому немного не сложилось. Дина в шутку говорила, что пока на ней дом, это гарантия, что он ее не убьет. Но что-то пошло не так: возможно, он начал сомневаться, что Дина перепишет на него недвижимость». По ее словам, Дина была готова отдать все, лишь бы бывший муж оставил ее в покое.

«Я что, всю жизнь буду курями торговать?»

Дина Хатмуллина родилась в небольшом городе Белорецк в Башкирии. Со своим будущим мужем Аликом Махияновым она познакомилась в старшей школе, когда ей было 16 лет. На тот момент семья Дины жила в Уренгое, 11-й класс она заканчивала там. «Они познакомились летом в Белорецке, когда дочь приехала туда на каникулы. Он ей прохода не давал. Все время караулил у дома. Я ему говорила, чтобы не ждал, что он старше, что ей еще учиться надо», — рассказывает мама Дины Зайра Хатмуллина. Но Махиянов приехал к Дине в Уренгой и год жил вместе с ней и ее родителями. В 18 лет Дина родила от Махиянова первого сына, и они поженились. «В Уренгое Алик не мог жить, так как дочь была под нашим присмотром, он боялся при нас ее трогать, но уже тогда были тревожные звоночки — он очень сильно ее ревновал ко всем. Дина же красавица, общительная, вот и ревновал. Мы пытались объяснить, что так нельзя, — не слушал и не слышал. Он сам мне говорил, что [если] Дина идет по улице, а навстречу какой-то парень, так его трясти начинает от ревности. Потом они переехали в Белорецк», — вспоминает мать Дины.

Уже в Белорецке Дина поступила в филиал Магнитогорского государственного технического университета и получила диплом инженера-прокатчика. После окончания вуза она некоторое время работала менеджером по продажам в частных компаниях, но вскоре стала работать вместе с мужем у него на ферме. В 2009 году Махиянов выкупил два здания бывшего колхоза и начал разводить свиней, еще через пять лет он получил грант от властей Башкирии и стал разводить эдильбаевскую породу овец. В 2015 году Дина стала управляющей на ферме Махиянова. В 2019 году она, например, приходила в администрацию города и представляла проект развития фермерского хозяйства, а в следующем году, после встречи с администрацией, Махияновы открыли убойный пункт.

«На ней, конечно, держалась ферма», — говорит местная предпринимательница Гульгена Бадалова. «Она, как и он, все время говно убирала за животными: свиньями, баранами, курами. Алик никогда не жалел ее как девочку. Думал, что она должна пахать наравне», — отмечает Зубарева. По словам Светланы Катерининой, к которой Дина ходила наращивать ресницы, Махиянова не чувствовала развития, работая с мужем. «Она человек очень энергичный по жизни, как электровеник. Что-то [ей] все время надо было делать, куда-то ехать, чем-то заниматься. А потом она сказала: “Представляешь, мне предложили работу начальником [отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка и услуг] в администрации. Там я смогу продвинуться. Там я смогу кем-то стать. А тут что, я всю жизнь курями буду торговать?”. Вот она ушла туда. Алику это не понравилось».

«Как я хочу от него уйти, я просто боюсь»

Махиянов плохо обращался с Диной с самого начала, отмечает Дарья. «Девочкам же всегда нравились плохие мальчики, а он был таким — типа крутым. Возможно, это ее зацепило. Но он изначально ее не уважал. Он мог и с другими девками ходить гулять. Он ходил гулять, а она дома сидела его ждала», — рассказывает подруга.

О том, что Махиянов бьет Дину, знал весь Белорецк, говорит Светлана Катеринина. «Она всегда хотела от него уйти, но боялась, говорила: “Он меня убьет, он меня закопает, он меня зарежет”. Я ей говорила: “Успокойся, ничего он с тобой не сделает”. Она отвечала: “Ты его плохо знаешь”. Всегда говорила: “Как я хочу от него уйти, я просто боюсь”. Она спокойно рассказывала, как он ее избивает», — вспоминает она.

По словам предпринимательницы Гульгены Бадаловой, Махиянов постоянно контролировал Дину. «Она должна была всегда на видеосвязь выходить и показывать, кто рядом с ней вокруг. И я слышала разговор. Она говорит: “Алик, я к тебе не вернусь. Хоть меня убей, но я к тебе больше не вернусь”», — вспоминает Бадалова.

Катеринина вспоминает такой случай: «Она как-то потеряла цепочку золотую, которую Алик ей подарил. Пришла и рассказывает: “Свет, я ходила на узи щитовидки и потеряла цепочку. Я ездила в больницу, обрыскала все. Он меня убьет”. Страх был у нее настолько [сильным] — а цепочка была сделана на заказ, — что она поехала и заказала у ювелира в точности такую же цепочку. Она была очень дорогая. Я спрашиваю: “А чего ты ее не носишь?”. Она: “Прикинь, если я буду по дому ходить в этой цепочке, а он найдет ту, старую, и поймет все? Он меня точно прибьет”».

В ночь с 16 на 17 июня Махиянов вновь избил Дину, и это стало для нее последней каплей. «Она рассказала, что он всю ночь над ней издевался, избивал, спускал с лестницы в тот момент, пока их младший сын спал. Она жалела детей, даже крикнуть не могла, чтобы дети не проснулись. Она весила 46 килограмм, а он, медведь, — под 120. Он толкнет ее один раз — и она просто улетела», — говорит Дарья. После того, как Махиянов ее избил, Дина ушла из дома в четыре часа ночи в пижаме с шестилетним сыном на руках и смогла дойти только до дома свекрови.

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«Утром она пришла на работу, и я нашла ее в очень плохом состоянии, всю избитую. Я ее заставила обратиться в травматологию, и там сказали, что у нее сильный ушиб внутренних органов. Она была сильным человеком: заехала в аптеку, взяла пару уколов диклофенака, племянница сделала ей укол, и после этого она пошла работать», — вспоминает Зубарева.

«Она не собиралась умирать вообще»

После ухода от Махиянова Дина купила в ипотеку квартиру в Уфе и собиралась сделать там ремонт, чтобы позже переехать. Для того, чтобы этим заняться, Дина даже взяла отпуск на работе, но Махиянов об этом узнал и забрал у нее ключи от квартиры. «Она ждала, когда сын закончит девятый класс, чтобы у него стресса не было в другой школе. Мол, девятый закончит — и мы уедем. Она говорила, что не хочет, чтобы ее дети видели все это и выросли такими же», — рассказывает Бадалова.

Как говорит Зубарева, когда Махиянова устраивалась на работу в местную администрацию, она думала, что найдет там защиту и полиция отреагирует на ее заявления: с января 2022 года, по словам подруги, Дина обращалась в полицию не меньше 13 раз. «Она не собиралась умирать вообще. У нее были большие планы. Она хотела выйти замуж, найти хорошего человека, верила, что после всех этих лет мучений хоть какая-то белая полоса начнется. Она мечтала родить дочь, мечтала о свадьбе. Дина сначала говорила, что вообще с мужиками не будет [общаться], а потом сказала: “Уйду от Алика окончательно и буду хорошо жить”».

В последние месяцы Гульгена Бадалова советовала Дине найти друга, который бы мог защитить ее от Махиянова. Дина на это ответила: «Мне уже об этом говорили в правоохранительных органах, они никак на него не могут воздействовать. Руками разводят говорят: “Нету тела — нету дела”». «Посмеялись с ней, кто бы знал, что так будет», — говорит Гульгена.

На похороны к Дине пришли проститься многие жители Белорецка. Пришла туда и мать Алика Махиянова. «Пришла и лицо спрятала. Ведь я ее просила посодействовать, чтобы отпустил он мою дочь, — говорила мама Дины. — Хочу, чтобы его посадили на пожизненный срок. Не дай бог он выйдет. Старший сын знает, что сделал его отец. Он его ненавидит. Младшему сказали, что мама уснула, что она ангелочек и улетела на небеса. Он ждет ее, говорит: “Мы мамочку вылечим”».