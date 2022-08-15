Чем могут заменить санкционные голливудские фильмы в России?

После начала войны в Украине крупные мировые киностудии — Disney, Warner Bros., Sony Pictures — решили отказаться от проката своих премьер в России. Весной Объединенная сеть кинотеатров объявила, что планирует включать в репертуар индийские фильмы. После этого эксперты стали оценивать, насколько реалистично привлечь российского зрителя в кино на турецкие, бразильские или южнокорейские картины. «Холод» представил, какой была бы афиша российских кинотеатров без фильмов США, и собрал несколько вариантов с рейтингом не ниже 6,0 из неевропейских стран.

Фильм, который уже пришел в российский прокат (но провалился)

Индия

Фильм «Ракетчик» основан на реальной истории ученого Намби Нараянана. После получения образования в Индии его выбрали стипендиатом от NASA и приняли в Принстонский университет. На протяжении жизни ему предлагали сотрудничество разные страны, однако Нараянан оставался аэрокосмическим инженером Индийской организации космических исследований. Тем не менее в 1990-х ученого обвинили в шпионаже. Впоследствии эти обвинения оказались ложными.

Премьера фильма состоялась в Каннах 19 мая 2022 года, в кинотеатрах Индии, как и в России, он вышел в начале июля. Несмотря на то что рейтинг фильма на IMDb 9,0, мировые критики не очень хорошо отнеслись к нему и, по данным «Кинопоиска», он собрал в российском прокате лишь полторы тысячи долларов.

Четыре фильма, которые могли бы составить ему компанию

Гонконг

В июле 2022 года в кинотеатрах Гонконга и Китая начали показывать фильм «Холодный детектив». По сюжету, некогда успешный, но сейчас отстраненный от работы следователь Джун самостоятельно берется за расследование серии запутанных убийств в Гонконге. Вскоре оказывается, что все их жертвы и сами когда-то были подозреваемыми в до сих пор не раскрытых преступлениях. Задачей Джуна становится найти убийцу раньше, чем он успеет совершить новые преступления.

Критики отмечали, что к сценарию есть вопросы, но игра актеров в основном им понравилась. Рейтинг на IMDb у фильма 6,5 из 10 — крепкая середина.

Иран

Скоро в прокат выходит иранский фильм «Братья Лейлы». В центре сюжета — 40-летняя Лейла, которая всю свою жизнь заботится о родителях и четырех братьях. Ее семья постоянно ссорится и находится под давлением из-за долгов в условиях санкций. Пока братья пытаются свести концы с концами, Лейла придумывает план выхода из ситуации.

Фильм попал в конкурсную программу Каннского фестиваля этого года и получил ветвь от международной федерации кинопрессы. Пользователи IMDb оценили его на 6,7 балла.

Турция

Весной 2022 года вышел турецкий фильм «Берген». Картина с рейтингом выше 7 на IMDb основана на биографии турецкой певицы Бельгин Сарылмышер. Под псевдонимом Берген она исполняла композиции в жанре арабески и выступала в клубах. На одном из таких выступлений певица привлекла внимание ее будущего мужа. Но семейная жизнь не сложилась: муж избивал Берген. Когда певица решила уйти от него, тот начал мстить.

Фильм восстанавливает трагическую судьбу певицы Берген. Главную роль в нем исполняет актриса Фарах Зейнеп Абдуллах, которая может быть знакома некоторым российским зрителям по роли русской аристократки в турецком сериале «Курт Сеит и Александра».

Южная Корея

Четвертый вариант для российских кинотеатров — южнокорейский фильм «Математик в стране чудес» с рейтингом 6,6 на IMDb. По сюжету, парень Хан Джи-у из бедной семьи благодаря своей успеваемости попал в элитную школу с усложненной программой, где обычно учатся дети богатых родителей. Программа дается Хан Джи-у с трудом, но реальные проблемы начинаются после неосторожной выходки — Хан Джи-у выселяют из общежития. Пойти ему некуда, расстраивать родителей он не хочет. Хан Джи-у просит пожить в каморке у школьного охранника, который сбежал из КНДР. По странной случайности тот отлично разбирается в математике и помогает парню подтянуть хвосты по учебе.

Фильм вышел в марте этого года. Его создатели взяли Григория Перельмана и других математических гениев в качестве прототипа для героя охранника. Кстати, его играет актер Чхве Мин-сик, которого вы можете знать по главной роли в известном триллере «Олдбой».

И это — не самые экзотичные варианты

КНДР

Помимо Индии, Турции, Китая, Южной Кореи и Ирана, есть страны, которые у многих не ассоциируются с кинопроизводством, но тем не менее оно там есть. Одно из таких государств — КНДР. О фильмах, которые выпускают там, зрители других стран узнают нечасто. Например, ​​«Кинопоиск» указывает фильм «Аттестат зрелости» 2016 года как самый новый, хотя, возможно, КНДР за это время сняла что-то еще. При этом те фильмы, о которых все же известно, вряд ли способны конкурировать за рейтинги в прокате.

Как показала практика, в России могут показывать старые фильмы из-за нехватки премьер. Например, российские зрители могли бы увидеть фильм «Желание» (2011). Его сюжет вовсе не о страсти, как можно подумать. «Холод» приводит описание фильма, опубликованное на «Кинопоиске»:

Ок Чхоль работает на строительстве электростанции вдали от своей семьи. Жена умоляет Ок Чхоля вернуться — он берет отпуск и отправляется домой. В его отсутствие на строительную площадку прибывает Верховный Главнокомандующий. Узнав об этом, Ок Чхоль погружается в печаль. Но еще больше расстроена его жена: она винит себя за то, что интересы семьи поставила выше общественных. Теперь ее мечта — исполнить мечту мужа сфотографироваться с Верховным Главнокомандующим.

Если сюжет вас заинтересовал, можно не ждать появления фильма в кино — он есть в открытом доступе на YouTube.