Правда, что в России скоро закроются кинотеатры?

Зарубежные кинокомпании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal отказались от проката своих новинок в России. По данным государственного Фонда кино, в 2021 году западные фильмы обеспечили почти 75% кассовых сборов российских кинотеатров. «Холод» разбирается, как уход голливудских компаний повлиял на них.

Убытки кинотеатров к концу года могут составить 11 миллиардов рублей, а выручка от показа российских фильмов — чуть больше шести

Кассовые сборы кинотеатров с марта по май 2022 года оказались в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что к концу года общие убытки (на 2161 кинотеатр, 5,709 кинозалов) составят не менее 11 миллиардов рублей — около 5 миллионов рублей на кинотеатр. «Это то, что кинотеатры не доберут, исходя из сегодняшней ситуации», — пояснил глава ассоциации Сергей Сельянов. В то же время российские фильмы принесут кинотеатрам максимум 6,14 миллиарда рублей прибыли.

Весной из-за падения сборов киносети перестали платить голливудским студиям Universal, Disney, Warner Bros. и Sony за уже вышедшие в российский прокат фильмы. Долги за прокат фильмов с декабря до марта были заморожены: это означает, что правообладатели согласились отсрочить платежи и не начислять по ним проценты. В основном это касается выплат за февраль 2022 года, но есть и более ранние долги, вплоть до декабря 2021 года. При этом основную часть долга должны выплатить крупнейшие прокатчики: объединенная киносеть «Формула кино/Синема парк», «Премьер-зал», «Киномакс» и другие.

Основатель кинопрокатной компании «Иноекино» Алексей Бажин рассказал «Холоду», что кинотеатры теряют выручку не только из-за отсутствия западных фильмов. «Торговые центры опустели. Мало людей в ТЦ — мало людей в кинотеатре. Это было попутное развлечение: сходить за покупками и потом посмотреть фильм, — объясняет Бажин. — Кроме того, на 20–30% сократилась аудитория авторского кино. Многие люди, которые на него ходили, уехали из России».

Кинотеатры значительно сокращают количество кинозалов

По последней оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, с января до середины апреля 2022 года в России закрылось 36,4% кинозалов. Член ассоциации, глава российского представительства корпорации Сomscore, которой принадлежит система аналитики кассовых сборов, Роман Исаев прогнозировал, что «к концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинотеатров».

Массово кинотеатры не закрываются, а вот залов стало меньше. После 24 февраля сеть «Киномакс» закрыла около 30 кинозалов и два кинотеатра. В мае гендиректор киносети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васясин сообщил, что сеть обсуждает с владельцами торговых центров возможное прекращение сотрудничества; тогда же «Формула кино» закрыла кинозалы в двух московских торговых центрах. В некоторых регионах кинотеатры сокращают время работы или вообще открываются только в выходные и праздничные дни.

Заместить голливудские фильмы пока нечем

Попытка заработать с помощью повторного показа советских и российских картин оказалась неудачной — в марте они принесли только 6% от всех сборов. «Были предложения показывать индийское и азиатское кино, фильмы стран Латинской Америки. На самом деле, вряд ли прокатчики будут закупать их в кризис: очень большие риски и сложности с оплатой. Но главное — невозможно убедить людей переключиться с Marvel, Disney и других западных студий на фильмы азиатских или южноамериканских стран. Это кино чуждо российскому зрителю, несмотря на отдельные успехи вроде фильма “Паразиты”», — объясняет Бажин.

16 июня во многих кинотеатрах стартовали официальные показы «Бэтмена». Однако случай с «Бэтменом» уникален — фильм получил прокатное удостоверение до ухода Warner Bros. из России. У других голливудских новинок, таких как «Доктор Стрэндж» и «Топ Ган: Мэверик», прокатного удостоверения нет.

Еще одной антикризисной мерой стала сдача кинозалов в аренду для пиратских кинопоказов. Однако Бажин считает, что это единичные случаи, и смысла в этом мало: «Убытки кинотеатров гораздо больше выручки, которую могут принести пиратские кинопоказы».