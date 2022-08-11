«Моих “подельников” взяли, а я даже не знаю, кто мои подельники»

Кузьминский районный суд Москвы отправил под арест на два месяца бывшую журналистку «Коммерсанта» и «Известий», автора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову. Ее обвиняют в вымогательстве денег у топ-менеджмента «Промсвязьбанка». «Холод» рассказывает, что известно об этой истории.

Что случилось с Баязитовой

8 августа сотрудники ФСБ и МВД задержали журналистку Александру Баязитову. Ей предъявили обвинение в вымогательстве средств в особо крупном размере у «Промсвязьбанка». Через день Кузьминский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца. Баязитовой грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

На заседании, где ей выбирали меру пресечения, Баязитова сказала: «Согласно обвинению, я причастна к вымогательству каких-то денег у “Промсвязьбанка”. Между тем, я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life и как фрилансер».

Какие подробности об этом деле известны

9 августа появились сообщения о задержании администраторов сразу нескольких телеграм-каналов, в том числе канала «Адские бабки», который вела Баязитова. Издание Baza писало, что «администраторов почти всех этих каналов» обвиняют в вымогательстве. Баязитова в этой публикации еще не упоминалась. По данным Baza, некоторые администраторы каналов вымогали средства у структур «Ростеха»: просили деньги за мораторий на публикацию негативных постов о компании в телеграм-канале, а затем продолжали публиковать компромат в других каналах, чтобы представители «Ростеха» заплатили за «блок» и там.

Баязитова вину не признала и заявила, что ее арест связан с публикацией статьи о хищениях в «Промсвязьбанке». «Меня сейчас судят за то, что я написала заметку про “Промсвязьбанк”. Я написала статью о том, что у нас плохое положение на Украине из-за того, что в государственном оборонном “Промсвязьбанке” воруют оборонзаказ. У меня были доказательства. А папа председателя правления "Промсвязьбанка" (Михаил Фрадков, отец Петра Фрадкова. — Прим. «Холода»), если помните, был директором СВР (Служба внешней разведки. — Прим. «Холода»), фактически он развалил всю СВР, иначе операция прошла бы, как и планировал Владимир Владимирович, буквально за две недели. Фактически из-за того, что я написала правду, — я думаю, что именно из-за этого, — [меня посадили]», — сказала она.

Баязитова также рассказала, что топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков, который значится потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве, ранее был осужден за банковские преступления. В 2006 году Ушакова (в то время он был председателем правления «Стройбанка») арестовали по статье «Изготовление или сбыт кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Его осудили на четыре с половиной года колонии, признав виновным в присвоении не менее 2,4 миллиона рублей. «Этот человек подавал в суд, чтобы "Коммерсант" и другие издания убрали со своих страниц информацию о его судимости, и проиграл этот суд. Московский суд принял решение, что данная информация должна быть в поисковиках, потому что это общественно важная информация. И я считаю, что это очень общественно важно, особенно в связи с операцией на Украине», — сказала Баязитова в суде.

Кто такая Баязитова

Баязитова вела телеграм-канал «Адские бабки», а также работала журналистом-фрилансером и сотрудничала, в частности, с прокремлевским таблоидом Life.ru. До этого она работала в «Коммерсанте» и «Известиях».

Издание Life.ru, с которым сотрудничала Баязитова, впервые написало о ее аресте только 11 августа — через три дня после него. Поводом для материала стало заявление депутата Госдумы, ведущего программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгения Попова, который предложил изменить Баязитовой меру пресечения. «Статья и так суровая, по ней может до 15 лет грозить, тем не менее зачем человека держать под стражей до суда», — сказал Попов.

Почему Баязитова просила суд не арестовывать ее

Журналистка просила суд учесть ее проблемы со здоровьем — у Баязитовой сахарный диабет, гипертония, глаукома — и то, что у нее на иждивении находится больная мать и четыре кота в квартире. «Я живу в своей квартире с мамой, мою маму не уведомили, что меня задержали. Мама на иждивении, она сейчас в больнице, дома остались четыре кота, они умрут. Бежать мне некуда, скрыть я ничего не могу, у меня всю технику ликвидировали. Что я могу уничтожить? Ну, может быть, мои коты погибнут и нужно будет их утилизировать. Я чисто физически не могу убежать, мне нужны врач и лекарства. Куда я убегу? Я умру сразу», — сказала она на суде.

По словам Баязитовой, она ехала на допрос добровольно и думала, что сможет убедить следователя в том, что она «просто пишет разные тексты по заказу». «Но следователь сказал, что моих подельников взяли, а я даже не знаю, кто мои подельники. Ваша честь, разрешите мне встретить маму 14 августа», — сказала журналистка.

О каких «подельниках» идет речь

Помимо Александры Баязитовой силовики задержали медиатехнолога Ольгу Архарову и пиар-менеджера Инну Чурилову. Все вместе они проходят обвиняемыми по уголовному делу. Архарова частично признала вину, а Чурилова — полностью и просила суд учесть, что недавно родила ребенка.

Кузьминский суд также арестовал их на два месяца.