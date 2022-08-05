В России будут увольнять недостаточно патриотичных знаменитостей?

В Госдуме создали рабочую группу по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Первое заседание группы прошло 3 августа, а на следующий день она потребовала от «Первого канала» уволить ведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, назвав их «агентами иностранного влияния». «Холод» объясняет, чего планирует добиться группа и имеет ли она реальные полномочия.

Как появилась группа?

ГРАД создана по инициативе писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В основном группа состоит из членов этой партии, но к ним также присоединились два депутата из других фракций: Иван Мусатов (ЛДПР) и Дмитрий Певцов («Новые люди»). Кроме Прилепина и Певцова, в ГРАД вошли и другие деятели культуры — писатель и блогер Роман Антоновский, художник Алексей Гинтовт. В группе нет ни одного единоросса.

Что уже сделала ГРАД?

Группа начала составлять два списка людей, поддерживающих «позицию враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России». В первую очередь составители списков обращают внимание на отношение к «специальной военной операции».

В первый перечень вносят деятелей культуры, которых считают «агентами иностранного влияния», а во второй — чиновников и топ-менеджеров, которые поддерживают этих «агентов». Пока в списках значатся телеведущий Иван Ургант и его «пособник», гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Александр Молочников и его «пособник», директор Большого театра Владимир Урин, а также группа «Би-2», «пособника» которой ГРАД пока не определила.

При этом на сайте группы говорится, что она проявляет «гуманизм» к фигурантам этих списков: они могут выйти из реестра «путем деятельной поддержки мирного населения и Народной милиции ЛДНР, а также Вооруженных сил России».

4 августа секретарь ГРАД, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил первые официальные запросы, в которых от имени группы потребовал уволить Александра Молочникова, Ивана Урганта и ведущего «Первого канала» Александра Васильева. Все трое негативно высказывались о войне, хотя Васильева пока не внесли в список ГРАД.

Кузнецов также обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой, чтобы она назначила новое руководство Большого театра, если Урин не разберется с Молочниковым, и попросил главу Минцифры Максута Шадаева проконтролировать ситуацию с ведущими на «Первом канале».

Кто из «агентов иностранного влияния» отреагировал на эту инициативу?

Иван Ургант опубликовал в своем телеграм-канале саркастичный пост о ГРАД. Он предложил переименовать ее в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества» и в качестве гимна группы использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

«В рамках развития и поддержки вашей идеи “русского маккартизма” (на встрече в Госдуме публицист Алексей Волынец уподоблял деятельность ГРАД американской политике маккартизма, названной по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти: она была направлена против коммунистических настроений в США и ”антиамерикански настроенных” граждан. — Прим. “Холода”) предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома “Back in USSR”», — написал телеведущий.

Какие у ГРАД планы на будущее?

ГРАД планирует и дальше обличать недостаточно патриотичных деятелей культуры, а также стоящих за ними представителей бизнеса и госструктур.

Осенью члены группы собираются разработать поправки в законодательство о культуре, чтобы позволить государству контролировать содержание тех произведений, которые оно финансирует.

Депутаты правда могут сделать так, чтобы кого-то уволили?

Никаких механизмов принуждения у рабочей группы нет: все будет зависеть от того, насколько серьезно ее требования воспримут чиновники и топ-менеджеры. При этом депутаты Госдумы и раньше требовали уволить публичных людей, но заканчивалось это по-разному.

В ноябре 2012 года депутат Госдумы от «Единой России» Илья Костунов потребовал от «Первого канала» уволить ведущего Владимира Познера. Костунова возмутил выпуск, в котором Познер прокомментировал приговор участницам группы Pussy Riot и другие резонансные дела, сказав, что в России полностью отсутствует правосудие. Через месяц к Познеру появились и другие претензии: он назвал Госдуму «госдурой». Депутаты объявили, что разработают законопроект, направленный лично против ведущего, — ограничат право журналистов с иностранным гражданством работать на гостелеканалах, если те оскорбляют органы власти. Но в итоге конфликт разрешился мирно: Познер извинился за «госдуру», а Константин Эрнст ответил депутатам, что ведущий не состоит в штате телеканала.

В марте 2022 года единороссы из Госдумы потребовали уволить Аркадия Дворковича с должности председателя фонда «Сколково». Это было связано с тем, что Дворкович осудил войну в Украине. Депутат Госдумы Андрей Турчак назвал это «национал-предательством» и «поведением пятой колонны». Вскоре Дворкович сам покинул свой пост.