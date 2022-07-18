Хроника войны с Украиной. День 145

13:32

В Екатеринбурге на активистку Надежду Сайфутдинову составили протокол о «дискредитации» российской армии за то, что она вышла на сцену митинга в поддержку «спецоперации» и скандировала «Нет войне», сообщает «ОВД-Инфо».

По словам активистки, это уже ее четвертый протокол по статье о «дискредитации».

11:11

В России к 13 июля уголовные дела о распространении «фейков» про российскую армию возбудили против 116 человек, утверждает политик Илья Яшин, ссылаясь на разговор со следователем по своему делу. Самого Яшина, который находится под арестом, сейчас тоже обвиняют по статье 207.3 УК.

15 июля проект «Сетевые Свободы» подсчитал, что известно всего о 73 уголовных делах по статье о «фейках».

Яшин также уточнил, что дело против него завели из-за фрагмента репортажа «Би-би-си» в его стриме, в котором жители Бучи рассказывали о преступлениях российских военных.

«Эти кадры расцениваются следствием как "инсценировка и провокация киевского режима", поскольку так сказано в официальном заявлении Минобороны РФ (заявление приобщено к делу). Но вот что забавно: в материалах также указано, что я и сам процитировал на стриме это заявление Минобороны», — говорится в сообщении Яшина в его телеграм-канале.

10:37

В Екатеринбурге на митинге «Единой России» в поддержку «спецоперации» на сцену вышла активистка Надежда Сайфутдинова, которая стала скандировать «Нет войне», сообщает It’s My City.

«Надежда рассказала, что не планировала новую акцию — она просто шла мимо и эмоционально отреагировала на происходящее», — пишет издание.

Полицейские задержали Сайфутдинову, а в отделе ее допрашивал сотрудник Центра «Э» (подразделение МВД по борьбе с экстремизмом). На активистку составляют административный протокол.

В мае Сайфутдинова выходила на антивоенный пикет с зашитым ртом, а в июне — с плакатом: «Дед, хватит оскорблять чувства верующих в человечность». Как уточняет издание, за эти пикеты Сайфутдинову оштрафовали на 40 тысяч рублей.

10:20

Компания H&M решила окончательно прекратить работу в России, передает Reuters.

«После тщательного рассмотрения мы считаем, что в нынешней ситуации невозможно продолжать вести наш бизнес в России», — сказано в заявлении гендиректора компании Хелены Хельмерссон. При этом H&M собирается открыть свои магазины на некоторое время, чтобы продать оставшиеся в России товары.

Reuters отмечает, что шведская компания — второй по величине в мире ритейлер одежды.

10:07

По жилым районам и городской инфраструктуре Никополя в Днепропетровской области выпустили более 60 снарядов этой ночью, утверждает глава региона Валентин Резниченко.

По предварительным данным, пострадала только 75-летняя женщина.

«Разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт», — уточнил Резниченко.

9:53

За сутки в Харьковской области в результате обстрелов погибли два человека, рассказал глава региона Олег Синегубов.

В селе Калиново погибла 67-летняя женщина, в поселке Печенеги — 38-летний мужчина. Еще двое человек получили ранения.

Этой ночью российские военные снова обстреляли Харьков — на этот раз Киевский район. «Пострадала исключительно гражданская инфраструктура — частично разрушены несколько этажей пятиэтажного дома. А также разрушены крыша, технический этаж и повреждены квартиры 8-го и 9-го этажей другой жилой многоэтажки. К счастью, без пострадавших», — пишет Синегубов в своем телеграм-канале. В то же время областное управление ГСЧС сообщает, что частично разрушены две девятиэтажки.

Из-за обстрелов пожары были в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области.

9:15

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова большим количеством дел о госизмене и коллаборационизме против украинских силовиков и сотрудников прокуратуры.

«На сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов <…> Более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», — сказано в сообщении Зеленского.

По его мнению, такое количество «преступлений против основ национальной безопасности государства» вызывает вопросы к работе их руководителей.

8:53

На экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову составили протокол о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП), пишет «Медиазона».

По данным издания, поводом для административного дела стало видео с комментарием Овсянниковой перед заседанием по вопросу аресту политика Ильи Яшина. Журналистка говорила: «Я не молчу, я активно выступаю против войны. Я считаю, что это самое ужасное преступление 21 века. Я уверена, что эти преступники будут сидеть на скамье подсудимых в международном трибунале. То, что они сейчас творят на Украине, это безумие, это остервенелая попытка удержать власть в своих руках».

Овсянникову отпустили из отдела вчера вечером. 21 июля протокол рассмотрит Мещанский районный суд Москвы.

Итоги 144-го дня войны

Еще один британец попал в плен в самопровозглашенной ДНР. Речь идет о Джоне Хардинге, который, по данным «Би-би-си», воевал вместе с полком «Азов» и попал в плен с украинскими военными, которые покинули «Азовсталь».

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от своих должностей генпрокурора и главу СБУ. Последнего отстранили по статье о «неисполнении служебных обязанностей, повлекшем человеческие жертвы или другие тяжкие последствия».

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая в марте ворвалась в эфир с антивоенным плакатом, задержали через несколько дней после пикета на Красной площади.

Власти российских приграничных регионов вновь сообщили об обстреле со стороны Украины.

Вечером российские Искандеры прилетели в город Покровск Донецкой области. Там погиб один человек, еще двое жертв — в Удачном. Украинские военные нанесли по Стаханову (Кадиевка) и Алчевску очередные удары при помощи РСЗО HIMARS. Из самопровозглашенной ДНР также сообщали об украинских обстрелах Донецка, Горловки и Докучаевска. В Донецке четверо погибших.

Фото на обложке: Nacho Doce / Reuters / Scanpix