Хроника войны с Украиной. День 144

13:06

В Виннице простились с четырехлетней Лизой, погибшей при ракетном ударе

В Виннице прошли похороны четырехлетней Лизы Дмитриевой, погибшей в результате российского ракетного удара по Дому офицеров 14 июля. Ее мать, Ирина Дмитриева, по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. О церемонии прощания ей пока не сообщали — из-за шока она забыла о гибели своей дочери.

По этой ссылке — рассказ «Холода» о том, как семья Дмитриевых жила до трагедии.



При обстреле Винницы также погибли двое мальчиков семи и восьми лет, передает «Суспiльне Вiнниця». Один из них в момент удара находился в медцентре и погиб вместе с матерью, другой — сгорел в припаркованном автомобиле, в котором ждал своего дядю.

12:38

Российские официальные лица пригрозили швейцарским журналистам уголовным делом из-за карикатуры на Путина

Изображение из статьи Neue Zurcher Zeitung

Публикация о мемах военного времени вышла в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung. В российском посольстве посчитали, что статью сопроводили «находящейся за гранью разумного понимания» карикатурой на Путина «с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и "военным преступникам"».



В посольстве добавили, что могут обратиться в правоохранительные органы из-за подобных публикаций «клеветнического и оскорбительного характера».

11:53

Труппа Мариупольского драмтеатра, которая сейчас находится в Ужгороде (Закарпатская область), поставила там первый спектакль — «Крик нации». Это произошло спустя четыре месяца после бомбежки театра в Мариуполе.

10:39

В Кемеровской области (с начала войны этот регион именуется КуZбасс — в том числе в официальных документах) о бомбежках Украины информируют в пабликах местных детских садов, пишет SOTA.

Ранее это замечали в группе детского сада «Малыш» (но там перестали выпускать такие публикации после внимания СМИ), теперь тоже самое делают детский сад «Солнышко» и клуб «Искорка».

09:57

Из ежедневного отчета американского Института изучения войны: вероятно, что Кремль приказал российской армии оккупировать всю территорию Харьковской области, несмотря на низкие шансы на успех России.

08:29

Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил в воскресенье утром о новых ракетных обстрелах в Торецке, Константиновке и Соледаре. В примыкающем к Торецку городке Железное повреждены школа и детский сад. Информации о пострадавших пока нет.

Николаев этой ночью вновь подвергся массированному обстрелу. По данным главы региона Виталия Кима, на двух пострадавших от удара промышленных предприятиях продолжается пожар.

Город Николаев этой ночью вновь подвергся массированному обстрелу. По данным главы региона Виталия Кима, на двух пострадавших от удара промышленных предприятиях продолжается пожар.



UPD: Позднее украинские СМИ распространили фото разрушений на предприятиях Николаева.

Итоги 143-го дня войны

В ночь на субботу и утром Россия нанесла ракетные удары по Чугуеву (Харьковская область), Никополю (Днепропетровская область), Одессе и Николаеву. В Чугуеве погибли три человека, в Никополе — два. В Одессе обстрел привел к сильному пожару на складе, но обошлось без пострадавших. Позже власти Днепропетровской области сообщали о четырех крылатых ракетах, сбитых ПВО над Днепропетровщиной и Запорожьем.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал CNN о визитах российской делегации в Иран для приобретения беспилотников. В Москве и Тегеране отрицают проведение подобных переговоров.

Вечером российские Искандеры прилетели в город Покровск Донецкой области. Там погиб один человек, еще двое жертв — в Удачном. Украинские военные нанесли по Стаханову (Кадиевка) и Алчевску очередные удары при помощи РСЗО HIMARS. Из самопровозглашенной ДНР также сообщали об украинских обстрелах Донецка, Горловки и Докучаевска. В Донецке четверо погибших.

Фото на обложке: Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix