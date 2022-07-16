Хроника войны с Украиной. День 143





17:59

В Челябинске формируют батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Первую партию из 82 «добровольцев-контрактников» уже отправили на войну

Всего в батальоне будет 261 человек. Также формируется батальон «Южный Урал» — 253 бойца. Ранее в этом же регионе завершили формирование соединения из 125 добровольцев. Тогда замминистра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак говорил, что «продолжается работа по формированию двух именных добровольческих батальонов уже на контрактной основе». В репортаже областного телевидения говорится, что «первый месяц их ждет боевое слаживание или же период ускоренной подготовки».

16:50

Украина получит две батареи ЗРК NASAMS.

Об этом сообщил «Радио НВ» представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, говоря о возможности усиления украинской ПВО на фоне российского ракетного удара по Виннице.

Ранее в релизе Пентагона говорилось о «двух NASAMS». Игнат пояснил, что на самом деле «речь идет о двух батареях», куда входят не только пусковые установки, но и «определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов». Точное количество пусковых установок, которое получит Украина, Игнат не назвал.

Одна батарея может включать до четырех взводов по три пусковые установки с шестью направляющими в каждом. Таким образом, в двух батареях может быть до 24 пусковых установок со 144 ракетами. Игнат добавил, что поставка этих ПВО в Украину — «не быстрый процесс» в связи с тем, что мощности производителей «не безграничны». NASAMS выпускает консорциум американской Raytheon и норвежской Kongsberg.

15:44

В Москве мать написала донос на сына за уклонение от службы в армии «в важные для страны дни».

Молодой человек был студентом РАНХиГС, после университета основал свой бизнес, связанный с информационной безопасностью. Однако в январе 2022 года он перестал заниматься предпринимательством, на фоне чего, как сообщается, обострился его конфликт с матерью. За три месяца до 27-летия молодого человека женщина написала жалобу в полицию. В тексте она заявила, что ее сын в «важные для страны дни» уклоняется от воинской службы.

14:56

В Петрозаводске пенсионерка получила сразу три штрафа из-за «дискредитации» армии за два дня.



Сначала 77-летней Татьяне Савинкиной дали 15 тысяч рублей штрафа за антивоенную надпись на автобусной остановке. На женщину донесла девятиклассница — засняла ее в автобусе, а потом пошла с матерью писать жалобу в полицию.

Затем пенсионерке назначили штраф из-за листовок в подъезде, которые «оскорбляют Путина». Примечательно, что за это Савинкину уже штрафовали — в мае. С тех пор других листовок не было. Последний за два дня штраф (на тысячу рублей) пришел «за порчу имущества» — листовки якобы вешались на мусорный контейнер.

14:09

Число погибших от российского ракетного удара по центру Винницы, нанесенного 14 июля, достигло 24 человек — еще одна из пострадавших скончалась в больнице. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. Четверо человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

13:34

В США заявили, что Россия готовится купить у Ирана беспилотники «Шахид-191» и «Шахид-129».



По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, делегация российских чиновников с этой целью дважды (в июне и в июле) посещала аэродром Кашан в Иране. Белый дом также предоставил каналу CNN спутниковые снимки, где, как утверждается, можно увидеть беспилотники в день визита делегации из России.

Ранее власти Ирана утверждали, что не планируют поставлять оружие России или Украине.

12:48

Находящийся в Украине военный из Бурятии сообщил, что за рапорт об отказе от участия в боевых действиях его определяют в СИЗО под Луганском

Илья Каминский, военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (находится в Украине с первых дней войны), сообщил о принуждении к возвращению на фронт после рапорта об отказе от участия в военных действиях. Об этом рассказали его мать и жена в видеообращениях, опубликованных в телеграм-канале фонда «Свободная Бурятия».

Рапорт Каминский подал 11 июля, когда их подразделение впервые с начала войны отвели от линии фронта в «безопасную часть, где они отдыхали». Командование оставило этот рапорт без рассмотрения. По словам его матери, отказались возвращаться на фронт и многие другие бойцы. Всего же, согласно информации фонда «Свободная Бурятия», сейчас насчитывается 150 военнослужащих, расторгнувших контракт с Минобороны и вернувшихся в Бурятию.

14 июля Каминский сказал жене по телефону, что «за рапорт о досрочном увольнении с военной службы их определяют в СИЗО №1 под Луганском». По словам матери бойца, «сейчас идет всяческое склонение к тому, чтобы бойцы отказались от своих рапортов и написали новое согласие на участие в боевых действиях».

Мать Каминского отметила, что ранее начальство отобрало у солдат все документы под предлогом их возможного попадания в плен, теперь у них забирают и телефоны. Ранее Каминский несколько раз безуспешно просил командование предоставить ему отпуск по семейным обстоятельствам — в связи с рождением ребенка.

11:45

Еще один город, по которому наносили удар российские войска этой ночью — Никополь Днепропетровской области. Там из-под обломков здания, которое было повреждено при обстреле, достали тела двоих погибших.



В общей сложности за ночь были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и ПТУ.

10:20

За ночь российские войска нанесли удары по Чугуеву (Харьковская область), Одессе и Николаеву.



В Чугуеве местные власти сообщают о погибших — двоих мужчинах 60 и 68 лет, а также 70-летней женщины. Разрушена одна из школ, магазин стройматериалов и жилые дома, передает УНИАН.



В Одессе удар пришелся по складам. После обстрела начался пожар. О пострадавших ничего не сообщалось.

Обстрел Николаева произошел примерно в четыре утра. Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.

Итоги 142-го дня войны

Утром в пятницу российскому ракетному обстрелу подвергся Николаев, пострадали здания двух университетов, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Стало известно о смерти в самопровозглашенной ДНР пленного британца Пола Юри. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури скончался 10 июля «от болезней и стресса». В ДНР утверждают, что Юри был профессиональным военным, однако его мать говорила британским СМИ, что тот работал в гуманитарной сфере. Родные погибшего британца обвинили в его смерти Россию.

В Херсонской и Запорожской областях оккупационные власти издали указы, запрещающие «дискредитацию» российских войск и пригрозили нарушителям принудительным выдворением из этих регионов.

Вечером в пятницу Россия нанесла новые удары по Днепру, Кременчугу, Краматорску, Славянску и Бахмуту. В Славянске погиб один человек, в Днепре — трое. Среди целей был завод Южмаш в Днепре — крупнейшее предприятие ракетно-космической отрасли Украины.



Фото на обложке: Nacho Doce / Reuters / Scanpix