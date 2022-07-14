Хроника войны с Украиной. День 141

Российские военные обстреляли центр Винницы. Ракеты попали по зданию с офисами и повредили жилые дома. Погибли не менее 20 человек, трое из которых — дети.

13:58

В результате ракетных ударов по Виннице погибли не менее 20 человек, среди них — трое детей. 90 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, российские военные обстреляли центр города крылатыми ракетами «Калибр», которые были запущены из акватории Черного моря.

13:44

Адвокату Дмитрию Талантову, обвиняемому по статье о «фейках» про российскую армию, в камеру в СИЗО «Медведь» поставили кровать. Вчера его защитник Даниил Берман сообщал, что Талантову предлагают спать на полу из-за переполненности изолятора.

По словам Бермана, в восьмиместную палату принесли еще одну двухъярусную кровать. Теперь вместе с Талантовым там находится 10 человек.

«Я наконец понял, что такое золотой век адвокатуры. Это когда адвокаты радуются тому, что арестованному президенту адвокатской палаты поставили кровать в камеру, а не заставили его спать на полу », — написал Берман.

Дмитрий Талантов — президент адвокатской палаты Удмуртии и адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. 29 июня его отправили в СИЗО по обвинению в «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК). Дело против него возбудили из-за поста в фейсбуке с осуждением войны.

13:36

В результате ракетного удара по Виннице погибли 17 человек, среди них — двое детей. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Ранения, по оценкам ведомства, получили несколько десятков человек.

13:33

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому переход на сторону противника в условиях боевых действий будет приравнен к госизмене (статья 275 УК).

Также вводится вводит уголовное наказание за «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», за это будет грозить до семи лет колонии.

Согласно документу, вводится также наказание за «конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств», в том числе за сотрудничество с международными или иностранными организациями, которые «действуют в интересах» иностранных спецслужб. За это будет грозить до восьми лет колонии.

Также участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом повлечет за собой лишение свободы сроком до 20 лет.

13:18

ГСЧС Украины публикует видео с последствиями обстрелов Винницы. В службе отмечают, что частично разрушены дом быта «Юбилейный» и медико-диагностический центр.

12:35

Российские военные обстреляли Винницу, сообщает Нацполиция Украины. По данным ГСЧС, погибли не менее 12 человек, ранены 25 человек. Среди погибших есть маленький ребенок.

Три ракеты попали в здание с офисами. Также повреждены Дом офицеров и жилые дома, расположенные неподалеку. В результате ударов возник пожар, перекинувшийся на автостоянку. Горит около 50 автомобилей.

«Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? » — написал президент Украины Владимир Зеленский.

10:33

В самопровозглашенной ДНР отчитались о нахождении города Северск под оперативным контролем, сообщает РИА «Новости».

«По заявлениям официальных лиц ЛНР и по источникам от наших военнослужащих, уже бои идут на окраинах Северска, то есть по сути Северск под нашим оперативным контролем. То есть это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным », — сказал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

9:35

За прошедшие сутки в Донецкой области погибли три мирных жителя, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко. Еще пятеро ранены.

9:21

В Николаевской области за сутки из-за обстрелов погибли пять человек, трое ранены, пишет глава областной администрации Виталий Ким.

По его словам, сегодня утром Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Пострадал один человек, повреждены здания двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы.

Итоги 140-го дня войны

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин рассказал, что Северная Корея признала республику. В ответ в Украине решили разорвать дипломатические отношения со страной.

Еврокомиссия объяснила, что запрет на транзит санкционных товаров между Россией и Калининградской областью через территорию Евросоюза распространяется только на автомобильный транспорт. Транзит железнодорожным транспортом по-прежнему разрешен.

Число погибших в результате ракетного удара по пятиэтажке в городе Часов Яр увеличилось до 48 человек, среди них — один ребенок.

Политика Илью Яшина отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию по мотивам политической ненависти.

Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix